Necesita una cirugía urgente y busca ayuda para salvar su vida antes del 14 de octubre

Lucky es un cachorro de aproximadamente seis meses que actualmente necesita atención veterinaria especializada. El animal se encuentra bajo el cuidado de la Fundación Razas Únicas, que compartió su caso a través de su cuenta de Instagram @razasunicas para pedir apoyo a la comunidad.

El posteo de Razas Únicas para ayudar a Lucky, el cachorro que requiere una operación urgente

De acuerdo con la información difundida por la organización, el pequeño está en Istmina, Chocó, y su situación requiere una intervención prioritaria. Por ello, la fundación ha recurrido a las redes sociales para visibilizar su historia y reunir los recursos necesarios.

En medio de este proceso, el cachorro ya cuenta con los resultados de una resonancia magnética, un examen que permitió avanzar en la evaluación de su estado. Una de las preocupaciones estaba relacionada con uno de sus testículos, pues inicialmente existía la posibilidad de que se tratara de un tumor.

Sin embargo, la Fundación Razas Únicas explicó que, afortunadamente, los resultados descartaron esa posibilidad. Aun así, el pequeño deberá pasar por un procedimiento que incluye la amputación de su patita izquierda, además de la castración y la corrección relacionada con el testículo.

El pequeño cachorro permanece a la espera de una cirugía que será realizada el 14 de octubre. Foto:en Instagram. @razasunicas

La intervención quedó programada para el 14 de octubre a las 2:00 de la tarde. Después del procedimiento, el cachorro también necesitará permanecer bajo observación para garantizar que su recuperación avance de manera adecuada.

Para cubrir todos estos gastos, la organización busca reunir 3 millones de pesos. Según explicó la fundación, el monto contempla la operación y dos noches de posoperatorio, necesarias para acompañarlo durante las primeras horas después de la intervención.

Lucky requiere una intervención que contempla la amputación de su patica izquierda y otros procedimientos veterinarios. Foto: en Instagram. @razasunicas

Por esta razón, el llamado de la organización se ha intensificado. “Esta carita pide el apoyo de todos más que nunca”, expresaron desde la Fundación Razas Únicas, al destacar la importancia de contar con el respaldo de quienes quieran contribuir a su recuperación.

Lucky se encuentra en Istmina, Chocó, donde espera avanzar con el tratamiento que necesita

Ahora, el tiempo es uno de los principales retos para el cachorro. “Solo 8 días tenemos para reunir este dinero”, una frase que resume la urgencia de conseguir los recursos antes del procedimiento programado para el 14 de octubre. La historia del cachorro continúa movilizando a quienes buscan aportar de alguna manera a su bienestar.

Por Katherine Shirley Bravo