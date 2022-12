Misa de Gallo: cuándo es y cuál es su significado

escuchar

La Misa de Gallo que para las personas de fe católica es parte indispensable de la Navidad tiene lugar en la víspera de este día, la Nochebuena, que ocurre el 24 de diciembre.

Se trata de una liturgia que se celebra desde el siglo V, en lo que fue una iniciativa del papa Sixto III como una forma de realizar un servicio en el camino hacia la Navidad, que festeja el nacimiento de Cristo. Por esto, la tradición era que el servicio se realizara de medianoche, ‘ad galli cantus’, es decir, cuando cantara el primer gallo, expresión de la que toma su nombre la misa.

Si bien comenzó como una vigilia que se extendía hasta la medianoche, en muchas congregaciones el horario de la Misa de Gallo puede hacerse antes para que no se realice tan tarde. Es lo que pasó en el servicio del año pasado, que el Papa Francisco ofreció para los fieles en la basílica de San Pedro a las 19.30 de aquel 24 de diciembre.

La Basílica de San Pedro en el Vaticano, escenario de la Misa de Gallo (Foto AP/Andrew Medichini)

Ese año, así como el anterior, estuvieron atravesadas por los protocolos para evitar la dispersión del Covid-19, lo que hizo que el tradicional templo italiano no tuviera fieles y la ceremonia pudiera ser seguida solamente por streaming. Como es tradición, luego de la Misa de Gallo llega el saludo papal y la bendición del sumo pontífice por el día de Navidad.

Tras los dos servicios que se hicieron bajo estas condiciones, hay gran expectativa por la misa de Gallo del 2022, que llega en un momento en el que el papa Francisco atraviesa diferentes complicaciones de salud y ya dejó en claro que ya firmó su carta de renuncia en caso de que este tipo de factores no le permitan mantener sus funciones.

Papa Francisco: “Ya firmé mi renuncia en caso de impedimento médico”

El Sumo Pontífice cumplió 86 años el pasado 17 de diciembre y no eludió la pregunta sobre su continuidad al frente de la Iglesia en una entrevista con el canal español ABC: “Ya he firmado mi renuncia. Era Tarcisio Bertone el secretario de Estado. Yo la firmé y le dije: ‘En caso de impedimento por cuestiones médicas o qué sé yo, acá está mi renuncia. Ya la tienen’. No sé a quién se la habrá dado el cardenal Bertone, pero se la di cuando era secretario de Estado”.

El papa Francisco puso a disposición su renuncia en caso de un impedimento de salud (AP Foto/Gregorio Borgia)

De esta forma, dio a entender que él no quiere renunciar, pero que contempla la posibilidad de dimitir si su salud le impide asumir el rol para el que fue electo el 13 de marzo de 2013. Este año, los rumores en ese sentido se acrecentaron luego de que por primera vez su rodilla lo obligara a estar en silla de ruedas -y molesto por esta situación- durante una convocatoria con cardenales de todo el mundo. Además, poco después visitó la tumba de Celestino V, el último papa que dimitió en 1294, antes de Joseph Ratzinger, el antecesor de Jorge Bergoglio en el cargo.

El religioso argentino ha manifestado en varias ocasiones que ese movimiento del polaco fue una decisión positiva para la dinámica de la Iglesia y que, llegado el caso, consideraría tomar ese camino, aunque cuándo es una incógnita que solo él revelará a su tiempo: “Por el momento no, en serio”, dijo en julio pasado en una entrevista con la radio española Cope.

