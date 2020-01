Melina Lezcano. Nos cuenta su emotivo encuentro con su padre biológico

"Fue como ver a un fantasma, jamás pensé que lo iba a encontrar ¡y somos tan parecidos físicamente!", sostiene la cantante de Agapornis Fuente: HOLA - Crédito: Matías Salgado

Gracias a ustedes me animé a hacer pública mi historia", afirma Melina Lezcano (30) a poco de cumplirse un año del día en el que estuvo cara a cara con su papá biológico por primera vez. Es que luego de su primera entrevista con ¡HOLA! Argentina, en enero de 2018, la cantante de Agapornis se animó a buscar a su padre, al que no conocía. "Lo encontré en Facebook, le dije: 'Hola, soy tu hija', y nos citamos en un café", recuerda con nostalgia.

-¿Cómo fue ese encuentro?

-Muy fuerte. Para mí era ver a un fantasma, jamás en mi vida pensé que lo iba a conocer. Charlamos tres horas seguidas. Fue muy loco verme parecida físicamente. Para mí no es mi papá, porque yo papá ya tengo [Melina llama papá a "Tirso", la pareja de su madre, que conoció a los 3 años], pero por lo menos me sirvió para saber que está ahí, que el 50 por ciento mío que me faltaba existe.

-Después de ese primer café, ¿continuaron con el vínculo?

-Se dificulta tener una relación fluida, porque vive en Corrientes con su familia. Igual, solemos hablar por WhatsApp. Cuando me ve en la tele me escribe, me manda fotos de mis hermanos, él vive con sus tres hijos y su mujer. Antes de mí también había tenido dos hijos más. Pero me gusta saber que por más de que no tenga contacto diario, está ahí, es una persona real.

-¿Qué te llevó a querer buscarlo?

-Cuando cumplí 30 sentí que necesitaba conocer a mi otra mitad a nivel genético. Iba al médico, me preguntaban antecedentes de salud, y no sabía qué responder. A su vez, el hecho de que te abandone tu padre, como mujer, te marca, te deja una mala asociación con los hombres. Me pasó que antes me costaba formar pareja porque el fantasma del abandono estaba siempre presente. Al conocerlo me pude sacar ese miedo.

-¿Qué fue lo primero que le preguntaste cuando lo viste?

-Por qué se había ido, y me dijo que en ese momento él no podía con la situación. Me gustó porque no se justificó, me dijo la verdad y ya. Con el tiempo entendí que cada uno hace lo que puede con lo que tiene. También me sirvió para sacarme la culpa que sentía. Siempre me sentí responsable de todo lo que había pasado, porque cuando nací mi mamá se quedó sola. Por suerte, él fue el primero en decirme que no me tenía que sentir así.

-¿Cómo reaccionó tu mamá cuando supo que lo ibas a conocer?

-Muy bien. Me dijo que era el momento para cerrar mi historia, y que ella ya lo tenía resuelto. No le interesaba tener contacto con él, pero me apoyó a que lo hiciera. Para mí fue un antes y un después de haberlo conocido. Creo que me dio más seguridad, no me siento con la misma responsabilidad, y me sirvió para saber que mi papá no era un fantasma.

Luego de unos días de relax en el Este con su novio Joaquín, Melina voló a Mar del Plata para iniciar la temporada de shows con Agapornis Fuente: HOLA - Crédito: Matías Salgado

TIEMPO DE AMOR

Mel -como le dicen sus íntimos- recibió 2020 en Punta del Este junto a sus amigos y Joaquín (26), su flamante novio.

-¿Cómo sentís que está tu corazón?

-Muy bien, estoy en pareja desde hace poco, es algo reciente. Formalizamos hace menos de dos meses, pero costó porque yo venía muy dolida y sentía que necesitaba estar sola para madurar en muchos aspectos y él me esperó. Nos conocimos en un boliche hace un tiempo y ahora estamos en un camino de ir construyendo el amor de a poquito. Por el momento, no pensamos en convivir ni en formar una familia, pero esa ilusión siempre está, porque siempre fui Susanita. Sólo que ahora me lo tomo distinto, quiero que vayamos despacio, viviendo el día a día, sin pensar en el futuro, porque me da ansiedad y después me frustro. Nos gusta entrenar juntos, salimos a comer afuera -él trabaja en la industria cervecera-y su tranquilidad me sirvió para volver a mi eje.

-¿Es celoso de tu profesión?

-No, cero. Jamás me hace un planteo, es muy seguro de sí mismo. En Punta paramos con su familia, porque lo conozco hace un montón, pero ahora viró para este lado y estoy feliz.

"Lo encontré en Facebook y le escribí: 'Hola, soy tu hija'. Sólo nos vimos una vez, en un café, y desde entonces nos mandamos mensajes de texto", relata. Fuente: HOLA - Crédito: Matías Salgado

"Por el momento, no tenemos planes de convivir, porque vivo con mis dos perros, tengo animales en tránsito, y Joaco es alérgico. Se complica cuando se queda a dormir, porque los tengo que bajar de la cama", admite Melina, que está al frente del proyecto Al rescate por el trece tv. Fuente: HOLA - Crédito: Matías Salgado