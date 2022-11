“Mi hijo no aprende”: la solución a los problemas de aprendizaje

escuchar

BANEDI es la primera y única herramienta digital y de uso remoto en Iberoamérica que permite realizar una evaluación cognitiva y de aprendizaje en niños/adolescentes de 4 a 15 años. Es una plataforma que se crea a partir de detectar un sinfín de informes y diagnósticos sobre la cantidad de niños que no aprenden sin visualizar el por qué y sin dar soluciones. De esta necesidad nace esta plataforma digital que permite saber el “por qué”.

La plataforma cuenta con tres versiones y un espacio para padres y familias. BANEDI Estándar, BANEDI Educativa y BANEDI Maestros. Las versiones fueron diseñadas para ser utilizadas por diferentes profesionales (área de la salud y de la educación), teniendo en cuenta el ámbito en la que es aplicada y los tiempos con los cuales cada profesional cuenta para realizar la exploración. Con cualquiera de las versiones, se cumple con el objetivo de realizar una exploración completa de las funciones cognitivas, conducta y emociones y procesamiento sensorial, de forma tal de poder establecer por qué un niño no aprende.

En cuanto a BANEDI para padres, es un espacio en la plataforma con información sobre los diferentes problemas de aprendizaje que puede tener un niño desde su ingreso en la etapa preescolar y cómo detectarlo desde el hogar. También se pueden realizar consultas online de rápida respuesta para una aproximación al problema específico que está determinando el problema para aprender. Además, encontrarán recursos para que junto con la maestra de su hijo puedan encontrar un camino de solución real frente al problema específico. Por primera vez los padres se sentirán comprendidos, contenidos y directamente implicados en el apoyo que su hijo necesita.

"El sistema de salud no contaba con herramientas con las características de BANEDI, demorando meses en los procesos de evaluación y expresando los resultados en forma poco comprensible para el sistema educativo y las familias, quedando el niño en el medio de los dos sistemas con su problema sin resolver." Sandra Berta, neuropediatra y fundadora de BANEDI

Un niño utilizando BANEDI.

¿De qué sirve saber el correcto diagnóstico de un niño para su aprendizaje?

“El diagnóstico es el primer paso para generar el cambio. En el diagnóstico vamos a poder conocer al niño y entender qué le pasa y por qué le pasa. Una lectura correcta de esa información nos permite trabajar con distintas estrategias para lograr una mejor calidad de vida en el niño y por sobre todo una mejor experiencia educativa.”, explica la Psicopedagoga Luciana Buonsanti.

Y detalla que: “Es importante contar con las herramientas adecuadas para realizar el diagnóstico, por eso BANEDI - como otras baterías - es una pieza fundamental para nuestro trabajo.”

No trabajar con las dificultades de aprendizaje puede generar a largo y mediano plazo que el niño no tenga deseos de aprender y mucha frustración, obteniendo como resultado experiencias de fracaso y una baja autoestima.

Un buen diagnóstico define un tratamiento adecuado para el progreso del niño o el adolescente.

Los organismos internacionales, las políticas educativas y el fracaso escolar

En septiembre, el Banco Mundial publicó un informe donde menciona que se estima que luego de la pandemia, un 70% de los estudiantes de 10 años no pueden entender un relato sencillo, siendo los más afectados los niños pertenecientes a los sectores socioeconómicos más bajos y con menos recursos.

Este mismo organismo estableció 5 medidas de políticas para “combatir” este problema pero ninguna de ellas está centrada en uno de los puntos clave para cambiar esta realidad que es saber por qué un niño no aprende.

Para cambiar esta realidad es imprescindible cambiar el enfoque de las evaluaciones de forma tal que no solo detecten quienes son los que no aprenden, sino también que evalúen por qué no aprenden. Esto permitirá adoptar diferentes estrategias correctivas desde el propio ámbito educativo.

La realidad es que, en la actualidad, en la medida en que los niños no aprenden, son expulsados del sistema educativo. Y así sobreviene el fracaso escolar.

"Es esta triste realidad de millones de niños en América Latina lo que nos llevó al desarrollo de la plataforma BANEDI, con la certeza de que es posible cambiar esto con medidas sencillas que están al alcance de nuestras manos." Sandra Berta, neuropediatra y fundadora de BANEDI

Apareció la solución y es para todos

La plataforma BANEDI, además de digital, puede ser usada en forma remota, haciendo que la exploración cognitiva y de aprendizajes sea accesible a niños que viven en comunidades que no cuentan con profesionales formados para realizar este tipo de evaluaciones. La utilización de esta plataforma permite identificar la causa por las cuales un niño no aprende en el 100% de los casos de niños con problemas para aprender.

Caso de éxito

“La atención es la puerta de entrada al aprendizaje”, explica Marisa Docampo, vicedirectora del Colegio Logosófico González Pecotche de CABA, colegio que ha puesto en funcionamiento la herramienta BANEDI. En este colegio, previo a la llegada de la plataforma, ya se venía investigando qué sucede con la atención de los niños al momento de aprender, porque, al margen de la pandemia ya venían registrando en algunos alumnos problemas de aprendizaje.

"Cautivar la mirada del niño en el aula es todo un desafío para el docente y necesitamos herramientas." Marisa Docampo, vicedirectora del Colegio Logosófico González Pecotche de CABA.

Cuando Sandra los convocó, llegó la herramienta que hacía falta:

“Nosotros teníamos algunas hipótesis de por qué nuestros alumnos tenían problemas en el aprendizaje, pero BANEDI nos dio una respuesta certera, y a partir de ahí generamos estrategias de aprendizaje utilizadas desde el aula. Esta herramienta es muy positiva porque pudimos detectar las fortalezas y debilidades de cada estudiante y así centrarnos en las dificultades y trabajarlas”, explicó Marisa Docampo, vicedirectora del Colegio Logosófico González Pecotche de CABA.

El beneficio de BANEDI es que se acorta el proceso de identificación del problema y la implementación de soluciones concretas para ayudar al niño.

