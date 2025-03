Las cinco especies de animales exóticos más recomendados para adoptar, según la Inteligencia Artificial

La adopción de perros y gatos es la forma más común de convivir con un animal en casa. Debido a su domesticación, que ocurrió hace más de 5000 años, ellos y los seres humanos aprendieron un sistema de comunicación que los mantuvo unidos a lo largo de la historia. Sin embargo, existen otras opciones que también podrían considerarse por fuera de lo tradicional.

En la mayoría de los casos resulta difícil tomar una decisión, por lo que una herramienta como la Inteligencia Artificial puede ayudar. Gracias al relevamiento en diferentes sitios especializados en animales y veterinaria esta tecnología tiene la capacidad de dirimir cuáles son las mejores posibilidades.

Los perros y gatos son dos de las mascotas más elegidas por su domesticación milenaria. Sin embargo, existen otras opciones exóticas (Foto: iStock)

Antes de elegir, es preciso tener en cuenta que deben tratarse de especies exóticas que sean legales en el país. También se incita a la adopción responsable y, en particular, a aquellas que no causan un daño ecológico a posteriori. Por último, cabe recalcar que la compra de animales exóticos no pertenecientes a nuestro marco legal argentino queda totalmente prohibida.

Cinco animales exóticos que podrías adoptar en la Argentina, según la Inteligencia Artificial

La información que se utilizó para realizar la siguiente lista fue tomada tras una consulta a ChatGPT, uno de los chatbots más populares de Internet.

Conejo

Este animal es sociable y, gracias su aspecto pomposo, suele ser un gran atractivo para los pequeños. Se sugiere adoptar un ejemplar y, en lo posible, proveerle de un espacio amplio para que pueda desarrollarse.

Los conejos son populares entre los chicos por su aspecto pomposo. Su alimentación es abase de heno y vegetales (Fuente: Pexels)

Su alimentación es básica, las verduras y algunas plantas son su fuente principal y de las que absorben todos los nutrientes que necesitan. Tené en cuenta que son seres sensibles y que pueden verse dañados por ruidos, sustos u alteraciones drásticas en su entorno.

Cobayos

Son similares a los hámsteres, solo que su tamaño es mayor, por este motivo los expertos sugieren guardarlos en jaulas espaciosas para que puedan ser supervisados.

El cobayo es un mamífero que debe vivir en compañía de otro animal de su misma especie. Es divertido y le encanta socializar (Fuente: Pexels)

Les encanta jugar con las ruedas giratorias y otros elementos que les proporcionen una distracción dentro de su espacio. Es imprescindible que no estén solos y que tengan un compañero con el cual divertirse.

Durante el día les gusta alimentarse y asearse. Durante la noche les encanta investigar cada rincón de la jaula. Disfrutan de interactuar con los humanos y entre su misma especie utilizan una amplia gama de sonidos para comunicarse.

Hámster

El hámster tiene un modo de comunicación particular con sus pares que puede resultar divertido. Son curiosos y deben permanecer en jaulas (Fuente: Pexels)

Estos pequeños roedores son tímidos, pero cuando entran en confianza suelen llevarse bien con su entorno. No muerden y tienen una actitud curiosa y activa. A veces conviven en grupos, pero cuando la hembra crece puede tornarse agresiva, por lo que es mejor separarla del resto. Su expectativa de vida es de dos a tres años y la base de su alimentación son vegetales y heno.

Cotorra argentina

Esta especie de ave es nativa de nuestro país y tiene una adaptabilidad perfecta en este medio ambiente. Suele ser ruidosa y le encanta imitar algunos sonidos, por lo que, si querés adoptar una de ellas, tené en cuenta que tu casa no estará más en silencio.

Las cotorras argentinas son una de las especies nativas de nuestro país preferidas para adoptarlas como mascotas (Fuente: SeoBird)

Es un animal que se alimenta de insectos y semillas. Existen preparaciones especiales que se ofrecen en las veterinarias y también disfrutan de comer diferentes tipos de frutas.

Asegurate de que la jaula sea espaciosa, para que pueda moverse sin problemas e incluso hasta volar, que sería lo ideal para una especie como esta.

Peces ornamentales

Los peces son de los más elegidos porque no demandan demasiada atención, a excepción del cuidado de la pecera y de su estricta alimentación.

Los peces dotarían de un toque alegre a tu casa (Fuente: Pexels)

Este tipo de animales son ideales para acompañar la decoración del hogar y proporcionan un ambiente fresco a la habitación en la que se encuentra. Recordá qué tipos de peces pueden convivir de esta manera, ya que algunos pueden hallarse en peligro de extinción.