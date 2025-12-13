Movistar Arena suma una nueva experiencia para la previa: todos los detalles del nuevo espacio

Ubicado en una de las calles interiores laterales, el Espacio Dia se incorpora con naturalidad al movimiento del público y resignifica ese instante en el que la expectativa empieza a crecer. Además de la Pizza Tablita Dia, el espacio ofrece también maní de la misma marca como alternativa de consumo rápido y un sector para sentarse, pensado para que el público pueda disfrutar la comida sin apuro y como parte del ritual previo al show. Además, el espacio cuenta con estaciones de carga de celulares, fundamentales en un contexto donde registrar la experiencia es parte del disfrute, y un photo opportunity que funciona como una pausa breve y un recuerdo de la visita.

La premisa es clara: la experiencia del Movistar Arena se construye también en la previa, y cada propuesta que aporta comodidad, disfrute o un beneficio concreto se vuelve parte esencial del ecosistema del venue.

El menú y los precios del nuevo espacio DIA en Movistar Arena.

En este sentido, las activaciones que permanecen en la memoria del público son aquellas que se integran con naturalidad al recorrido, acompañando sin imponerse. Dia interpretó esa lógica desde el inicio y la tradujo en un espacio que suma valor en el momento previo. “Nuestra fortaleza es la cercanía, y estar en el Movistar Arena es una forma distinta de vivirla”, explica Analía Mikati, directora de Marketing y Fidelización de Dia Argentina. “Queremos acompañar momentos que importan, desde un lugar auténtico y cotidiano”.

Tu DIA Vibra, el slogan del nuevo espacio.

En Movistar Arena comparten el concepto de cercanía con Dia: propuestas simples, auténticas y pensadas para acompañar momentos reales. Todo en nuestro venue responde a una misma premisa: la experiencia del público empieza mucho antes del show. En ese sentido, el Espacio Dia se integra de manera natural al recorrido, agrega valor y enriquece un instante clave.

Para Dia, esta incorporación profundiza una estrategia enfocada en estar presente en espacios donde las personas viven momentos cotidianos, afectivos y memorables. Para Movistar Arena, explica Fernando Lang, Director Comercial y Marketing, es una alianza que se integra naturalmente al recorrido del público y amplía la oferta gastronómica disponible, sumando nuevos productos y una alternativa pensada para el consumo previo al show.

A medida que las audiencias crecen y se diversifican, las integraciones entre marcas y entretenimiento evolucionan hacia propuestas más vivenciales, útiles y alineadas con lo que la gente realmente necesita al llegar al venue. Con esta incorporación, Movistar Arena continúa expandiendo su ecosistema de experiencias y suma un nuevo punto gastronómico; y Dia, fiel a su propósito, se acerca un poco más —esta vez, al corazón del entretenimiento en vivo.

