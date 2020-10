La familia real holandesa publicó un video de dos minutos en el que Máxima y Guillermo se disculparon por irse de vacaciones a Grecia en el contexto de la pandemia. "Nos duele haber traicionado su confianza", expresó el rey Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de octubre de 2020 • 09:12

Después de haber suspendido sus vacaciones en Grecia debido a las fuertes críticas por lo desatinado e inconveniente del viaje en el contexto de la pandemia, Guillermo y Máxima pidieron disculpas a través de un video que publicaron en sus redes sociales.

"Nos dirigimos a ustedes con pesar en nuestro corazón. Sabemos que nuestro viaje a Grecia ha provocado fuertes reacciones de rechazo en gran parte de los holandeses. Nos duele haber traicionado su confianza", así comienza su mensaje el rey Guillermo, sentado junto a Máxima en una sala de estar del palacio Huis ten Bosch.

Serios y con actitud de arrepentimiento, los reyes pidieron perdón por no haber dado el ejemplo. "A pesar de que en el viaje se respetaron todas las regulaciones, fue muy imprudente de nuestra parte no considerar el impacto de las nuevas restricciones en la sociedad. Decidimos regresar cuando nos dimos cuenta de que no deberíamos haber ido", continúa Guillermo.

Durante parte de los dos minutos de la grabación, el rey se enfoca en el compromiso de la familia real para apoyar a los Países Bajos en la crisis sanitaria: "Desde el comienzo de la pandemia, desde la corona hemos hecho todo lo posible, dentro de lo que está a nuestro alcance, por estar cerca de todos los que necesitan apoyo en estos tiempos inciertos. Se trata de un período de carencias, limitaciones y preocupaciones. También de miedo, ira e inseguridad. Conocemos el dolor: en muchos encuentros personales o virtuales hemos escuchado historias conmovedoras. Sentimos un vínculo íntimo con cada uno de ustedes y con todas aquellas personas afectadas".

Para finalizar, con un tono de voz claro y sereno, Guillermo concluye que seguirán con su trabajo para combatir el virus: "Queremos que todos en nuestro país puedan retomar la vida normal lo antes posible. Eso es ahora lo más importante. Seguiremos haciendo lo mejor que podemos. Estamos involucrados, pero no somos infalibles".

Las princesas Amalia y Alexia regresaron unos días más tarde, de acuerdo con lo informado por la prensa real, debido a que no había suficientes pasajes de avión disponibles en el momento en el que la familia canceló el viaje.