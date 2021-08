Modern Love: es argentina, conoció a su “alma gemela” en un tren y su historia llegó a la serie de Amazon

Empezaron con el pie izquierdo y discutiendo en el tren, pero rápidamente la situación se destensó. Conversaron, tomaron un café y quedaron en encontrarse en un mes en París. Como si estuvieran destinados a ser, no intercambiaron teléfonos. Pero, inesperadamente, las restricciones de la pandemia cambiaron los planes y no volvieron a verse.

“Nunca pensé que iba a conocer a alguien así en el tren ni nada”, dice Cecilia Pesao a LA NACION, la protagonista de la historia que inspiró el episodio “Extraños en un tren (de Dublín)” de la serie Modern Love (Amazon Prime Video), con Lucy Boynton y Kit Harington. La producción se basa, a su vez, en la columna del mismo nombre que se publica en el diario The New York Times, donde Cecilia relató su experiencia.

Lucy Boynton y Kit Harington en el capítulo de Modern Love inspirado en la historia de Cecilia Amazon Prime Video

La argentina de 44 años, radicada en Europa desde 2017, vivió un sueño que quedó trunco. “Después la historia tomó este giro [de la serie de Amazon] y es algo lindo. No es que sufrí como en una relación. Pienso que fue lindo lo que me pasó, haber sentido eso tan aleatorio y al azar. A pesar de que uno espera que el final sea como el de un cuento, vivirlo es una experiencia de vida”, aclara. Además, reflexiona: “Yo estaba sola desde hacía un tiempo y después de esto, empecé a pensar que no es tan difícil, que solo tengo que sacar la cabeza de mi libro, porque por lo general miro más abajo que alrededor”.

Un encuentro casual

Cecilia estudió tecnología de los alimentos y comenzó a trabajar en una empresa multinacional, que hace cuatro años le dio la posibilidad de mudarse a París, donde vivió hasta principios de 2021, cuando se instaló en Barcelona. “Cuando me fui de la Argentina había terminado una relación, así que llegué a París estando soltera y esto me agarró justo en un momento de disponibilidad”. Su historia romántica fue justo antes de la pandemia, cuando el coronavirus aún parecía algo lejano.

Cecilia vivió en París entre 2017 y principios de este año Instagram @ceciliapesao

El 19 de febrero pasado se subió a un tren en la estación de París con rumbo a la ciudad catalana. “Generalmente no hablo con la gente que se sienta al lado cuando viajo. Ese día el tren salía después del mediodía, yo venía de la oficina y cuando llegaba a destino, tenía que seguir trabajando”, rememora. Su plan era “desconectarse” durante las seis horas de viaje. Para eso, llevó varios libros y revistas. “Estaba leyendo En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Pero en la estación me compré las historietas de Astérix y Obélix, por si el libro no me enganchaba”, cuenta.

Como estrategia para evitar interactuar con desconocidos, lo primero que hizo fue colocar sobre la mesa su material de lectura: “Para que no me hablaran”.

Se subió a la formación poco antes de que partiera. Algo agitada, se acercó a su asiento y vio que otra persona había colocado su equipaje sobre su lugar. “Ahí me acerqué y, como estábamos en París, le hablé en francés”, narra. Cecilia le pidió si podía sacar sus cosas y él le contestó en inglés. “Ahí me rabié, porque mi francés es malo, pero él me contestaba lo que yo le había dicho, o sea, me había entendido”.

A Cecilia le molestó que él le respondiera en inglés Instagram @ceciliapesao

Discutieron durante varios minutos y ella estaba cada vez más molesta. “Él me seguía contestando en inglés y yo en francés”. Entonces, como el hombre la vio nerviosa, le ofreció a subir su equipaje al portaequipaje y le hizo la pregunta que cambiaría todo: “Where are you from? (¿De dónde sos?)”. “De Argentina”, respondió ella.

Sorprendido, él le contó que era de España pero hace 15 años vivía en Londres, por eso le contestaba en inglés, y que se llamaba Manuel.

El confinamiento les impidió encontrarse cara a cara nuevamente Instagram @ceciliapesao

“Hacía cinco minutos que estábamos discutiendo en varios idiomas. Ahí aflojé y me empecé a reír”, recuerda. La charla se dio de forma natural y los fue llevando a temas cada vez más personales e interesantes. “Empezó a fluir”, precisa Cecilia.

“Yo no había llevado nada para comer y él se dio cuenta, así que sacó un sándwich y me dio la mitad”, dice sobre otro momento del viaje. Después, el español le sugirió moverse al coche comedor. “Me invitó un café y estuvimos un rato ahí”. Luego, se pusieron a jugar al Tutti Frutti con consignas graciosas. “Ganó él, entonces el chiste era que teníamos que volver a juntarnos para que yo tuviera la revancha”.

Durante el trayecto, Cecilia y Manuel jugaron al Tutti Frutti Cortesía Cecilia Pesao

Daban por descontado que volverían a encontrarse. Durante las seis horas que duró la travesía, Cecilia y Manuel no dejaron de hablar.

A pesar de existir Facebook, Instagram, Tik Tok y WhatsApp, se decidieron por otro plan. “Él me dijo que en unas semanas tenía que ir a un lugar cerca de París para dar un curso y me preguntó si ese fin de semana iba a estar en la ciudad, así él se tomaba un tren y nos encontrábamos. Yo le dije que sí. No se por qué no pensamos en intercambiar nada, quedó el plan y seguimos charlando”. Lo más raro, para Cecilia, es que durante el trayecto con Manuel “no pasó nada”, ni un beso.

No se pasaron los contactos, pero hicieron la promesa de reunirse un mes después. “Cuando volví a París, Macron (el presidente de Francia) decretó el lockdown. Fue todo muy abrupto”, se lamenta. La pandemia de Covid-19 les impidió reencontrarse.

Cecilia conoció a Manuel en un tren de París a Barcelona y quedaron en volver a encontrarse un mes más tarde Cortesía Cecilia Pesao

Mensajes de texto, desilusión y un giro inesperado

A pesar de no tenerse agendados, Manuel se las rebuscó para encontrar a Cecilia en las redes. Durante el viaje ella le había mostrado algo desde su celular y él aprovechó para recordar su apellido. Ese dato fue clave para luego hallarla en Twitter. La contactó por ahí, intercambiaron números y se empezaron a mandar mensajes. “Hablábamos por teléfono. Como yo estaba encerrada sola, fue una buena compañía”, resume.

Pero el encanto poco a poco se fue perdiendo y dejaron de hablar. “Fue pasando, después estábamos muy varados y la verdad que no sé... Pasó el tiempo”.

Encerrada por la cuarentena y algo reflexiva respecto de lo sucedido, Cecilia dio un paso más. “Yo me había quedado bastante triste por la historia”, confiesa. Entonces, una amiga le sugirió que viera la serie Modern Love, que está basada en la columna de The New York Times (NYT) sobre romances de la vida real.

Cecilia firmó un contrato con Amazon a través del New York Times Cortesía Cecilia Pesao

Embalada con la temática, se suscribió al diario para seguir leyendo las historias que no habían sido seleccionadas por la producción de Amazon Prime Video. “Leyéndolas, vi que te invitaban a mandar la propia”. Inmediatamente, se le ocurrió enviar su experiencia. “Se me abrió un cuadro de diálogo y empecé a escribirla. Permitían solo 100 palabras”.

Su historia llamó la atención de los editores y al día siguiente la contactaron. “Ellos chequearon que fuera real, les mostré el ticket de tren, y también verificaron que yo no fuera una escritora que esté buscando publicar”.

Su historia salió publicada en el New York Times

Primero, la nota salió en versión digital y, el fin de semana siguiente, en la edición impresa. “Pasó muy rápido todo. Al tiempo me llamaron para que grabara el podcast que maneja el NYT y después hicieron un libro con 100 historias y entre ellas eligieron la mía”, detalla Cecilia.

Modern Love

Su breve affaire le había dejado un sabor amargo y la sensación de que, si se hubiera animado a más o le hubiera dicho algo, tal vez las cosas habrían sido diferentes. “Eso me motivó a escribir y a canalizar la emoción. Nunca había escrito nada. Todo esto me tomó por sorpresa, porque no esperaba que tuviera esta escalada. Es la escalada de las 100 palabras más explotadas…”, bromea en referencia a su primer acercamiento al NYT.

El verdadero salto fue cuando Amazon decidió incluir su experiencia en la serie. “Me llamaron y dijeron que iban a lanzar una segunda temporada de Modern Love, que habían comprado siete historias del NYT y que la mía era una de las elegidas. Hasta me hicieron un contrato como freelance donde yo cedí todos los derechos”, añade.

Sobre el resultado final del episodio, Cecilia se muestra satisfecha. “Tuve suerte, porque en esta temporada, los actores más conocidos son los que están en mi capítulo, así que usan la imagen en pósters y está muy promocionada”.

Si bien retrata casos reales, no deja de ser una ficción y también tiene su lado imaginativo. Aunque el capítulo está basado en su historia con el “hombre misterioso del tren”, la versión de la serie tiene un final distinto.

¿Un nuevo diálogo?

Por el momento, la argentina no se animó a decirle a Manuel que lo que ambos vivieron quedó inmortalizado en una serie por streaming. “No estamos en contacto, pero pensé en decirle algo de esto que pasó, como anécdota, porque fue algo lindo. Pasó un año ya y creo que salió algo bueno de todo esto. Por ahí me da vergüenza, pero creo que terminaré contándole”.

Cecilia admite que le gustaría reencontrarse con el español. “Ya no sé si lo pienso desde lo romántico, pero sí me gustaría volver a verlo para charlar de lo que pasó, ahora que transcurrió el tiempo. Tal vez hacerle saber lo del NYT y lo de la serie genera un nuevo diálogo”.