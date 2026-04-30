Por qué tu perro te sigue a todos lados y cuándo tenés que preocuparte

Es moneda corriente que quienes comparten su hogar con perros observen a sus mascotas seguir cada uno de sus movimientos por la casa. El animal actúa como una sombra, recorre habitaciones para verificar la presencia de su dueño o reclama contacto físico permanente. Aunque esta conducta resulta habitual, la psicología canina sugiere que los motivos detrás de este apego varían considerablemente.

En la mayoría de los casos, este comportamiento responde a una expresión genuina de confianza y cariño. El animal reconoce a su humano como la figura de referencia central, alguien que le aporta seguridad, cuidado y protección en su entorno cotidiano.

Esta cercanía física fomenta un proceso biológico determinante. Según la psicología, el contacto estrecho entre personas y perros activa la liberación de oxitocina, la hormona del amor, la cual fortalece el vínculo afectivo mutuo de manera constante.

Los perros toman a los dueños como sus referentes afectivos

Existen razas que manifiestan esta conducta con mayor frecuencia debido a su carga genética. Los Golden Retriever, los Labrador o los Border Collie poseen un instinto natural de trabajo en equipo. Fueron criados para colaborar codo a codo con las personas, por lo que su impulso de acompañamiento refleja tanto su naturaleza social como los lazos sólidos que la convivencia diaria construye.

No obstante, no siempre existe un trasfondo positivo detrás de este seguimiento insistente. En ocasiones, la conducta denota ansiedad por separación, un trastorno que, de acuerdo con estudios de la Universidad de Illinois, afecta a entre el 20% y el 40% de los perros.

Esta patología se manifiesta mediante señales claras: ladridos incesantes durante la soledad, destrucción de objetos, accidentes dentro del hogar, episodios de vómitos o una marcada pérdida de apetito. Estos síntomas indican un nivel de angustia que requiere una consulta profesional inmediata para mejorar la calidad de vida del animal.

Si un perro sigue obsesivamente a su dueño puede ser un síntoma de ansiedad Archivo Revista Jardin

Otros factores también influyen en esta rutina. Los perros de edad avanzada, al sufrir pérdida de visión o audición y una mayor desorientación, buscan el consuelo de quienes les brindan seguridad frente a sus miedos. Por otro lado, los cachorros practican este seguimiento como parte de su proceso natural de adaptación a un espacio nuevo.

En muchos otros contextos, la repetición del acto responde simplemente al aburrimiento. Si el perro carece de estímulos físicos o mentales suficientes, utiliza a su dueño como fuente de entretenimiento. Si el humano premia esta atención con caricias o palabras amables, la conducta se refuerza y perdura en el tiempo.

Para contrarrestar la inactividad, los expertos recomiendan implementar paseos regulares, variados en rutas y distancias. Juegos como el lanzamiento de objetos y actividades exigentes para razas activas, tales como correr o realizar trekking en conjunto, ayudan a canalizar su energía. Aunque esta conducta refleje un lazo sano en gran parte de los casos, los dueños deben prestar atención a cambios bruscos en los hábitos de su mascota.

Si el animal muestra ansiedad desmedida en ausencia del cuidador o pierde la capacidad de relajarse, la consulta veterinaria resulta fundamental para descartar problemas de salud o desajustes emocionales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA