Las tristes señales que dan los gatos antes de morir

El sitio especializado ExpertoAnimal difundió una lista de indicadores biológicos fundamentales para el cuidado de mascotas felinas. El informe detalla las manifestaciones clínicas y conductuales de los gatos durante el cierre de su ciclo vital.

Qué señales dan los gatos antes de morir

Los felinos experimentan cambios profundos en su rutina y estado físico cuando se aproxima el desenlace de su vida. El portal ExpertoAnimal destaca que las alteraciones en la personalidad representan uno de los primeros avisos.

La aparición de conductas hurañas advierte sobre la presencia de dolor físico (Foto: FreeP¡CK)

Un animal sociable adopta conductas agresivas de forma repentina. El miedo y el retraimiento surgen como respuestas naturales ante el dolor físico o el malestar general que el animal siente.

La higiene constituye otro pilar fundamental en la observación diaria: los felinos dedican gran parte de su tiempo al aseo. El abandono de esta práctica sugiere una debilidad extrema o el avance de patologías crónicas. La falta de energía impide que el animal mantenga su pelaje limpio.

El monitoreo de las funciones básicas resulta vital en esta instancia. Las variaciones en la frecuencia cardíaca o respiratoria indican la presencia de cuadros graves. Una respiración rápida o superficial requiere la consulta inmediata con un médico veterinario. Estos desajustes en el ritmo del corazón advierten sobre el colapso inminente de los sistemas internos.

Las señales de que un gato está en su última etapa de vida

Qué nos indican los parámetros físicos y la pérdida de peso

La regulación de la temperatura corporal es un factor crítico para la supervivencia del animal. Los ejemplares sanos mantienen un promedio de 38 grados. El descenso por debajo de los 37 grados señala problemas de alta complejidad. La hipotermia clínica en gatos mayores se vincula con fallos orgánicos o infecciones generalizadas.

La alimentación sufre modificaciones drásticas durante el tramo final. La pérdida de apetito aparece como síntoma de enfermedades gastrointestinales, dolor agudo o afecciones terminales. Esta inapetencia conduce a una reducción notable de la masa muscular.

La inapetencia es uno de los signos más comunes

El descenso de peso ocurre de manera acelerada: las costillas y los huesos de la espalda se vuelven prominentes al tacto en pocos días. Esta condición suele asociarse a la insuficiencia renal, problemas metabólicos o procesos oncológicos.

Cómo se transforma su comportamiento social y salud bucal

La forma en que el felino interactúa con su entorno revela su estado de ánimo y salud. Algunos animales buscan un contacto constante con sus dueños. Las caricias y el afecto brindan calma en momentos de vulnerabilidad.

Otros individuos eligen el aislamiento absoluto. Estos gatos encuentran refugio en lugares oscuros o rincones tranquilos de la vivienda. Evitan la presencia de personas u otros seres vivos para transitar su malestar en soledad.

La búsqueda de contacto físico ofrece calma al animal en su etapa de vulnerabilidad Foto: Pexels

El aliento del animal proporciona datos precisos sobre su condición interna. Una halitosis persistente y de olor nauseabundo alerta sobre infecciones dentales severas o complicaciones en los riñones. En los felinos de edad avanzada, este signo indica frecuentemente la presencia de diabetes.

Los especialistas recomiendan ofrecer un entorno de máxima tranquilidad durante estos días. El afecto y la comprensión del cuidador resultan pilares esenciales. El reconocimiento temprano de estas señales permite brindar los cuidados paliativos necesarios.

La prioridad absoluta radica en otorgar confort al animal. “Estas alertas, aunque pueden variar de un felino a otro, sirven como indicativos claves de que el animal está atravesando una etapa de su vida que requiere atención especial”, aseguró el informe de ExpertoAnimal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.