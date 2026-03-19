Qué significa que mi gato maúlle aunque tenga comida, según especialistas

Cualquier persona que convive con un gato experimentó la insistencia de sus maullidos en momentos inesperados. A menudo, el desconcierto aumenta cuando el plato de comida está lleno y el animal, sin embargo, persiste en su reclamo. A diferencia de los perros, que suelen expresar sus mensajes de manera directa, los felinos desarrollaron un lenguaje complejo que obliga a los tutores a leer entre líneas. Según un estudio de la Universidad de Sussex, los gatos adultos utilizan el maullido casi exclusivamente para interactuar con los seres humanos, una conducta que, en su estado salvaje, es prácticamente inexistente.

Demanda de atención y compañía

Comportamiento felino: por qué maúllan sin hambre

Una de las razones más frecuentes para este comportamiento es, simplemente, el deseo de interacción social. El gato aprendió que el sonido es el método más efectivo para captar la atención de su dueño.

Si el animal siente que pasó demasiado tiempo solo o necesita un estímulo, el maullido se convierte en un llamado directo. En este contexto, el plato lleno pierde relevancia frente a la necesidad de afecto o el pedido de un momento de juego compartido. La inteligencia felina les permite adaptar su repertorio sonoro en función de la respuesta humana, consolidando este mecanismo como una estrategia de vinculación.

El estrés y el entorno

Desde demanda de atención hasta estrés: los motivos del maullido de los gatos Foto: Pexels

Los felinos son animales de rutinas marcadas y cualquier alteración en su hábitat puede generarles incomodidad. Los maullidos persistentes pueden ser una señal de que algo en su entorno les provoca molestia o inquietud. Según advierten investigadores de la Universidad de Milán, muchas personas tienen dificultades para interpretar correctamente estas señales emocionales. Es fundamental observar si el maullido es grave, lo cual suele denotar molestia o frustración, o si es agudo, que frecuentemente se asocia con estados de urgencia o búsqueda de afecto.

Ante el vacío en la comprensión, surgieron herramientas tecnológicas como MeowTalk, creada en 2020 por Javier Sánchez, un exingeniero de Amazon. Esta aplicación utiliza algoritmos de aprendizaje automático para intentar traducir maullidos en significados como “tengo hambre” o “estoy molesto”. No obstante, el propio desarrollador y diversos expertos señalan que estas soluciones son limitadas. La naturaleza felina es tan individual que un mismo patrón sonoro puede significar cosas distintas según el contexto. Por ello, la tecnología ofrece apenas una visión simplificada de un sistema de comunicación sumamente sofisticado.

La importancia de la observación integral

Es clave entender a tu gato en situaciones cotidianas

Para descifrar qué intenta expresar el gato, resulta indispensable ir más allá del sonido. La ciencia sugiere que la mejor herramienta de comunicación es la observación constante y la paciencia. Se recomienda prestar especial atención al lenguaje corporal: la posición de la cola, el estado de las orejas y la dilatación de las pupilas son indicadores clave del ánimo felino. Un maullido insistente frente a un plato lleno debe analizarse siempre en conjunto con estas señales no verbales. Fortalecer el vínculo afectivo a través de la convivencia diaria permite que el dueño sea capaz de distinguir, con mayor precisión, si el felino busca compañía, si atraviesa una situación de estrés o si simplemente está intentando establecer una comunicación social en su lenguaje cotidiano.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA