Las cinco cosas que los gatos saben de sus dueños y ellos desconocen

La relación entre los humanos y los gatos se viene forjando a lo largo de miles de años y esta convivencia exitosa se explica por un vínculo emocional profundo. A diferencia de los perros, que tienden a ser más dependientes, los felinos conservan su autonomía, lo que les da un carácter más difícil de interpretar para muchas personas. Ahora, la ciencia comprobó que estas mascotas saben mucho más de lo que cuentan a simple vista.

Por lo general, los humanos pueden anticipar las necesidades y rutinas de sus gatos como cuándo tienen hambre o quieren jugar, pero se cree que ese conocimiento no es recíproco. Sin embargo, investigaciones recientes revelaron que estos felinos también prestan mucha atención a sus dueños y son capaces de detectar aspectos sutiles de su comportamiento.

Los gatos son animales sociables que aprenden del comportamiento de sus amos (Foto: Pexels)

Gracias a su inteligencia y a su capacidad para identificar patrones, los gatos logran entender más sobre las personas con las que conviven. Según el sitio especializado Experto Animal, hay cinco cosas que los gatos perciben sobre sus dueños:

1. Pueden notar si estás enfermo

Los gatos tienen la capacidad de identificar si su dueño no se encuentra bien de salud. Esto se debe a su desarrollado sentido del olfato, que les permite detectar variaciones químicas en el cuerpo humano, como cambios en el sudor, el aliento o la temperatura. Estas alteraciones fisiológicas, que muchas veces pasan desapercibidas para la gente, pueden alertar a los felinos de que algo no anda bien.

2. Detectan cambios emocionales

Estos felinos también son expertos en leer el lenguaje corporal y captar señales sutiles. A través de gestos, posturas y micro expresiones son capaces de darse cuenta cuando su dueño está atravesando estados emocionales como enojo, ansiedad, miedo o nerviosismo. Mientras que otras personas podrían no notar estas señales, los gatos son especialmente sensibles a ellas y suelen adaptar su comportamiento en consecuencia.

Los gatos pueden captar los cambios emocionales en las personas FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

3. Intuyen el embarazo antes que otros

El agudo olfato felino no solo sirve para detectar enfermedades, sino que también les permite notar cambios positivos, como el embarazo. Esto se debe a que, durante esta etapa, el cuerpo de la mujer experimenta transformaciones hormonales que el gato puede detectar. Muchas mujeres embarazadas reportan que sus gatos se vuelven más atentos o curiosos, algo similar a lo que ocurre durante otros momentos de cambios hormonales, como la menstruación.

4. Reconocen a su humano

Los gatos no solo identifican a sus dueños por la vista, sino también por la voz y los gestos. Un estudio publicado en Animal Cognition en 2022 demostró que los gatos pueden distinguir cuándo su dueño les habla a ellos específicamente, en comparación con cuando se dirige a otra persona. Esto indica no solo una gran sensibilidad auditiva, sino también una notable capacidad para establecer relaciones individuales y personalizadas con los humanos con los que conviven.

5. Entienden más de lo que aparentan

Estos hallazgos profundizan la comprensión sobre la conexión entre humanos y gatos. Lejos de ser criaturas frías o desinteresadas, los gatos demuestran tener una percepción afinada de quienes los rodean y una capacidad emocional mucho más compleja de lo que se pensaba.