Por qué no hay que saludar al perro al llegar a casa, según un entrenador canino

Víctor Mañero es un reconocido adiestrador canino que comparte consejos de cómo educar a los perros. Recientemente, reveló que no es bueno saludar a la mascota al llegar a casa. En conversación con Achero, un creador de contenido que realiza entrevistas mientras tatúa, el entrenador canino indicó que era un gran error mimar y acariciar al perro luego de pasar todo el día fuera de casa.

“Cuando llegamos a la casa, el perro nos viene con mucha emoción porque llevamos entre ocho y diez horas sin estar con él”, explicó Cañero. En estos casos, la respuesta del dueño de la mascota suele ser la misma: consentir, acariciar y mimar al perrito. A pesar de ser un gesto de cariño, el adiestrador canino dijo que esto podría poner en riesgo la salud del animal.

Según el experto, lo mejor es no darles mucha atención por los primeros 5 a 10 minutos

“Error monumental. Estás premiando un estado de ansiedad, de estrés, eso es cortisol en la sangre de tu perro. No te extrañe que un día tu perro se muera de un infarto cuando te vea”, advirtió. Con el fin de evitar estos inconvenientes, el experto reveló cuál es la forma correcta de actuar en estas situaciones. En vez de mimar a su perro tras una larga jornada sin verlo, no debe hacerle caso durante los primeros cinco a diez minutos. “No le hagas ni caso. Hasta que no esté en calma, no le mimes”, aconsejó.

¿Qué es la ansiedad por separación en perros?

Son muchos los perros que sufren de ansiedad por separación, un problema de comportamiento que provoca angustia y ansiedad en los caninos al separarse de sus dueños. Según explicó la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (ASPCA), esto puede manifestarse en diversos comportamientos, como ladridos excesivos, mordisqueo destructivo y micción o defecación inapropiada.

Los perros pueden pasar ansiedad al vernos tras horas estando solos Foto: Pexels

“Al tratar a un perro con ansiedad por separación, el objetivo es resolver su ansiedad subyacente enseñándole a disfrutar, o al menos a tolerar, la soledad. Esto se logra creando condiciones para que el perro experimente la situación que le provoca ansiedad, es decir, la soledad, sin sentir miedo ni ansiedad”, explicó.

En relación con esto, un artículo de PetMD, revisado clínicamente por la veterinaria Verónica Higgs, compartió los siguientes consejos para tratar la ansiedad por separación en perros:

Modificar el comportamiento : es ideal tratar de cambiar la percepción del canino sobre lo que significa estar solo y entrenarlo para que gane confianza durante estas situaciones.

: es ideal tratar de cambiar la percepción del canino sobre lo que significa estar solo y entrenarlo para que gane confianza durante estas situaciones. No dejar al perro solo por mucho tiempo : dejarlo bajo el cuidado de algún familiar, amigo o en una guardería mientras aprende a lidiar con la soledad.

: dejarlo bajo el cuidado de algún familiar, amigo o en una guardería mientras aprende a lidiar con la soledad. Ejercitar al perro: jugar con el perro y realizar actividades que estimulen su mente antes de dejarlo solo. Una opción puede ser dejar golosinas escondidas para que las encuentre mientras está solo.

Por Sofía Arias Martínez