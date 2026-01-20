Un chihuahua salvó la vida de su dueño en un glaciar: “El equipo de rescate no me habría encontrado”

En Suiza, un chihuahua se convirtió en héroe al ayudar a salvar la vida de su dueño, quien cayó en la grieta de un glaciar. Fue encontrado gracias a que un helicóptero avistó al pequeño perro de pie en la nieve cerca del agujero donde cayó el hombre. El animal, conocido como Filip, permaneció cerca del lugar del accidente hasta que llegó el equipo de rescate.

El perro es un chihuahua pequeño, muy parecido a un papillon, pero con una gran personalidad. Era el perrito, el mejor amigo de Jan Gilar, quien se había quedado a su lado.

“Sin mi perro, el equipo de rescate no me habría encontrado”, afirmó Gilar.

A ambos les encanta la montaña y suelen hacer senderismo juntos. Cuando Filip se cansa de caminar, Jan lo mete en una mochila especial y lo carga. Y así continúan su viaje. Hacen pausas para comer en lugares con vistas impresionantes, descansan cuando quieren y exploran la naturaleza.

“Puede caminar 20 o 30 kilómetros mientras yo estoy en el sendero. Por suerte, ese día no lo llevaba en la mochila ni con correa, porque si se caía, lo habrían arrastrado conmigo y los equipos de rescate no me habrían encontrado”, dijo Jan a BBC Mundo.

Originario de Pilsen, República Checa, Jan llevaba menos de un mes en Suiza cuando ocurrió el accidente. “Mis padres me regalaron a Filip. Son criadores de perros y era el último de una camada. Tuve otro cachorro de la misma madre antes, pero murió. Entonces llegó él”, señaló.

El chihuahua solo tiene dos años. Ya no es un cachorro, pero sigue siendo un perro joven. “Es un perrito con mucha personalidad. Todos en mi trabajo lo adoramos porque es muy divertido y juguetón. Y le encanta la nieve, saltar e intentar atrapar los copos de nieve”, explicó.

El accidente

Saas-Fee, también llamada Die Perlen der Alpen (La Perla de los Alpes, en una traducción libre), es una pequeña ciudad suiza situada al suroeste del país, en el cantón del Valais. La zona del glaciar Fee, donde Jan y su perro paseaban, es extensa.

No es un área pequeña, ni es como una hoja en blanco. Está cubierta de rocas. La nieve está llena de arena o tierra. Y encontrar un agujero tan pequeño como en el que cayó no es fácil. Ni siquiera queremos pensar en lo que le habría pasado a Jan si no hubiera tenido a su perro Filip, si los rescatistas no hubieran visto el movimiento del perrito en la roca —explicó Bruno Kalbermatten, de la compañía de rescate y helicópteros Air Zermatt.

Jan reveló que siempre le había apasionado el senderismo y la montaña, una actividad que practicaba con Filip en la República Checa y que mantuvo tras llegar a Suiza. Ese día, al acercarse al glaciar por primera vez, decidió aventurarse un poco más para explorarlo. Después de almorzar sentado en una roca, se levantó y caminó unos pasos sobre la nieve. Sin darse cuenta, pisó un puente de hielo que cedió bajo sus pies, provocando una caída repentina.

Mojado en un frío fatal

Un “puente de nieve” es una capa de hielo que se forma sobre las fisuras de los glaciares, aparentemente sólida, pero capaz de colapsar en cualquier momento. Eso fue precisamente lo que le ocurrió a Jan. Afuera, brillaba el sol y era un día precioso. Había salido solo con pantalones cortos y una camiseta. Sin embargo, dentro de la grieta, la situación era diferente: temperaturas bajo cero, agua corriendo por todas partes y un peligro inminente de hipotermia. Quedó completamente empapado en poco tiempo.

El tiempo corría en mi contra. Al principio, intenté salir solo. La adrenalina no me permitió darme cuenta de que tenía el hombro lesionado. Pero, después de intentar subir, me di cuenta de que no solo me dolía la mano. Estaba realmente mal. Además, veía que había un precipicio aún mayor debajo de mí. Si me movía, podría ser aún peor. Así que agarré mi walkie-talkie e intenté contactar con alguien. Un desconocido estaba en la misma frecuencia. Estaba, no sé, a 100 o 200 metros de mí. Contestó, pidió ayuda en helicóptero y comenzó la búsqueda —relató el hombre.

Al otro lado de la línea estaban Claudia y Ralf. La pareja llamó al rescate y se mantuvo en contacto con Jan para tranquilizarlo mientras él describía la situación dentro de la grieta. Aun así, los rescatistas tenían pocas pistas sobre el lugar exacto del accidente.

El helicóptero rojo de Air Zermatt sobrevoló la zona durante unos 40 minutos, sabiendo solo que, en algún momento, el glaciar Fee había “tragado” a Jan a aproximadamente un metro y medio de profundidad, hasta que apareció una señal inesperada.

“Cuando caí, oí a Filip gemir. Pero después de un rato, se sentó en una roca del glaciar y supe que me estaba esperando”, recordó Jan.

Cómo fue el proceso de rescate

El helicóptero despegó por la tarde con un piloto, un paramédico, un médico de urgencias y especialistas en rescate a bordo. El equipo comenzó de inmediato a buscar en la zona del glaciar Fee, pero el terreno era extenso. Durante la búsqueda, uno de los especialistas notó movimiento en una roca. El piloto se acercó y vio a un perro pequeño junto a un agujero.

Fue el punto de colapso lo que condujo a la grieta y al dueño del perro. Pero cuando el helicóptero aterrizó, Filip fue despedido por el empuje de los rotores. Los rescatistas instalaron una estructura de anclaje en el borde del agujero. Ataron cuerdas, poleas y un arnés para descender y rescatar a Jan sano y salvo. Mientras tanto, el pequeño chihuahua seguía cada movimiento y, en cuanto los rescatistas sacaron a su dueño, meneó la cola, feliz de verlo de vuelta en la superficie.

Al salir del hospital, contacté con Claudia y Ralf y les agradecí que me hubieran salvado la vida. También estoy muy agradecido con el equipo de rescate y el personal del hospital. No soy un montañista principiante, y aun así, no me di cuenta de lo peligroso que es caminar sobre un glaciar. Aprendí la lección a las malas —concluyó Jan Gilar—.