Lo rescataron y le dieron refugio, pero cuando lo examinaron se dieron cuenta de que no era lo que parecía: “Salvaje”
Un caso particular tuvo lugar en Alemania; un hombre rescató a un felino en un camino rural y se llevó una gran sorpresa al llevarlo a un centro silvestre
Los rescates de animales conmueven a muchísimas a personas. La decisión de darles un hogar, arroparlos y alimentarlos es una de las más emotivas. A pesar del componente emocional, estas historias también pueden decantar en un final inesperado.
Así sucedió en la comuna de Bergheim, al suroeste de Alemania, cuando un hombre -se desconoce su identidad- rescató a la veda de un camino rural a un gato que se veía asustado y sin hogar. Sin dudarlo, esta persona agarró una jaula y llevó al felino a un lugar seguro para poder brindarle los primeros auxilios y dirigirse, de inmediato, a un refugio de la zona, donde se topó con un diagnóstico completamente inesperado.
La historia, que se viralizó en el portal The Dodo, tomó un giro inesperado cuando el gato comenzó a mostrar su carácter indócil, explosivo. Fue ahí donde el personal del refugio de Berheim tomó cartas en el asunto y elevó el caso a un centro de vida silvestre llamado Retscheider Hof, el cual trata casos más complejos de comportamiento.
“El personal del refugio reconoció de inmediato que no se trataba de un gatito doméstico común”, declaró un portavoz del centro silvestre donde los cuidados son más minuciosos y calculados ante la aparición de un ejemplar de este estilo, asociado a una raza montés, una de las más peligrosas de su especie.
“Sus características y comportamiento específicos indicaban que se trataba de un gato salvaje. Esto motivó al personal del refugio a contactarnos de inmediato”, siguió el encargado de la comunicación de este lugar.
A través de estudios de rutina, se determinó que este ejemplar rescatado se trata de un gato montés europeo, el cual tiene rasgos muy marcados en cuanto a su personalidad y a la manera de desenvolverse en sociedad. Es por eso que la primera medida fue apartarlo del cuidado de la persona que se lo encontró y comenzar una readaptación junto a otro felino “salvaje”.
“Actualmente estamos trabajando arduamente para brindarles a ambos animales el apoyo y el cuidado que necesitan. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que su estancia sea lo más cómoda posible. Cada progreso que logran es seguido con gran entusiasmo y esperanza”, indicó el profesional a cargo.
Ante la viralización de este caso tan particular, los responsables del centro silvestre recomendaron ser más cautelosos y mesurados a la hora de darle asilo a un animal abandonado. "Un caso como este nos recuerda lo importante que es mirar con atención y proceder con cautela“, cerró.
