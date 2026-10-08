Necesita una cirugía urgente y busca ayuda para salvar su vida antes del 14 de octubre
Lucky, un cachorro de seis meses, requiere de una intervención quirúrgica y especial atención veterinaria; su historia y el costo alto de la operación
- 2 minutos de lectura'
Lucky es un cachorro de aproximadamente seis meses que actualmente necesita atención veterinaria especializada. El animal se encuentra bajo el cuidado de la Fundación Razas Únicas, que compartió su caso a través de su cuenta de Instagram @razasunicas para pedir apoyo a la comunidad.
De acuerdo con la información difundida por la organización, el pequeño está en Istmina, Chocó, y su situación requiere una intervención prioritaria. Por ello, la fundación ha recurrido a las redes sociales para visibilizar su historia y reunir los recursos necesarios.
En medio de este proceso, el cachorro ya cuenta con los resultados de una resonancia magnética, un examen que permitió avanzar en la evaluación de su estado. Una de las preocupaciones estaba relacionada con uno de sus testículos, pues inicialmente existía la posibilidad de que se tratara de un tumor.
Sin embargo, la Fundación Razas Únicas explicó que, afortunadamente, los resultados descartaron esa posibilidad. Aun así, el pequeño deberá pasar por un procedimiento que incluye la amputación de su patita izquierda, además de la castración y la corrección relacionada con el testículo.
La intervención quedó programada para el 14 de octubre a las 2:00 de la tarde. Después del procedimiento, el cachorro también necesitará permanecer bajo observación para garantizar que su recuperación avance de manera adecuada.
Para cubrir todos estos gastos, la organización busca reunir 3 millones de pesos. Según explicó la fundación, el monto contempla la operación y dos noches de posoperatorio, necesarias para acompañarlo durante las primeras horas después de la intervención.
Por esta razón, el llamado de la organización se ha intensificado. “Esta carita pide el apoyo de todos más que nunca”, expresaron desde la Fundación Razas Únicas, al destacar la importancia de contar con el respaldo de quienes quieran contribuir a su recuperación.
Ahora, el tiempo es uno de los principales retos para el cachorro. “Solo 8 días tenemos para reunir este dinero”, una frase que resume la urgencia de conseguir los recursos antes del procedimiento programado para el 14 de octubre. La historia del cachorro continúa movilizando a quienes buscan aportar de alguna manera a su bienestar.
Por Katherine Shirley Bravo
- 1
- 2
Elio de Angelis, el pianista aristócrata que amaba el vértigo de la Fórmula 1 hasta que la tragedia se cruzó en su vida
- 3
El Niño: advierten sobre lugares con “fuertes tormentas” y marcados contrastes de temperatura en los próximos días
- 4
Restituyeron a una familia francesa un violín robado por los nazis en 1940