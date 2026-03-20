Por qué tu gato quiere dormir arriba tuyo

A diferencia de lo que muchos creen, los gatos no son tan distantes como aparentan. Si tu mascota insiste en dormir sobre tu pecho, tu cabeza o entre tus piernas, ese gesto va mucho más allá de la comodidad: es una forma de conexión profunda que tiene bases científicas, emocionales y evolutivas.

Diversos estudios, entre ellos investigaciones del National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos, señalan que el vínculo entre humanos y animales activa la producción de oxitocina, conocida como la “hormona del amor”. Esta sustancia no solo fortalece el lazo afectivo, sino que también genera bienestar tanto en el gato como en su dueño.

Una de las razones por las que los gatos duermen sobre sus dueños es porque buscan protección y calor (Foto: FreeP¡CK)

Además, el contacto físico directo ayuda a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Para los gatos, dormir sobre una persona funciona como un refugio emocional que les permite relajarse y sentirse seguros, especialmente en entornos donde pueden percibir cambios o estímulos externos.

Otro de los factores clave es el calor corporal. Según explicó Ana Ramírez, directora veterinaria del centro Kivet en España, los gatos buscan constantemente lugares cálidos para descansar. “Adoran el calor que desprendemos, sobre todo en invierno, y eso los lleva a elegir el cuerpo humano como un espacio ideal”, detalló en una entrevista.

Pero no se trata solo de temperatura. El comportamiento también está ligado a la necesidad de protección. Al ubicarse sobre el pecho o cerca del rostro, los felinos encuentran una posición que les permite sentirse resguardados, al tiempo que mantienen cierto control del entorno. Esta actitud está relacionada con su instinto cazador, que los lleva a permanecer alerta incluso durante el descanso.

¿Por qué los gatos duermen con sus dueños según la ciencia?

La cabeza es otro de los puntos preferidos. Allí, además de aprovechar el calor, el gato puede vigilar mejor lo que sucede a su alrededor. Esta combinación entre seguridad y comodidad explica por qué elige zonas estratégicas del cuerpo para dormir. Aunque no todos los gatos adoptan esta conducta con la misma frecuencia, cuando lo hacen es una clara señal de confianza y afecto.

¿Qué hacer si te molesta que duerma arriba tuyo?

Los especialistas coinciden en que es importante no empujar ni tirar al gato de la cama de manera brusca, ya que puede generar estrés o afectar el vínculo de confianza. En lugar de eso, se recomienda moverlo suavemente o redirigirlo a otro espacio cómodo, como una manta o camita cercana que tenga tu olor.

También puede ayudar reforzar ese nuevo lugar con caricias o premios, para que el gato lo asocie con una experiencia positiva. De esta manera, se logra respetar su necesidad de cercanía sin incomodarte, manteniendo una convivencia equilibrada.