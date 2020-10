La duquesa de Sussex lleva adelante una batalla legal contra la prensa por artículos con contenido de una carta privada enviada a su padre Thomas Crédito: Sky News

Mientras disfruta de su lujosa mansión de Santa Bárbara, en California, al otro lado del Atlántico las noticias no son tan alentadoras para Meghan Markle (39). Una reciente resolución judicial benefició a Associated Newspapers (ANL), el grupo dueño de Mail Online y Mail on Sunday al que la duquesa de Sussex demandó por publicar fragmentos de una carta privada a su padre Thomas.

Markle ha demandado a ANL por cinco artículos: dos en Mail on Sunday y tres en Mail Online a raíz de fragmentos de una carta manuscrita que ella le había enviado a su padre Thomas poco después de haberse casado con el príncipe Harry.

En una resolución la jueza Francesca Kaye le permitió al conglomerado de medios incluir en su defensa contenido del libro Finding Freedom (agosto de 2020), de Omid Scobie y Carolyn Durand, que recoge datos de la pareja.

ANL había solicitado en su última petición poder enmendar su defensa y argumentaba que Markle había cooperado con Scoobie y Durand para contar su versión de ciertos hechos. De parte del grupo editorial, el abogado Antony White aseguró que el libro publicado este año tenía toda la apariencia de haber sido escrito con la extensa colaboración de los duques de Sussex.

En contraposición, los abogados de Markle niegan la posición del grupo ANL. La defensa de la duquesa de Sussex niega que ella hubiera colaborado con los autores del libro y aseguraron que cualquier referencia a la carta eran extractos de los artículos del Mail on Sunday y Mail Online que dieron lugar a la querella.

"La demandante [por Markle] y su esposo [por el príncpe Harry] no colaboraron con los autores [por Scoobie y Durand], ni fueron entrevistados para ello, ni proporcionaron fotografías para el libro", aseguró Justin Rushbrooke, abogado defensor de la duquesa de Sussex. Rushbrooke, asimismo, solicitó permiso para apelar el fallo, pero Kay se lo negó y advirtió que Markle aún puede hacerlo en el Tribunal de Apelaciones.

Como publica Sky News, Rushbrooke asegura que podría demostrarse que Markle no colaboró con los autores de Finding Freedom con una comparación de los propios artículos de los medios de ANL con lo que el libro señala sobre la carta a Thomas Markle. El juicio por la demanda de Markle contra ANL está previsto para enero 2021.