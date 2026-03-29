Rescataron a un perro que estaba en un arroyo a punto de morir y recibieron un homenaje impensado

En junio de 2016, un perro callejero cayó a un canal del embalse de Sayran, en Kazajistán. Este hecho fue visto por un joven que caminaba por la zona, quien, lejos de desentenderse del asunto, arriesgó su vida para salvar al perro.

Mientras esta persona se empeñó en rescatarlo, otros transeúntes de la zona se solidarizaron con la causa y armaron una especie de cadena humana, sosteniéndose con los brazos, para poder salvar a la mascota. Al estar en un lugar empinado, se necesitó de la fuerza colectiva para traer al rescatista a tierra firme y así lograr el objetivo que fue aplaudido por todos los presentes, constituyéndose en un acto altruista que recorrió el mundo entero.

En 2016 un grupo de personas rescataron a un perro

A diez años de ese momento que quedó grabado en la retina de la mayoría de los kazajos, el artista Erbosyn Meldibekov se encargó de inmortalizar ese momento al crear una estatua con varias figuras tomándose de sus brazos, con la fuerza tal para sujetar al rescatista y al perro.

La instalación de esta obra sobre el río Gran Almatinka se dio el pasado 22 de marzo, con una concurrencia masiva. Antes de ser exhibida al público, la estatua estuvo cubierta con un lienzo de color violeta. Tras una cuenta regresiva, se develó el misterio y la emoción se entremezcló con los aplausos.

La historia completa del rescate del perro callejero en Kazajistán

Según el medio kazajo Kursiv, el proyecto fue aprobado por el Departamento de Desarrollo de Espacios Públicos de Almaty y contó con el apoyo de ForteBank, quien financió la obra realizada por el escultor Meldibekov.

La creación de la estatua fue obra de Erbosyn Meldibekov

“El concepto que inspira la instalación se basa en la idea de apoyo mutuo, solidaridad y unidad. La composición presenta figuras de personas unidas en una cadena, simbolizando el apoyo y la acción colectiva para superar los desafíos. Se inspira en una imagen que ha calado hondo en el público y refleja valores muy apreciados por todos los residentes”, destacó el comunicado del Departamento de Desarrollo de Espacios Públicos, publicado en el sitio Kursiv.

Un grupo de jóvenes fueron homenajeados por salvar a un perro en Kazajistán

A partir de la historia del rescate y el homenaje, los usuarios en las redes sociales celebraron los dos gestos y enaltecieron la figura de aquella persona que, de manera desinteresada, se lanzó hacia el canal para preservar la integridad del animal.