Micah Brown, dermatóloga de Washington: “Aplicar protector solar una vez por la mañana no es suficiente”

Aplicarse protector solar antes de salir de casa puede formar parte de la rutina, pero no mantiene la protección durante toda la jornada. La dermatóloga Micah Brown, que trabaja en Howard University Hospital, en Washington D.C., advirtió que la cantidad y la frecuencia resultan fundamentales para conservar la protección.

Protector solar: por qué debe reaplicarse cada dos horas, según una dermatóloga

Brown es residente de Dermatología en Howard University, en Washington D.C., según su perfil de LinkedIn. En dos videos publicados el 21 de julio y el 11 de agosto, la American Medical Association (AMA, por sus siglas en inglés) difundió sus recomendaciones. La especialista contó que forma parte de esa organización desde hace unos ocho años.

Brown sostuvo que el principal problema no consiste en olvidarse por completo del producto sino que las personas “no usan lo suficiente”. La dermatóloga también cuestionó la idea de que una única colocación garantice protección durante todo el día.

Ante los pacientes que aseguran incorporarlo a diario, responde que “aplicar protector solar una vez por la mañana no es suficiente” y aconseja repetir el procedimiento cada dos horas. La recomendación alcanza a todas las tonalidades cutáneas. Brown remarcó que quienes tienen más melanina también deben emplearlo todos los días.

Las fórmulas resistentes al agua son las más adecuadas para nadar, entrenar o realizar actividades que provoquen transpiración Magnific

Protector solar y maquillaje con SPF: cuándo no alcanzan y qué usar al nadar o sudar

La especialista advirtió que el maquillaje o la crema hidratante con factor de protección solar no ofrecen por sí solos una cobertura suficiente. Por ese motivo, estos artículos no deben reemplazar un producto específico.

Brown aconsejó elegir una fórmula resistente al agua cuando la persona nada, entrena o realiza actividades que provocan sudor. Según indicó la experta, esa característica permite que la sustancia permanezca sobre la piel y no desaparezca por completo ante el contacto con la humedad.

La fecha de vencimiento también requiere atención. Antes de utilizar el envase, recomendó revisar la información incluida en la parte posterior y evitar los productos expirados porque “pierden su eficacia”.

SPF 30 y amplio espectro: qué debe tener un buen protector solar

Al momento de escoger una opción, Brown sugirió buscar la indicación de amplio espectro. Esa denominación significa que protege frente a los rayos ultravioleta A (UVA) y ultravioleta B (UVB).

Una sola aplicación de protector solar por la mañana no mantiene la piel protegida durante toda la jornada Magnific

Los rayos UVA penetran con mayor profundidad en la piel y pueden provocar hiperpigmentación, además de agravar el envejecimiento y las arrugas. Los UVB no alcanzan las mismas capas, pero tienen capacidad para causar daños que pueden derivar en cánceres cutáneos.

El factor de protección solar debe ser de 30 o superior. Además, Brown recomendó renovar la aplicación cada dos horas, en consonancia con el intervalo recomendado para renovarla. También aconsejó optar por una fórmula no comedogénica, es decir, que no provoque acné excesivo.

Protector solar mineral o químico: cuáles son las diferencias y cómo elegir

Brown distinguió dos clases de protectores: los minerales y los químicos. A los primeros también se los conoce como físicos y su funcionamiento ocurre sobre la superficie cutánea. “El protector mineral se asienta encima de la piel y bloquea la penetración de los rayos”, detalló. En cambio, en los protectores químicos, los filtros absorben la radiación ultravioleta.

Para los tonos de piel con mayor producción de melanina, propuso considerar una fórmula mineral con color, ya que puede integrarse mejor con la tonalidad. También recomendó buscar una textura suave y agradable, sin una consistencia espesa, pegajosa o pastosa.

El producto debe distribuirse con facilidad y adquirir una apariencia invisible después de frotarlo. “Los rastros blancos son un rotundo no”, expresó sobre los residuos claros que algunas alternativas dejan en la superficie.

El principal error no es omitir por completo el protector, sino utilizar una cantidad insuficiente y no volver a colocarlo Magnific

Orejas, cuello, manos y nariz: las zonas donde suele olvidarse el protector solar

Las orejas, el cuello, el dorso de las manos y la nariz se encuentran entre los sectores que las personas suelen omitir. “No se pueden pasar por alto esas áreas”, remarcó Brown.

La dermatóloga sostuvo que el uso diario debe mantenerse cuando hay sol, nubes, lluvia o nieve. La recomendación no queda limitada a los días despejados ni a las actividades realizadas en el agua. Ante cualquier duda sobre la elección o la forma de aplicación, aconsejó consultar a un médico.