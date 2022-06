Notó que había manchas de sangre en el vestido de novia de su nuera y quedó atónita al descubrir el motivo

El baile de bodas es uno de los momentos más emotivos de la ceremonia. Los familiares y seres queridos rodean a los novios que danzan al compás del vals y celebran el comienzo de la nueva unión. Pero, en este casamiento que tuvo lugar en Australia en abril del 2021, ese instante mágico se convirtió una pesadilla para la novia, que fue salvada por su suegra.

Madalyn Wise, la joven australiana recién casada, jamás olvidará ese baile. Recientemente reveló en un video que compartió en sus redes sociales, uno de los momentos más esperado en su vida fue interrumpido repentinamente por unos invasores que le atacaron las piernas, según consignó el sitio The Sun.

En mayo de este año, casi un año después del aterrador suceso, la mujer de 24 años oriunda de Queensland, decidió contar detalles de lo ocurrido. “Estábamos bailando y en un momento, mi suegra se acercó corriendo, interrumpió el baile y me llevó al baño diciéndome desesperada que mi vestido estaba cubierto de sangre. Yo no me había dado cuenta de nada”, comenzó la tiktoker.

Al llegar al baño y levantar su vestido, descubrió algo espeluznante: “¡Había tres sanguijuelas!”. Aún muy impresionada, agregó: “Había mucha sangre y parecía que no iban a salir y mi pierna no iba a dejar de sangrar”.

Su suegra se la llevó al baño para alertarla que había manchas de sangre en su vestido

Luego, Madalyn Wise, explicó cómo hicieron con su suegra para quitar a los aterradores invasores del cuerpo. “Tenía una debajo de mi pie, una detrás de la rodilla y otra trepando por mi pierna. Según calculamos, habían estado allí durante tres horas por lo menos”.

Afortunadamente, la madre de su marido sabía cómo tratar con las sanguijuelas y logró retirarlas todas de la pierna rápidamente, aunque una cayó por si sola.

“Había una que era tan gruesa que impresionaba. Y cuando se vuelven tan espesas, significa que literalmente se llenaron. Como si esa sanguijuela hubiera alcanzado su capacidad máxima y se hubiera dejado caer por decisión propia”, detalló.

Luego de retirarlas, vendaron la pierna de la novia para detener el sangrado. Para eso le colocaron vendas y papel. Lamentablemente, el vestido se arruinó y quedó completamente rojo, pero ya era demasiado tarde para reemplazarlo. Por este motivo, decidió dejas atrás el mal momento y continuar con los festejos previstos de su boda.

En medio de su baile de bodas fue atacada por sanguijuelas Tiktok: @madalyn.wise

Como explicación a lo que le pasó, contó que en Goald Coast, la región del interior de Australia donde se casaron, había llovido durante tres días consecutivos en la semana previa a la boda y el césped había crecido notablemente. A pesar de generarse un ecosistema ideal para la bienestar de estas “chupasangre”, jamás imaginó que podrían invadir la ceremonia.

“En la previa al baile fuimos con la familia a sacarnos fotos a un sitio con muchos arbustos, pastos altos y fangoso y ahí fue cuando aprovecharon el momento y me atacaron sin que me diera cuenta”, indicó. Desde ese momento, y hasta que su suegra advirtió la sangre en su vestido, Wise calculó que las invasoras estuvieron en la pierna durante la recepción, las fotos y los discursos de los padrinos.

"La sanguijuela estaba tan llena que se cayó sola", contó Tiktok: @madalyn.wise

Luego del aterrador momento que vivieron, ya en tono de broma, le agradeció al fotógrafo ya que tuvo que hacer “un trabajo extra para editar las imágenes de la boda y eliminar las mandas de sangre de su vestido”.