El disparatado ida y vuelta entre Mirtha Legrand y Jorge Asís al aire: “Me gusta que me mires”

En la emisión de La Noche de Mirtha (eltrece) de este sábado por la noche, hubo un divertido ida y vuelta que dejó a todos sin palabras. Mirtha Legrand tuvo como invitados a Diego Sehinkman, Martín “Campi” Campilongo, Dalia Gutmann y Jorge “El Turco” Asís, y con este último mantuvo una conversación “pícara” que dio mucho que hablar en las redes sociales.

“Desde que me senté no sé más qué observarme. ¿Me encontrás bien?“, le preguntó directamente la conductora ante la atenta mirada de sus miles de televidentes. ”Absolutamente perfecta", respondió Asís y asintió con la cabeza, mientras no lograba salir de su asombro. “Me gusta que me mires”, retrucó la conductora, entre risas. “Me encanta cómo le queda ese gris”, la elogió el escritor, cerrando un cruce lleno de miradas cómplices.

La buena onda entre Mirtha y Asís que sorprendió a todos

Luego, Mirtha quiso saber más sobre la vida amorosa del Turco y le preguntó si se había enamorado de Marine Le Pen, la política francesa candidata a presidente, con la que se rumoreó un romance en la década del 90. Sin embargo, el invitado dinamitó esa teoría: “Me parece que los biógrafos míos tenían una punta, pero se equivocaron”, aseveró.

Fue muy comentada la Mesaza de esta sábado por la noche (Foto: eltrece)

Para continuar con el divertido momento, Mirtha se tomó sus típicas licencias con el invitado. “Yo leí tu vida, qué mujeriego que eras vos, cuántas novias”, le dijo sin pruritos. “¿Cuántas novias tuviste?“, le preguntó directamente. ”Algunas", respondió el Turco, buscando disipar la pregunta sobre sus vínculos afectivos.

“No las voy a nombrar, pero algunas muy conocidas”, aseguró Mirtha, mientras los demás invitados no podían creer el ida y vuelta entre la presentadora y el intelectual. “Es un poco mito la cuestión, ¿no? Lo que pasa es que uno tiene la voz, morocho, bigote. Creen que uno está permanentemente en actitud de conquista y no es así“, afirmó Asís.

La vida amorosa de Asís en el centro de la escena (Foto: eltrece)

Para cerrar esta “pícara” conversación, Mirtha fue por todo: “No me sacas la vista, ¿te gusto yo?“, inquirió directamente al participante de la mesa. ”Sí“, respondió firme Asís y la miró directo a los ojos, demostrando una vez más su fuerte personalidad. “Acá se está armando algo que me encanta”, valoró Dalia Gutmann al ver este picante ida y vuelta, que finalmente terminó cuando Mirtha y Jorde se dieron “la manito” para cerrar la emisión del sábado.