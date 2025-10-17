Moda, diseño, gastronomía: 6 nuevos beneficios imperdibles de Club LA NACION

Para los socios de Club LA NACION, la nueva temporada llega con renovados descuentos para hacer las compras y experiencias mucho más atractivas. Desde tiendas online y locales de diseño, gastronomía y moda, hasta outlets y eventos con primeras marcas, las novedades buscan combinar estilo, practicidad y oportunidades únicas.

Luxury Outlet

Club LA NACION vuelve a decir presente con beneficios especiales en una nueva edición de Luxury Outlet.

Sitio web: www.thepalaceoutlet.com

www.thepalaceoutlet.com Beneficio: hasta 35% en marcas adheridas de martes a domingo

hasta 35% en marcas adheridas de martes a domingo El dato: el domingo 26 de octubre, día de elecciones, estará abierto, así como el feriado del 21 de noviembre

Con 26 ediciones exitosas, Luxury Outlet regresó al complejo Tribuna Plaza, de martes a domingo, en el Hipódromo de Palermo, hasta el 24 de noviembre. Los socios de Club LA NACION podrán disfrutar de descuentos que llegarán hasta el 35% en marcas adheridas, con un listado que incluye nombres como Levi’s, La Dolfina, Queen Juana y Wanama. Este outlet a cielo abierto reúne primeras marcas de indumentaria, calzado y accesorios para toda la familia (e incluso es pet friendly). Una oportunidad ideal para renovar el vestidor de primavera-verano con estilo y precios únicos.

Kids Point

Bebés, niños y niñas serán felices con la selección de productos de Kids Point.

Sitio web: www.kidspoint.com.ar

www.kidspoint.com.ar Beneficio: 20% en compra online y presencial todos los días

20% en compra y presencial todos los días El dato: ofrecen una sección especial de juguetes didácticos para estimular el desarrollo y la creatividad desde los primeros meses

Kids Point es un universo pensado para acompañar cada etapa de la infancia. En su tienda tanto física como online se puede encontrar desde cochecitos y sillas hasta juguetes didácticos, muñecas, peluches y accesorios para la crianza. Reúne marcas reconocidas como Lego, Mattel y Battat, y una selección curada de productos que combinan diseño, funcionalidad y juego. Con envíos a todo el país y atención personalizada, se consolida como un espacio donde la practicidad se encuentra con la magia de la infancia.

Amparo Mercado Gourmet

¿Buscás la mejor selección de delicatessen? Encontrala en Amparo.

Red social: www.instagram.com/amparomercadogourmet

www.instagram.com/amparomercadogourmet Beneficio: 25% los lunes y jueves

25% los lunes y jueves El dato: su selección abarca desde los productos más gourmet hasta indispensables en la alacena

Amparo Mercado Gourmet, con ocho locales distribuidos en distintos barrios de la ciudad, invita a descubrir una cuidada selección de sabores argentinos: aceites de oliva extra virgen, aceitunas de San Juan, vinos destacados, especias y productos de autor. Cada botella y cada frasco narran una historia de origen, reflejando el trabajo de pequeños productores y una filosofía que prioriza la excelencia antes que la cantidad.

Polo Design

Un paseo al aire libre ideal para los amantes del diseño y la decoración. luli ventimiglia

Sitio web: www.polodesign.com.ar

www.polodesign.com.ar Beneficio: 10% en marcas adheridas todos los días

10% en marcas adheridas todos los días El dato: es el primer open mall del país especializado en diseño y arquitectura

Polo Design es el nuevo open mall de Polo Hudson, un referente en decoración y equipamiento para el hogar desde hace más de 15 años. Originalmente funcionó como un parque industrial y en 2024, después de un intenso proceso de reformas, dio origen a un espacio al aire libre que reúne las mejores marcas en construcción, diseño, iluminación y mobiliario. A eso se suman propuestas gastronómicas y servicios en el moderno edificio Bertoia Tower. Ubicado en un entorno seguro y de fácil acceso, Polo Design invita a disfrutar de una experiencia integral para quienes buscan inspiración y calidad en cada proyecto.

Wanama Kids

Los niños de Wanama Kids, tan cómodos como cancheros.

Wanama Kids es la versión más lúdica y colorida del espíritu Wanama. Su propuesta viste a niñas, niños y bebés con prendas cómodas, versátiles y llenas de estilo, pensadas para acompañar el juego y la aventura cotidiana. En sus tiendas se pueden encontrar vestidos, shorts, camperas, remeras y accesorios que combinan diseño, calidad y libertad de movimiento. Con opciones para todas las edades y una experiencia de compra simple y práctica, la marca celebra la infancia con moda fresca y auténtica.

DeBarricas

Etiquetas nacionales e importadas se combinan en la selección de DeBarricas.

DeBarricas es mucho más que una vinoteca: es un punto de encuentro para quienes disfrutan del vino y las buenas experiencias. Su catálogo reúne una cuidada selección de etiquetas nacionales e importadas, junto con espumantes, aperitivos y destilados premium. Además, ofrecen asesoramiento personalizado, degustaciones guiadas y un exclusivo Club DeBarricas para descubrir nuevas bodegas y varietales.

*Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.

