Gabriel Rolón: “Erotismo, tolerancia y reafirmación de la elección son los tres pilares para una pareja sana”

Con el paso del tiempo, las parejas suelen perder la llamada “chispa” que incita a mantener viva la pasión y el interés por el otro. Gabriel Rolón hizo hincapié en ello al brindar herramientas importantes para que el deseo no se diluya y exista un equilibrio sano y correspondido.

El psicólogo y escritor explicó durante su columna en Perros de la Calle (UrbanaPlay) qué es el erotismo y cómo puede ser una de las formas de alimentar positivamente una relación. Además, destacó la tolerancia y la reafirmación de la elección también como pilares fundamentales que ayudan a construir y mantener un vínculo amoroso.

Gabriel Rolón: "El erotismo es el abrazo, caminar de la mano, este, dormir juntos y y tocarse, por supuesto, tener sexo" (Fuente: Instagram/@urbanaplayfm)

“El erotismo es mucho más amplio que la genitalidad. Quiero decir, el erotismo es el abrazo, caminar de la mano, dormir juntos y tocarse; por supuesto, tener sexo, pero depende, porque hay erotismo en edades donde por ahí sexo se tiene menos", inició el experto e insistió: “Es lo que te hace ver al otro como especial, como bello para vos”.

“La tolerancia y la comprensión, es decir, entender que el otro tiene derecho a equivocarse y tener la calma para no reaccionar y no transformar cualquier desacuerdo en una pelea”, definió Rolón como la segunda premisa en una relación sana.

Gabriel Rolón: "Es importante que una pareja cada tanto cuando lo considere necesario, se recuerde que están juntos porque quieren" (Fuente: Instagram/@urbanaplayfm)

Y por último, reparó en la reafirmación permanente de la elección. “Creo que sí o sí es importante que una pareja cada tanto, cuando lo considere necesario, se recuerde que están juntos porque quieren, que no hay ninguna obligación de estar juntos, que se podría vivir perfectamente este sin estar juntos, que es una elección de vida”, concluyó.