Millonario gesto de amistad: el día que George Clooney sorprendió a sus 14 amigos con un monumental regalo en dólares

En 2013, el actor invitó a sus amistades a una cena en su casa y les dio un obsequio para recompensarlos por su lealtad en las buenas y en las malas

George Timothy Clooney es un reconocido actor, de esos que están sin dudas entre los más célebres de Hollywood. También es director, guionista y productor de cine. Sin embargo, una de sus historias más conmovedoras poco tiene que ver con la ficción. Sucedió de verdad en una cena en su casa el 27 de septiembre de 2013.

Aquella noche, el hombre que interpretó a Batman reunió en su residencia de Hollywood Hills a sus 14 mejores amigos, los sentó alrededor de su mesa y les dio un generoso regalo. Antes de servir la comida, cada uno recibió una valija marca Tumi con un contenido misterioso en su interior.

Los grandes amigos de George Clooney posan felices el día de la boda del actor con Amal, en septiembre de 2014 Instagram Over the moon

Si bien el hecho no ocurrió el día del amigo, lo que hizo Clooney puede considerarse un verdadero canto a la amistad. Es que cuando los 14 invitados se estaban preguntando qué significaban esos paquetes, el actor tomó la palabra para contarles de qué se trataba todo eso.

“Quiero que abran sus maletas”

“Quiero que sepan cuánto significan para mí -les dijo Clooney-. Cuando llegué a Los Ángeles dormí en sus sofás. Soy muy afortunado de tenerlos en mi vida y no podría estar donde estoy hoy sin todos ustedes. Por eso, siempre pensé en devolverles el favor. Es algo realmente importante para mí… Así que quiero que abran sus maletas”.

Entonces, llegó el momento más sorprendente de aquella jornada. Los 14 hombres abrieron sus respectivos bolsos y se encontraron con una sorpresa millonaria. Dentro de cada valija había un millón de dólares dispuestos en billetes de 20.

George Clooney buscó reconocer a sus amigos que estuvieron con él antes de que fuera una estrella consagrada (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

Ante el asombro de sus invitados, Clooney continuó con su discurso: “Ya pagué los impuestos de todos, así que este millón de dólares es íntegramente para ustedes. No tienen que preocuparse por sus hijos, por pagar la escuela ni la hipoteca”.

Como corresponde a todo acto altruista bien entendido, la anécdota no fue difundida por el propio autor del hecho. Hubiera quedado en la absoluta intimidad de sus protagonistas de no ser porque Rande Gerber, uno de los amigos del actor, decidió contarla.

Se conoce la historia

Fue este hombre, millonario empresario de bares y licores y a la sazón el marido de la top model Cindy Crawford, el que relató lo que había pasado aquella noche a la cadena estadounidense MSNBC. Lo hizo en diciembre de 2017, cuatro años después de la cena, pero eso no le quita el mínimo mérito al gesto de Clooney.

Photo © 2024 REX Features/Shutterstock Rande Gerber, aquí con su esposa Cindy Crawford y uno de los hijos de ambos, rechazó el dinero que le regaló su amigo George Clooney, pero el actr no aceptó ese rechazo Grosby Group - REX Features/Shutterstock /The G

Gerber aseguró también en su relato que él, por tener una posición económica más que resuelta, lo primero que hizo fue rechazar el obsequio del actor de La gran estafa. Pero la respuesta de Clooney fue contundente: “Si Rande no se lleva su millón de dólares, entonces nadie lo hará”.

Ante esta actitud, el empresario decidió quedarse con el dinero. “Sabía que a algunos de sus amigos en ese momento no les iba muy bien, así que lo tomé y lo doné“, le contó el mismo Gerber a la revista People en el año 2023.

La palabra de Clooney

En un extensa entrevista para la revista GQ, el mismo Clooney admitió que esa famosa cena había sucedido y contó los pormenores de su decisión.

El actor de Los descendientes dijo que, en ese entonces, apenas había conocido a su futura esposa, Amal, y no tenía familia, ni vistas de tenerla. Tenía 52 años y sentía que estaba envejeciendo.

George Clooney apenas había conocido a Amal cuando decidió regalar a sus amigos un millón de dólares (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) MARCO BERTORELLO - AFP

“Lo que sí tengo son estos tipos que, durante 35 años, me han ayudado de una forma u otra", se dijo entonces el director de Buenas noches y buena suerte.

Luego, Clooney continuó con el repaso de sus recuerdos: “Dormí en sus sofás cuando estaba sin plata. Me prestaron dinero cuando no tenía un dólar. Me ayudaron cuando lo necesité a lo largo de los años. Y yo los ayudé a ellos también. Todos somos buenos amigos”.

George Clooney trajinó mucho antes de convertirse en una celebridad de Hollywood y en esos tiempos difíciles siempre estuvieron sus amigos (Thea Traff/The New York Times) NYT

“¿Por qué c... espero que me atropelle un colectivo?"

En ese entonces, recuerda el intérprete, él no tenía la gran fortuna que tuvo años más tarde, pero había ganado un buen dinero gracias a la recaudación de la película Gravedad, que hizo con el director mexicano Alfonso Cuarón.

En ese 2013, los productores de Gravedad, en lugar de pagarles, les ofrecieron a él y a Sandra Bullock, la coprotagonista, un porcentaje de la taquilla. Esto, porque creían que el filme iba a fracasar.

Sandra Bullock y George Clooney recibieron un porcentaje de las recaudaciones de la película Gravedad, que, como el filme fue un éxito, resultó ser mucho dinero

Pero esto no sucedió. El filme fue un suceso de público, ganó siete Oscars, y medios del espectáculo estimaron que el intérprete se llevó por la venta de entradas unos 60 millones de dólares.

Con ese activo en sus alforjas, el intérprete de Solaris tuvo un pensamiento sobre sus amigos. “Sin ellos no tengo nada de esto. Todos somos muy cercanos”, se planteó, y luego concluyó: “Si me atropella un colectivo, todos ellos van a estar en mi testamento. Entonces, ¿por qué carajo estoy esperando a que me atropelle un colectivo?“.

Los billetes que recibieron los 14 amigos de George Clooney tenían todos una denominación de 20 dólares Shutterstock

Efectivo en una furgoneta de florería

El relato del célebre intérprete continua con la historia de cómo consiguió toda esa cantidad de dinero en efectivo. Tras una somera investigación, el actor supo que en un lugar que del centro de Los Ángeles (que no se puede ni debe divulgar) podía conseguir todo el cash necesario.

Clooney dijo que en ese lugar había “pallets gigantescos con dinero en efectivo”. Pero lo más simpático vino después, porque, como si se tratara de alguna de sus películas de estafadores, el galán de Amor sin escalas subió todos esos billetes en una furgoneta que tenía el cartel de una florería.

George Clooney en El maestro del dinero; el actor dijo que una fortuna que no se comparte no sirve para nada (Fuente: Netflix)

El cineasta bajó con ese vehículo mediante un ascensor especial al subsuelo del lugar donde estaba el dinero. Colocó los dólares en las 14 valijas marca Tumi y marchó para su casa. Solo lo acompañaron en ese singular trámite un ayudante suyo y, según dijo, “un par de tipos de seguridad, que estaban c... encima”.

Contrario a lo que podría pensarse, el protagonista de ER Emergencias, aseveró que cada uno de los paquetes con el dinero “no pesan tanto” como uno imaginaría.

Gerge Clooney llenó cada valija con el millón de dólares una por una hasta llegar a las 14

“¿Qué tal un millón de dólares?"

Al día siguiente de ese estresante traslado de efectivo fue cuando Clooney invitó a sus amigos a su casa para una cena.

Así fue como relató él el momento en que les daba su obsequio: “Levanté un mapa y señalé todos los lugares del mundo a los que pude ir y todo lo que pude ver gracias a ellos. Y les pregunté: ‘¿Cómo se le paga a gente así?’. Y les dije: ‘Bueno, ¿qué tal un millón de dólares?’“.

George Clooney mantiene muchos amigos de su etapa de Hollywood en la que todavía no era una estrella daily mail

El intérprete, que hoy cuenta con 64 años, dijo en la misma entrevista que, paradójicamente, un año después de aquella cena, exactamente el 27 de septiembre de 2014, fue el día de su casamiento con Amal.

El que en su momento fue llamado “el soltero de oro”, se convirtió así en un hombre de familia. El 6 de junio de 2017 nacieron sus dos mellizos: Ella y Alexander.

Georg Clooney, Amal y los mellizos Alexander y Ella Backgrid/The Grosby Group

El gesto generoso de regalar un millón de dólares a cada amigo en forma de recompensa por el aguante en los tiempos difíciles no fue para Clooney un sacrificio extremo, sino algo que le pareció natural.

En ese sentido, el protagonista de ¿Dónde estás, hermano? narró una anécdota que habla de su relación con el dinero y de la importancia que le da a la amistad.

“Recuerdo haber hablado con un imbécil muy rico que me encontré en un hotel de Las Vegas; sin dudas era mucho más rico que yo -contó Clooney-. Y recuerdo que salió la historia del dinero a mis amigos y él me preguntó: ‘¿Por qué harías eso?’. Y yo le dije: ‘¿Por qué no lo haría, idiota?’“.

Clooney con Amal y sus amigos el día del casamiento: 1.Ben Weiss; 2. David Sagal; 3. Grant Heslov; 4. Michael Heslov; 5. Richard Kind; 6. Miguel Ferrer; 7. Matt Adler; 8. Thom Mathews; 9. Waldo Sanchez; 10. Tommy Hinkley; 11. John Lambros; 12. Steve Lukather; 13. Rande Gerber (Daily Mail) Daily Mail

Los 14 elegidos

En el año 2020, el medio británico Daily Mail hizo una investigación en la que reveló quiénes eran los 14 amigos que estuvieron aquella noche en casa se Clooney. El grupo completo se había bautizado “The Boys”, y estaba integrado por la siguiente lista de personas.

1-Ben Weiss

Este director de televisión, a cargo de algunos capítulos de Friends, conoció a su amigo George en el año 1982, cuando el actor había abandonado la carrera de periodismo y se había mudado a Los Ángeles para iniciar su vida como actor.

Ben Weiss con los actores de Friends IMDB

“Ninguno de nosotros sospechó nada -describió Weiss lo que pasó esa noche-. Fue algo surrealista. Volcamos las vajijas y al principio no entendíamos lo que veíamos. Muchos dijimos: ‘¿Qué?’. Algunos decían cosas como ‘¡Dios mío!’ y un par de personas lloraron".

“George estaba feliz”, resumió este hombre, que aseguró también que su amigo era muy generoso y dejaba propinas exorbitantes. Weiss añadió que Clooney le contó a él primero que a nadie que pensaba pedirle casamiento a Amal, en el año 2014.

2-David Sagal

“Fue una noche preciosa. Disfrutamos de una cena deliciosa y luego tuvimos una grata sorpresa”, dijo este otro amigo de Clooney, que es un abogado que trabajó en Warner Bross, y que también se dedicó a tocar jazz como saxofonista.

David Sagal, abogado de la Warner, saxofonista de jazz y gran amigo de George Clooney Clooney Foundation for justice

Su amigo George es padrino de Nora, una de sus hijas y ella cantó en la boda del actor con Amal. “George es un tipo estupendo, ha sido un gran amigo para mí y mi familia, y siempre ha sido muy generoso”, lo describió Sagal.

3-Grant Heslov

Este actor que hoy fundó su propia productora de cine y televisión, Smokehuse Pictures, conoce a George Clooney desde 1982.

En ese entones, él le prestó a su amigo y colega 200 dólares para que pagara su primer book para presentar en las productoras.

Los tres productores de Argo, Ben Affleck, Grant Heslov, George Clooney, junto a Jack Nicholson Getty Images

Heslov ganó un Oscar por la película Argo como coproductor y también estuvo detrás de la producción de otras ficciones de su compañero, como Buenas noches y buena suerte, Operación Monumento o Catch-22.

4-Michael Heslov

Promotor inmobiliario y hermano mayor de Grant, no confirmó ni desmintió que estuvo esa noche en casa del actor, pero aseguró: “No se puede pedir un amigo mejor que George. Somos un grupo único de amigos que tenemos la suerte de tenernos los unos a los otros. Y todos tenemos la suerte de tener a George”.

Además de tener sus propios oficios, tanto Michael como Grant participan de torneos de póker nacionales e internacionales.

5-Richard Kind

Este actor es quizás una de las caras más conocidas entre las amistades de Clooney, por su participación como Andy en la popular serie Curb Your Enthusiasm.

Kind conoció a su amigo en 1987 cuando hicieron el piloto de un programa televisivo que no prosperó. Él tampoco quiso admitir si estuvo en la cena, pero señaló: “Lo que sí voy a decir es que George es una persona maravillosa y tengo la suerte de tenerlo en mi vida”.

Richard Kind es otro de los grandes amigos de George Clooney Jordan Strauss - Invision

En los tiempos duros antes de la fama, Richard ofrecía a su amigo el sofá de su departamento en Los Ángeles para que se quedara a dormir y también lo invitaba a cenar cuando George estaba sin un peso.

“¿Quieren saber cuál es el secreto de George?“, preguntó Kind en una entrevista. Y respondió: ”Empezó a los 21 años, cuando llegó a Los Ángeles. ¿Cuándo alcanzó la fama? A los 33. Bueno, el secreto fueron 12 años de lucha".

6-Miguel Ferrer

Amigo y también primo de George, ya que era hijo de la tía del intérprete, Rosemary Clooney y del actor José Ferrer.

Este colega de Clooney, que participó de producciones como Robocop y Twin Peaks, murió en 2017, pero fue su hijo, Lukas, el que confirmó que su padre estuvo entre los asistentes a la cena de las valijas.

Miguel Ferrer junto a su primo, George Clooney Archivo

Lukas se había enterado poco antes del regalo hecho por el célebre artista a su papá y recordó también una frase que le había dicho el propio George Clooney cuando él lo visitó en su residencia del Lago di Como, en Italia: “La riqueza que no se comparte no vale nada”.

7-Matt Adler

Otro actor compinche del protagonista de Un día muy especial. En 2010, Adler se acercó a su amigo George para decirle que bajara “un poco el consumo de alcohol”.

Matt Adler le advirtió a George Clooney que debía bajar el consumo de alcohol, un consejo que el actor agradeció IMDB

Lejos de enfadarse, Clooney comentó que ese era el tipo de consejos que no suelen dar los colegas y que por eso él se sentiría totalmente perdido si no fuera por sus leales Boys.

8-Thom Mathews

Este otro hermano de la vida de Clooney también fue actor y compartió esa profesión en los primeros años de la vida de su amigo en Los Ángeles.

Thom Mathews, actor de Martes 13 y amigo por muchos años de George Clooney fridaythe13th.fandom

Si bien este hombre fue exitoso en su carrera, participando de varias novelas y de la saga de Martes 13, luego cambió de rubro y se convirtió en un empresario de la construcción. Entre otros trabajos, Mathews remodeló la casa de Ozzy Osbourne durante la filmación del reality del músico en MTV.

9-Waldo Sánchez

Es el peluquero favorito de Clooney, que lo acompañó con su arte en más de 20 de sus películas.

Se conocieron en el estacionamiento de los estudios televisivos cuando el actor hacía sus primeros escalones hacia la fama, en ER Emergencias. Desde entonces se hicieron amigos. “Es uno de los buenos”, dijo alguna vez Waldo al referirse a Clooney.

10-Tommy Hinkley

Este actor, que conoció a su amigo célebre en 1992, definió así a la cofradía de The Boys: “Es como una manada de lobos o algo así. La testosterona fluye a raudales. Y George es como la roca del grupo, pues mantiene unidos a todos”.

Tommy Hinkley, actor y amigo de George Clooney IMDB

Hinkley compartió algunas películas con su amigo George, como Ahora son 13 o Jugando sucio.

11-John Lambros

Este gestor de inversiones visitó muchas veces junto a su pareja, la exestrella de MTV Karen Duffy, la casa de Clooney en Italia, a la que definió como “un paraíso”.

John Lambros visitó muchas veces a George Clooney en su casa de Italia PR Newswire

Lambros contó que fue su amigo actor el que convenció a su esposa Karen, que padece una rara enfermedad inflamatoria llamada sarcoidosis, que que podía tener un hijo mediante gestación subrogada. Algo que pasó, finalmente, en el año 2003, cuando nació Jack Lambros.

12-Steve Lukather

El cantante y guitarrista del grupo Toto conoció a Clooney a partir de Miguel Ferrer y es considerado por todos como el bromista del grupo. Junto con George Clooney, claro.

George Clooney junto al guitarrista de Toto y amigo, Steve Lukather you tube Alessandro Travi

En 2015, en un recital de Toto en Milán, el actor se subió al escenario para cantar Africa con toda la banda. Lukather suele pasar sus navidades en casa de los Clooney.

13-Rande Gerber

El mencionado empresario, esposo de Cindy Crawford, se hizo amigo de Clooney hace más de dos décadas, cuando el actor filmaba una película en New York y visitaba el bar de Rande.

Amal Clooney y George Clooney junto a Rande Gerber y Cindy Crawford

Después, ambos lanzaron su propia marca de tequila, Casamigos, una empresa que vendieron en 2017 a la compañía Diageo por mil millones de dólares.

14-Mike Meldman

Este magnate inmobiliario es parte del grupo de amigos, pero Daily Mail no puede confirmar que haya estado en aquella famosa cena.

Mike Meldman, asesor inmobiliario, es otro amigo de George Clooney pero no está claro si estuvo en la cena de las valijas Dailyl Mail

Meldman conoció a The Boys cuando ellos visitaron los complejos de golf que él había diseñado. “George tiene un grupo de amigos muy unido y, cada año van a jugar al golf en su cumpleaños. Terminé saliendo con ellos y nos hicimos amigos”, aseveró este empresario, que fue el tercer socio de Clooney y Gerber en la marca de tequilas Casamigo.