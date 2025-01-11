Efemérides del 11 de enero: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides de este 11 de enero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Tato Bores.

Mauricio Borensztein fue un actor y cómico argentino que se desempeñó en cine, teatro y televisión. El Actor Cómico de la Nación ―el apodo que se otorgó él mismo― nació el 27 de abril de 1925 en la ciudad de Buenos Aires en el seno de una familia de bajos recursos y de ascendencia judía. Su ciudad natal lo declaró ciudadano ilustre en 1992 por su trabajo humorístico.

Tato Bores, escultura de Fernando Pugliese en la Av. Corrientes Matias Repetto Bonpland - GCBA

En su haber tiene 19 películas y una infinidad de programas de televisión y obras teatrales. Se lo recuerda más que nada por humor político con su locuacidad y sus chistes mordaces sobre la actualidad que, a pesar del paso del tiempo, siguen estando vigente. Además, se destacaba por su peculiar apariencia, que consistía normalmente de un traje, una peluca despeinada y un par de anteojos. Se inició en la pantalla chica en 1957 y mantuvo un lugar protagonista hasta su último ciclo Good Show, que salió en 1993. Sin embargo, este fue más corto de lo esperado, ya que el año anterior había tenido una operación de una hernia de disco, por la cual se le recomendó que dejara de trabajar.

Tato Bores murió 11 de enero de 1996 en su departamento de Palermo tras padecer un cáncer óseo que lo alejó de la actividad artística los últimos años de su vida. En 2013 el gobierno de la ciudad de Buenos Aires puso una estatua en su honor en la avenida Corrientes al 1300, frente a las puertas del Teatro Metropolitan. Allí se le ve representado en su clásico personaje, sentado en su escritorio junto a un teléfono y fumando un habano.

Efemérides: ¿qué pasó un día como hoy?

1641 – Muere el poeta y pintor español Juan de Jáuregui.

1842 – Nace el filósofo y psicólogo estadounidense William James.

1895 – Nace el ingeniero estadounidense Laurens Hammond, inventor del órgano que lleva su apellido.

1906 – Nace el químico suizo Albert Hofmann.

1943 – Muere el militar y político argentino Agustín Pedro Justo. Fue presidente del país entre 1932 y 1938.

1951 – Nace el cantante y compositor argentino Carlos “La Mona” Jiménez.

1968 – Nace el cantante y compositor argentino Andrés Ciro Martínez, líder de bandas como Los Piojos y Ciro y Los Persas.

1980 – Nace el exfutbolista argentino Julio Marchant.

1985 – Se realiza en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, la primera edición del Rock in Rio, el festival más grande del mundo. Allí, más de un millón de personas vieron en escena a Queen y Iron Maiden, entre otras bandas como los locales Barão Vermelho.