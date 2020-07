Apasionada: Meghan Markle cada vez aborda más temas que incomodan a la realeza

Después de varias declaraciones de tinte político respecto de la desigualdad racial y de género, un experto en realeza aseguró que Harry y Meghan "están construyendo el progresismo real" Fuente: AP

Instalados en Los Ángeles, Estados Unidos, el príncipe Harry y Meghan Markle parecieran comenzar a disfrutar de la independencia alcanzada después de su difícil salida de la familia real británica. La pareja se interesa cada vez más por cuestiones que pueden incomodar a la corona y así se distancia de los palacios y los protocolos.

De acuerdo con una nota publicada por The Daily Wire, Meghan Markle se está mostrando más extrovertida en sus últimas apariciones públicas y ha comenzado a animarse a hablar de asuntos como la justicia social, la igualdad de género y la injusticia racial desde la verdad de su corazón.

Así lo afirma el joven Omid Scobie, autor del libro Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family. El escritor aseguró en su podcast The Heirpod que ella y Harry "están construyendo el costado progresista de la corona". De acuerdo con el experto en realeza, las señales de sus nuevas ideas se pudieron reconocer en el discurso que Markle pronunció en la apertura de la Cumbre de Liderazgo de Girl Up, en el que animó a las niñas a luchar contra la desigualdad racial y de género.

"Sé que ya hiciste mucho y pudiste mejorar las vidas de muchas personas, pero el momento que estamos atravesando nos pide que hagamos más", dijo quien fuera princesa hasta hace unos meses y agregó, dirigiéndose a las pequeñas del evento, que "sus voces y sus acciones nunca fueron tan urgentes".

Dispuesta a sentar precedente, la actriz continuó: "Creer en la verdadera igualdad no es suficiente, hay que hacer más. Tenemos que trabajar para conseguirla todos los días incluso cuando es difícil y hasta en el caso de incomodar a los demás. Nuestro compromiso es hablar por nosotras mismas y por aquellas que luchan por ser escuchadas".

Scobie, en diálogo con Fox News, señaló que "Meghan en ese discurso fue capaz de expresarse sin las limitaciones propias de la familia real porque habló desde su corazón sin tener que ajustarse a guiones acotados que nublan los pensamientos".

Lejos de las viñetas y las palabras clave, el discurso de Markle resultó interesante porque fue preparado por ella misma siguiendo sus propias ideas. "Entiendo que pasó mucho tiempo preparándose para aquel discurso y logró hablar más desde el corazón que a partir de un guión. Hablé con gente del equipo de los Sussex. Me revelaron que ella continuará enfocada en visibilizar los temas que la apasionan como el empoderamiento juvenil", agregó el escritor.

Harry y Meghan hicieron una declaración política cuando hace unas semanas llamaron al Reino Unido a considerar su pasado colonial en el contexto de una videoconferencia con jóvenes del Commonwealth. "No hay forma de que podamos avanzar hacia el futuro sin reconocer el pasado", aseguró Harry con Meghan a su lado que continuó diciendo: "Vamos a pasar momentos incómodos pero nuestro propósito es superar la incomodidad y así llegar al otro lado de esto. El racismo y el prejuicio también prosperan en épocas de tranquilidad, por eso, necesitamos estar alertas".

Para finalizar, Harry enfatizó en una intrigante afirmación que "no hay vuelta atrás: el cambio está sucediendo más rápido que nunca y debemos estar preparados".