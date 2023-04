Mostró cómo hizo un cliente de un supermercado para llevar 10 bolsas y 1 sandía en un monopatín eléctrico

escuchar

En ciertas ocasiones, cuando los recursos son escasos suele dispararse la creatividad. Un curioso video de TikTok, que se hizo viral, es el fiel ejemplo de esto. Allí se puede ver a un hombre que traslada más de diez bolsas de supermercado y una sandía en un monopatín eléctrico.

El hecho sucedió en el estacionamiento de un Walmart de Estados Unidos. Allí, el usuario de la cuenta @jordanflomofficial grabó a un cliente bajo la lluvia mientras cargaba sus bolsas repletas de productos para abandonar el lugar en un monopatín eléctrico.

Mostró cómo hizo un cliente de un supermercado para llevar 10 bolsas y 1 sandía en un monopatín eléc

De esta manera, se puede observar al protagonista de la historia poniéndose un cinturón y un chaleco refractario, con la premisa de tener distintos soportes para cargar las bolsas. Una por una, a través de ganchos, el hombre coloca sus compras prolijamente sobre su propio cuerpo. Espalda, pecho y cintura quedan repletos de bolsas que parecen tener una buena resistencia.

Por último, el hombre, al cual se lo ve acostumbrado a poner en práctica este procedimiento, saca un portabebés, se lo acomoda en la espalda y se lo ciñe al cuerpo para colocar allí su última compra: una sandía.

Hasta el momento, el video de casi cuatro minutos cuenta con más de 150 millones de reproducciones y doce millones de likes, además de los 150 mil comentarios que dejaron los usuarios de la red social: “No me causa risa, me causa admiración y respeto”, “Ese hombre no conquista el mundo porque no quiere”, “No trabaja en la NASA porque no quiere” y “Quiero a ese hombre en mi vida, es ingenioso y para él no hay límites. Lo quiero de esposo y lo de la sandía fue lo mejor”, fueron algunos de los mensajes más populares.

LA NACION