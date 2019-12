Natalia Denegri ganó 6 premios Emmy por sus producciones televisivas

Natalia Denegri sy parte del equipo que la acompañó en la entrega de los Emmy.

La productora y conductora argentina Natalia Denegri recibió seis premios Emmy Suncoast en la ceremonia que se celebró el fin de semana pasado en la ciudad de Orlando, Estados Unidos. Con estos ya suma 13 galardones que recibió en los últimos años de parte de la Academia Nacional de Televisión, Arte y Ciencia de ese país.

De las seis estatuillas, cuatro fueron por su rol de productora ejecutiva y mejores documentales y las otros las recibió su productora, Trinitus Productions.

El primer Emmy fue para Corazones Guerreros como Mejor programa para la familia y los niños, que en la edición pasada de los Emmy tuvo ese mismo reconocimiento. El segundo fue en la categoría Human interest: program feature/segment por Una historia de amor, que cuenta la historia de Sabrina y Hernán, dos chicos argentinos con síndrome de Down que lucharon por su amor y sueñan con casarse en el estadio de Boca Juniors. Este documental fue una coproducción de Trinitus Productions y la productora argentina Rohina Producciones.

El tercero de los de los Emmy lo recibió por Innocents, el documental que filmó durante su viaje solidario al desierto de La Guajira en Colombia para conocer la realidad de las comunidades Wayuú, y llevarles donaciones para la construcción de las primeras escuelas del Proyecto Guajira. El film ganó en la categoría Human interest.

También se llevó un Emmy el documental Venezuela: the truth en la categoría Documentary - topic y por parte de su productora, el documental Dreams, interrupted en la categoría Director: short form para Alain Maiki sobre los niños sirios de los campos de refugiados en Líbano, y otro en el rubro Editor: short form por For the Children, by the Children, un impactante rodaje que va a fondo con la lucha de los jóvenes estadounidenses por reformar la Ley de armas tras varios tiroteos masivos en escuelas.

Natalia Denegri se radicó en los Estados Unidos para dedicarse a la producción y conducción.

En la gal Denegri lució un vestido de corte sirena al cuerpo confeccionado en tul de seda y bordado en flores sobrepuestas de la diseñadora boliviana Rosita Hurtado, con zapatos y clutch Yves Saint Laurent. Llegó a la ceremonia junto a su familia y parte de los colegas con los que trabajó para la realización de todos los trabajos ternados: el director Alain Maiki, Stephanie Rodriguez (escritora del documental Venezuela: the truth), Alejandra Arango, Jaime Cardona, Henry Zakka, el presentador Nelson Bustamante (productor de Corazones Guerreros), la joven artista Brianny Pazmino, y el equipo de producción de Trinitus Productions y de Epic In Motion.

"Estoy muy emocionada por todo lo que pasó esta noche. El 2019 fue sin dudas el mejor año de mi vida, tanto en lo laboral como en lo personal", dijo emocionada Denegri, quien se radicó en Miami hace ya varios años para dedicarse a la producción y conducción televisiva.