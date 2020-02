Mirtha Legrand. La intimidad de su fiesta de cumpleaños número 93

Junto a su melliza Goldy, no quisieron romper la tradición y soplaron las velas junto a cuarenta y cinco invitados, entre familiares y amigos Fuente: HOLA

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de febrero de 2020

Es cierto que en un primer momento Mirtha pensó en suspender todo, pero ese espíritu inquebrantable que la caracteriza hizo que fuera capaz de poner momentáneamente a un lado el dolor por la muerte de la relacionista pública Sofía Neiman -íntima amiga de su hija, Marcela Tinayre, y de toda la familia- y celebrar junto a su gemela sus maravillosos 93 años. El domingo pasado, a las 20.30, las hermanas Mirtha y Silvia "Goldy" Legrand recibieron a cuarenta y cinco íntimos en el piso de Libertador de la conductora. Este era, además, el primer festejo sin su hermano, el cineasta José Martínez Suárez, que murió en agosto pasado, por lo que era una noche de lo más especial.

Las cumpleañeras junto a Ramiro Arzuaga, que se ocupó de la ambientación y preparó conos con rosas rococó que los invitados se llevaron como souvenir. Fuente: HOLA

Ramiro Arzuaga fue el encargado de la ambientación, con mesas circulares decoradas en blanco y verde, sillas Napoleón transparentes, velas, rosas blancas y follaje natural. El menú, exquisito, incluyó variedad de carnes y pescados y risotto. Durante la velada, Chiquita usó dos vestidos -uno de Iara y otro de Gabriel Lage- que eligió días antes junto a Héctor Vidal Rivas y, como siempre, tuvo la delicadeza de bajar a saludar a la prensa y a los fans que la esperaban en la vereda. "Estoy muy triste. Prácticamente todos los que vienen eran amigos de Sofía. En un momento pensé en suspenderlo, pero a ella le hubiera gustado que lo hagamos", dijo, conmovida. Y siguió: "Me enteré por Lucía Galán. Hasta ese momento no sabía nada y cuando corto, me llama Marcela llorando desesperada, diciéndome: 'Mamá, murió Sofía'. Fue un disgusto enorme. No podía hablar, estaba desesperada y está todavía desesperada. Nacho (Viale, su nieto) se ocupó de los trámites, muy doloroso todo".

Mujer de éxitos y récords, el 7 de marzo Mirtha volverá a la televisión con la 52a temporada de sus almuerzos.

Siempre coqueta, Chiquita lució dos vestidos durante la comida. En la imagen, con un modelo de Iara, de guipure bordado con cristales (que después lo cambió por un traje de Gabriel Lage). Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

Goldy también brilló con su atuendo Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

Una imagen de la mesa principal, decorada con rosas blancas nacionales, follaje natural, velas, candelabros con monitos de bronce y sillas modelo Napoleón transparentes.

Ramiro Arzuaga trabajó desde temprano para la ambientación del cumpleaños

Las tortas de la mesa dulce. El menú fue variado, con carnes, pescado y risotto. Entre los postres, había flan con dulce de leche Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

Santiago Solari Lopina, nieto de Goldy, y su mujer María Laura Bocci Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

Susana Reta, íntima de Chiquita, con vestido Pucci Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

Coca Calabró, infaltable. Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

Juana Viale no se perdió el festejo de su adorada abuela. Y si bien su romance con Agustín Goldenhorn sigue, llegó sola. Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

La tapa de la revista ¡Hola! Argentina de esta semana Fuente: HOLA