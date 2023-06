Ángel de Brito dio detalles sobre el estado actual de Dani La Chepi y adelantó su fecha de regreso

escuchar

A mediados de mayo, varios días después de que Dani “La Chepi” dejara de subir contenido a las redes sociales, Ángel de Brito reveló que dicha desaparición había sido provocada por un problema de salud que obligó a la humorista a ponerle una pausa a su desempeño laboral. Ahora, tras poco más de un mes, el conductor de LAM (América) volvió a referirse al estado actual de la humorista y adelantó la fecha en la que volverá a trabajar.

Adelantan el regreso de Dani La Chepi tras más de un mes ausente de las redes sociales Capturas

A lo largo de los últimos años, Daniela Viaggiamari, mejor conocida como Dani “La Chepi”, se convirtió en una de las influencers más populares de las redes sociales y hasta llegó a superar las limitaciones de dichas plataformas para pisar firme tanto en la pantalla chica como en los escenarios de la calle Corrientes, cosa que solo aumentó el cariño de la audiencia hacia ella.

Es por eso que, cuando a comienzos de junio desapareció del ambiente público, no faltaron las preguntas sobre qué le sucedió y la preocupación en torno a su estado de salud, en especial teniendo en cuenta las múltiples complicaciones -tanto físicas como emocionales- que atravesó a lo largo del 2022.

El mensaje que Dani La Chepi le envió a Ángel De brito

Fue en medio de dicha confusión que Ángel de Brito le habló para poder comunicar lo sucedido a los televidentes del magazine que conduce en la noche de América. “Le pregunté, porque tengo buena onda, y me dijo que estaba pasando un momento de estrés muy fuerte, que por eso había decidido desaparecer de las redes, porque bueno es su trabajo también; ella sube contenido, no es que sube una foto y nada más, y también el teatro, que son sus fuentes de ingreso”, explicó el presentador.

En esta misma línea, compartió las palabras que le envió la exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) el 17 de mayo: “Me tomé unos días porque estoy liquidada. Me empecé a sentir mal y el cuerpo me pidió que parase, así que dándome tiempo para recuperarme con médicos, análisis”. Asimismo, el conductor leyó la segunda parte del mensaje, donde la humorista dio más detalles de la situación personal que la llevó a alejarse de las redes.

Ángel de Brito dio detalles sobre el estado actual de Dani La Chepi y adelantó su fecha de regreso instagram @angeldebritooki

“Me dice: ‘Varios temas personales que me superaron la cabeza. Un alto quilombo que ya pasará’”, concluyó De Brito, quien a su vez reflexionó: “Decidió correrse un poco de la exposición y el laburo para poder encontrar un poco de paz”.

Un mes después, el periodista dedicado a la vida de las celebridades volvió a convertirse en el portavoz de La Chepi cuando, a través de sus Historias de Instagram, brindó más detalles sobre la situación. Cuestionado en varias oportunidades sobre su regreso y del motivo de su ausencia, explicó: “No está pasando un buen momento anímico”. Asimismo, remarcó: “Se está reponiendo de un tema de salud. Ya está mejor. Esta semana reaparece en sus redes”.

Cabe destacar que, la última vez que Viaggiamari dio el presente en un estudio de televisión fue a finales de abril en el marco de Noche al Dente (América), el talk show nocturno conducido por Fernando Dente.

