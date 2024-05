Los diez gatos de dibujos animados más famosos

Escuchar

Los gatos son una presencia icónica en la cultura. Desde la literatura hasta el arte plástico son también conocidos a partir de cómics, películas y series de capítulos de televisión. Con distintas personalidades, los felinos fueron la inspiración para los artistas que los concibieron. Aquí te presentamos una lista de los diez gatos de dibujos animados más conocidos de la historia.

1. Garfield

El amante de la lasagna es uno de los gatos animados más famosos del mundo

Este gato persa naranja y gordo es, sin duda, uno de los más reconocibles. Creado por Jim Davis en 1978, Garfield es conocido por su amor por la comida, su pereza y su sarcasmo. Sus cómics y caricaturas han entretenido a generaciones de fans de todas las edades. Garfield y sus amigos y El show de Garfield han sido sus programas de televisión entre 1988 y 2016. El pasado 2 de mayo se estrenó la tercera película: Garfield: fuera de casa.

2. Tom (Tom y Jerry)

Tom junto a Jerry

Tom es el gato en perpetua persecución del ratón Jerry en la famosa serie de dibujos animados creada por William Hanna y Joseph Barbera en 1940. Aunque sus intentos de atrapar a Jerry son siempre infructuosos, sus travesuras han dejado una marca indeleble en la historia de la animación.

3. Silvestre (Sylvester y Tweety)

Las aventuras de Silvestre por atrapar Tweety dejaron un recuerdo inolvidable

Silvestre es un gato negro y blanco que pasa la mayor parte de su tiempo tratando de atrapar al canario Tweety en la serie de dibujos animados creada por Friz Freleng en 1945. A pesar de sus numerosos intentos fallidos, Silvestre sigue siendo uno de los personajes más queridos de Warner Bros. Una de sus últimas apariciones ha sido en la película Space Jam: Una nueva era en 2021 junto con el resto de los icónicos personajes de la productora.

4. Gato con botas (Shrek)

El famoso Gato con botas

Si bien la historia del Gato con botas proviene de la literatura, es un cuento popular francés del 1600, su aparición más icónica fue en la saga de Shrek 2, en la que siempre tuvo un lugar, además de las tres películas que lo tienen como protagonista con la voz de Antonio Banderas. Su astucia, ingenio y habilidad para resolver problemas han cautivado a audiencias de todas las edades.

5. Aristogatos

Los Aristogatos se considera la última producción de la edad dorada de Disney

Son uno de los felinos más bellos de los dibujos animados. Los tres cachorros protagonistas, acostumbrados a una vida de lujos en la mansión de una aristócrata, son abandonados en la calle por un malvado mayordomo. Los gatitos vivirán una serie de aventuras encantadoras hasta el regreso a casa. Walt Disney murió después de aprobar la película en 1966, por lo que se la considera el último film de la época de oro de Disney.

6. El gato de Cheshire

El Gato de Cheshire se convirtió en animado cuando Disney produjo la película Alicia en el país de las maravillas

Es uno de los personajes de la novela original de Lewis Carroll publicada en 1865. Este felino enigmático forma parte del mundo de ensueño con el que se encuentra Alicia. La película de Disney de 1951 convirtió a la cautivante sonrisa del gato de Cheshire en animada. Se trata de un gato muy inteligente que, entre otras habilidades, puede aparecer y desaparecer.

7. Hello Kitty

La enigmática gatita de Sanrio sin boca es un icono de la cultura mundial

Desde 1986, esta gatita japonesa y sus amigos han protagonizado numerosas series, la última, que concluyó en 2020, se llamó Hello Kitty and Friends Supercute Adventures. Las ficciones estaban inspiradas en el producto que Sanrio lanzó al mercado en 1976: una gata que apareció en una amplia gama de productos. Desde los ochenta, Hello Kitty continúa en el podio de los gatos más famosos.

8. Don Gato (Don Gato y su pandilla)

Don Gato y su pandilla

Conocido en español como Don Gato, en inglés es Top Cat, es el líder de una pandilla de gatos callejeros que viven en la ciudad de Nueva York. Con su ingenio y su astucia, Top Cat siempre encuentra una manera de salir adelante, convirtiéndose en un héroe improbable para muchos. A pesar de que tan solo cuenta con treinta episodios, la serie de televisión estrenada en 1961 es un clásico de los gatos.

9. Gato Félix

Con más de cien años, el Gato Félix ha trascendido generaciones

Este gato negro con una bolsa de trucos siempre ha sido un símbolo de buena suerte en la cultura popular. Creado por Pat Sullivan y Otto Messmer en la década de 1910, el Gato Félix ha aparecido en numerosas películas y series de televisión a lo largo de los años. Su presencia dejó una huella duradera e inspiradora en la historia de la animación.

10. Azrael (Los Pitufos)

Azrael, el aliado y compañero de Gargamel creado por Peyo

Este gato es el fiel compañero del malvado brujo Gargamel en la serie de cómics y dibujos animados Los Pitufos. Los cómics aparecieron en Bélgica por primera vez en 1958, mientras que la serie animada fue producida por Hanna-Barbera entre 1981 y 1989. Aunque no es el personaje principal, Azrael se destaca por su lealtad al villano y sus intentos de capturar a los pequeños pitufos.

