Mostró el tatuaje que se hizo y le cayó una catarata de críticas por un peculiar motivo: “Te vas a arrepentir”

Agustín es un joven que decidió realizarse un tatuaje en uno de sus brazos para rendirle honores a la mujer que ama. Pese a que su gesto revela una actitud de romanticismo extremo, al mostrar en las redes lo que se había tatuado, el muchacho recibió decenas de críticas por parte de los usuarios que, lo menos que le dijeron fue un lapidario: “Te vas a arrepentir en dos días”.

Agustín (@aaagustin1891) es el usuario en Twitter del joven que decidió tatuarse en uno de sus brazos el nombre de la mujer que ama: Julieta. Sin embargo, haciendo un seguimiento de sus últimos posteos en esa red social, es posible observar que, aparentemente, el romance con esa muchacha se terminó abruptamente, y la historia de amor duró mucho menos de lo que durará el tatuaje.

Agustín le declaró su amor a Julieta, pero a través de un tatuaje, un gesto duramente criticado por los usuarios Twitter / @aaagustin1891

El joven exhibió la foto con el tatuaje recién realizado en su brazo el pasado domingo 18 de junio, pero por lo que escribió en la publicación, aparentemente la mentada Julieta cuyo nombre se inscribió sobre la piel, ya había decidido terminar con la pareja. Es que Agustín escribió sobre la foto de su brazo tatuado: “No me importa nada, yo la voy a amar siempre”.

Al parecer, si se siguen los posteos de Agustín, se puede establecer que Julieta, la del tatuaje, lo habría dejado Twitter / @aaagustin1891

En otro posteo de la misma época, más o menos, el usuario enamorado había escrito una frase que dejaba poco lugar a dudas: “La paz en cada uno de sus abrazos, la seguridad cuando me agarraba la mano, el amor que sentía en cada uno de sus besos, era lo que me llenaba, pero nada era de verdad… ¡Hice todo! Hasta lo imposible y no fue suficiente”.

Pero, más allá de lo que parece haber sido un triste cierre de un romance en el que, al parecer, sólo el muchacho era el que ponía el corazón, lo importante es que el posteo de Agustín con el tatuaje de Julieta en su brazo se convirtió inmediatamente en viral, y recibió cientos de comentarios criticando su actitud.

Agustín recibió muchas respuestas de este estilo por parte de los usuarios luego de mostrar su tatuaje con el nombre de Julieta Twitter / @andrea_crmm

En principio, en tan solo un par de días, el tuit de Agustín recibió más de 200.000 Me gusta, pero también una variada cantidad de críticas y memes, básicamente por el hecho de haberse tatuado -y en tamaño importante- el nombre de una novia. Esto es, una relación que, en una gran proporción de casos, puede ser efímera o pasajera.

“Es increíble lo rápido que se arruinan la vida”; “Te vas a arrepentir en dos días”; “Me quiero imaginar que Julieta es tu hija”; “Estos manes están locos de la cabeza, una manera de manipular a las minas”, fueron algunos de los comentarios críticos hacia el tatuaje realizado por Agustín.

Por otro lado, no faltaron quienes manifestaron su acuerdo con el gesto de amor del joven tuitero: “No me importa lo que piensen yo quiero uno así”; “Ojalá me amen así un día para que le valga madres tener mi nombre toda la vida”; “Ojalá me amen de esa forma”.

Los memes, infaltables a la hora de responder al tuit con el tatuaje de Agustín Twitter / @rickissj

Y tampoco faltaron en las respuestas a Agustín, claro está, los siempre expresivos memes. Entre ellos, algunos que invitaban a Agustín a “ir al psicólogo” y otros tantos que expresaban, de manera jocosa, su disgusto o su rechazo a la actitud del tuitero.

