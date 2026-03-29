¿Los ojos pueden quemarse con el sol? La explicación de especialistas de Estados Unidos

Al permanecer bajo el sol, las personas suelen priorizar proteger la piel con protectores solares. Sin embargo, muchos se olvidan de que los ojos también son sensibles a la radiación ultravioleta. Especialistas en oftalmología de EE.UU. advirtieron que los rayos UV pueden provocar quemaduras oculares y señalaron recomendaciones clave para cuidar la salud visual.

¿Cómo se produce una quemadura ocular por el sol?

El impacto prolongado o intenso de la luz UV en los ojos puede causar fotoqueratitis, una afección similar a una quemadura solar.

El oftalmólogo Vincent K. Young explicó a The New York Times que este cuadro se manifiesta con dolor, enrojecimiento y sensibilidad, y señaló que se siente “como si se tuviera la córnea raspada”.

Aunque suele resolverse en uno o dos días, el tratamiento puede incluir lubricantes, compresas frías y reposo Foto de oscarwylee

El especialista precisó que este cuadro aparece en lugares de alta exposición, como la playa o la nieve, y describió que reciben “muchas personas que han estado esquiando el fin de semana y sus ojos presentan un dolor tremendo por todo ese daño UV”.

El oftalmólogo Zubair Ansari indicó que la afección suele resolverse en uno o dos días, y detalló que puede requerir gotas lubricantes, compresas frías, reposo y antibióticos en algunos casos.

El especialista advirtió que, aunque la córnea se regenera, la exposición prolongada sin protección aumenta el riesgo de cataratas.

En ese marco, recomendó protección ocular y sostuvo que el criterio a aplicar es que, si se está “en una situación en la que se usa protector solar, también se debería usar protección ocular”.

¿Qué riesgos implica usar lentes de contacto en el agua?

El uso de lentes de contacto al nadar incrementa el riesgo de infecciones. La oftalmóloga Farihah Anwar explicó que los mares, lagos y piscinas contienen bacterias, organismos y químicos que pueden afectar los ojos.

La médica detalló que las lentes generan un entorno propicio para los gérmenes y señaló que funcionan como “una especie de ventosa entre el ojo y la lente de contacto”.

En la misma línea, Melissa Daluvoy, oftalmóloga y profesora asociada de oftalmología en la Universidad de Duke, afirmó que esta práctica “aumenta el riesgo de infección exponencialmente”.

La fotoqueratitis surge por la exposición intensa o prolongada a la luz UV y se presenta con dolor, enrojecimiento y sensibilidad Foto de opticaestaire

Ante esto, los especialistas describieron alternativas para reducir riesgos:

Usar gafas de natación con graduación.

Utilizar lentes de contacto de uso diario debajo de gafas protectoras y desecharlas inmediatamente después de salir del agua para evitar el riesgo de infecciones.

A su vez, Daluvoy advirtió que “dormir con lentes de contacto aumenta el riesgo de infección”.

Ansari explicó que, durante la noche, disminuye la producción de lágrimas y el oxígeno en la córnea, lo que favorece la adhesión de la lente.

La profesional de la salud indicó que, al retirarla, “puede arrancar las capas superficiales de la córnea”, lo que deja el ojo más expuesto a infecciones.

¿Cómo afectan las pantallas a la salud ocular?

El uso de dispositivos reduce la frecuencia de parpadeo. Los especialistas indicaron que una persona parpadea unas 15 veces por minuto, pero ese ritmo puede reducirse a la mitad frente a pantallas.

Daluvoy recomendó la regla 20-20-20 y explicó que consiste en mirar un objeto a seis metros de distancia durante 20 segundos cada 20 minutos. Señaló que esta práctica es lo que recomiendan “todo el tiempo para el ojo seco”.

Los controles oftalmológicos y la detección de enfermedades

Los exámenes oculares permiten detectar enfermedades más allá de la visión.

Daluvoy explicó que estos estudios pueden identificar diabetes, hipertensión, colesterol alto y enfermedades cardíacas.

La experta añadió que también “se pueden identificar algunos tipos de cáncer o enfermedades cerebrales”, y recordó que detectó “un tumor cerebral en un paciente que consultó por dificultad para leer”.

El sitio MedlinePlus, gestionado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, recomienda realizar un examen completo a los 40 años. Luego establece una frecuencia de controles según la edad y la condición de salud:

Entre los 40 y 54 años: cada dos a cuatro años.

Entre los 55 y 64 años: cada uno a tres años.

Además, indica evaluaciones más frecuentes en personas con problemas de visión o riesgo de glaucoma.

En pacientes con diabetes, recomienda controles anuales que incluyan examen de retina.