Michael Jordan apareció en escena: contó cuánto extraña competir y los nervios que sintió por un tiro libre

No suele ser amigo de las entrevistas, pero en cada oportunidad que aparece en escena su figura es hipnótica. Michael Jordan sostiene su aura de superhéroe deportivo que trascendió, incluso, el mundo del básquetbol. Y el universo de la NBA se rinde a sus pies en cada oportunidad. En una charla con NBC, la leyenda de Chicago Bulls habló después de mucho tiempo y contó cuánto sufrió haberse alejado de la actividad.

Tras dos décadas desde su retiro, Jordan, a los 62 años, le abrió las puertas de su casa al periodista Mike Tirico y le reconoció: “Amo el básquetbol como no te lo creerías. Para ser sincero, ojalá pudiera tomar una pastilla mágica, ponerme los pantalones cortos, salir y jugar al básquetbol hoy mismo, porque es lo que soy. Ese tipo de competición, ese tipo de competitividad es lo que me hace vivir. Y lo extraño. Poder desafiarme a mí mismo. Pero ahora es mejor estar acá sentado y hablar contigo, en lugar de romperme el tendón de Aquiles y estar en una silla de ruedas durante un tiempo”.

Después del documental “The Last Dance”, que despertó una ola de controversias respecto de su figura, Jordan aceptó hablar del impacto del básquetbol en su vida: “Tengo una obligación con el juego, que no es económica. Estoy bien. Desde mi perspectiva como jugador de básquetbol, es poder transmitir mensajes de éxito y dedicación al deporte. Creo que una de las razones por las que hice esto es que, como atletas profesionales, tenemos la obligación de devolver lo que hemos recibido. Eso es parte de lo que se trata todo esto, de pasar el testigo, de devolver lo que hemos recibido”.

La nota, que se emitió en el entretiempo del partido de Oklahoma City Thunder vs. Houston Rockets, no es casual, ya que por primera vez, quien es considerado como uno de los mayores deportistas de la historia va a desempeñarse como comentarista televisivo para la cadena NBC, en una serie de episodios bautizados como “MJ: perspectivas hacia la excelencia”.

Durante la charla, Jordan reflexionó también sobre su relación con el tiempo y la familia: “Cuando estás en la cima de tu carrera, nunca sabés realmente cuánto tiempo no tienes para dedicarle a tu familia. Ahora tengo tiempo para hacerlo. El activo más valioso que tengo es el tiempo. Probablemente por eso no me ves lo suficiente, porque ese tiempo lo intento pasar con mi familia y haciendo cosas que me he estado perdiendo durante mucho tiempo”.

Relajado y dispuesto a charlar sobre varios temas, “Su Majestad” contó cómo aún sigue lidiando con todo lo que implica su figura y la presión que rodea cada movimiento suyo, incluso lejos del profesionalismo. Además, fue consultado sobre la última vez que se puso a tirar en una cancha de básquetbol: “Hace años que no tomo una pelota”.

Después contó que hace poco tomó algunos lanzamientos: “Estaba en la Ryder Cup y alquilé una casa. El propietario vino a hacer fotos junto con sus nietos. Yo lo recibí y le di las gracias por permitirme quedarme en la casa. Él tenía una cancha de básquetbol y me pidió si podía lanzar un tiro libre. Le dije: ‘¿En serio?’. Y yo ya había pagado por la casa, ya había pagado... a este tipo le gustaba verme. Así que cuando me acerqué para lanzar el tiro libre, fue el momento en el que más nervioso he estado en años”.

Y después explicó por qué sintió esa tensión por tener que tirar frente al dueño de esa casa que había alquilado: “La razón es que esos chicos escucharon las historias de sus padres sobre lo que hice hace 30 años. Así que la expectativa es de hace muchos años, y no he vuelto a tocar un balón de básquetbol”. Después contó que el tiro entró limpio: “Por supuesto. Lo más gratificante de todo eso, lo que me alegró toda la semana, fue poder complacer a ese niño, sin saber si podría”.