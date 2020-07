La consulta de liquidación de asignaciones por Maternidad y Prenatal se realiza a mes vencido desde el sitio oficial de Anses Crédito: Pixabay

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de julio de 2020 • 12:34

Dentro de la categoría embarazo y nacimiento de los planes sociales y beneficios otorgados por Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), se encuentran dos servicios orientados a acompañar a las madres en situación vulnerable: las asignaciones por maternidad y por prenatal.

Ambas consisten en un cobro de dinero mensual durante períodos determinados, para colaborar en la cobertura de los gastos básicos necesarios durante la gestación y los primeros años de vida del hijo por nacer.

Si bien los montos y los requisitos para el trámite varían, el procedimiento para la consulta de liquidación de asignaciones por maternidad y prenatal es la misma:

Se deberá ingresar en el portal de consultas dentro del sitio web oficial de Anses, seleccionar el tipo de beneficio a consultar, cargar los datos de la entidad bancaria en la que habitualmente se percibe el cobro y, finalmente, especificar el período de interés.

dentro del sitio web oficial de Anses, seleccionar el tipo de beneficio a consultar, cargar los datos de la entidad bancaria en la que habitualmente se percibe el cobro y, finalmente, especificar el período de interés. Esta última aclaración es importante ya que las liquidaciones de asignaciones por maternidad y prenatal se efectúan a mes vencido. Entonces, quienes quieran conocer su último monto cobrado, deberán seleccionar en el buscador el período correspondiente al mes anterior, y no el que se encuentra en curso.

Otro dato que solicitará el portal de consultas es el medio de pago por el cual se cobran ambas asignaciones. Hay solo dos opciones disponibles:

Tarjeta de débito : se deberá seleccionar la opción "Acreditación en Cuenta (CBU)".

: se deberá seleccionar la opción "Acreditación en Cuenta (CBU)". Efectivo: ya sea en un banco, correo u otra entidad. Esta opción figura dentro del menú como "Efectivo en ventanilla".

Una vez ingresados todos los datos se deberá hacer click en el botón "Iniciar consulta" y se desplegará el panel con la información correspondiente. La misma se puede imprimir o guardar en la computadora y teléfono celular para llevar un control riguroso de los ingresos mensuales o simplemente realizar un seguimiento.

¿Qué es la asignación familiar por prenatal y a quiénes les corresponde?

Este cobro de dinero mensual incluye dentro de sus beneficiarios a los siguientes grupos:

Trabajadores en relación de dependencia permanentes y de temporada.

Monotributistas de las categorías A hasta H.

Trabajadores que se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Personas que cobren la Prestación por Desempleo o la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la asignación familiar por prenatal?

Tener un embarazo en curso de 12 semanas o más , y solicitar la asignación específicamente entre las semanas 12 y 30 para obtener el cobro en su totalidad desde el inicio de la gestación.

, y solicitar la asignación específicamente entre las semanas 12 y 30 para obtener el cobro en su totalidad desde el inicio de la gestación. Quienes realicen la solicitud luego de este período solo cobrarán desde ese momento y hasta el nacimiento o interrupción del embarazo.

De acuerdo al grupo de beneficiario (trabajadoras en relación de dependencia, que se encuentren cobrando por una ART, que sean monotributistas o pensionadas), será necesario acreditar el nivel de ingresos con documentación como los aportes, y las sumas individuales y del grupo familiar, las cuales no deben exceder los topes en vigencia (se actualizan periódicamente en el sitio web de Anses).

Los montos actuales que se cobran en la asignación familiar por prenatal rondan entre un valor general de $3293 y llegan hasta los $7105. Los mismos se pueden consultar de forma actualizada en la cartilla de montos de asignaciones de Anses.

¿Qué es la asignación familiar por maternidad y a quiénes les corresponde?

Esta asignación familiar de Anses le corresponde a tres grupos de beneficiarios:

Trabajadoras en relación de dependencia (Sistema Único de Asignaciones Familiares - SUAF).

Trabajadoras de servicio doméstico registradas.

Y trabajadoras que se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART).

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la asignación familiar por maternidad?

La mujer debe tener 12 semanas de gestación, o más.

Tener al menos 3 meses de antigüedad en el empleo al momento de comenzar la Licencia por Maternidad.

En el caso de trabajadoras de temporada, deberán encontrarse activas laboralmente al momento de iniciar la Licencia.

¿Qué es la asignación familiar por maternidad down y a quiénes les corresponde?

En el caso de que el bebé por nacer sea diagnosticado con Síndrome de Down, la madre podrá solicitar una asignación diferente y particular orientada a estos casos. La misma se titula "Asignación por Maternidad Down".

En todos los casos, quienes cuenten con más de un empleo, deberán acreditar información específica de cada uno y completar formularios distintos.

El medio de cobro podrá ser el mismo que el de la asignación anterior (Prenatal - Maternidad) o bien seleccionarse al momento de la solicitud. La beneficiaria puede elegir entre tarjeta de débito o efectivo por ventanilla.

El monto a cobrar en el caso de la asignación familiar por maternidad, es un equivalente al sueldo bruto (sin descuentos aplicados) y las fechas de cobro dependerán de lo informado en el calendario de pagos de asignaciones que se publica en el sitio de Anses.

Para la mayoría de las asignaciones, los calendarios de pago organizan sus fechas y lugares de cobro según las terminaciones del DNI de los beneficiarios, para evitar las largas filas y las aglomeraciones en las delegaciones de Anses en fechas específicas.