Nuevos talentos: Bárbara Salazar, una DJ expermiental

Cazadora de vinilos, ya hizo sets en Nueva York, San Pablo y Río de Janeiro. Fuente: Brando - Crédito: Sol Santarsiero

Walter Lezcano 11 de febrero de 2020

Quien pone la música para que los demás disfruten la fiesta está más enamorada de la música que de la fiesta. El DJ Selector como alguien que se obsesiona con una ilusión: la búsqueda de la canción perfecta y el encuentro con la epifanía montada encima de un estribillo, de un riff. ¿El mundo cabe en una canción? Explica la DJ Bárbara Salazar: "Yo comparto música. Mi deseo es que así como esas canciones me inspiraron a mí, ojalá inspiren y gusten a otras personas. Me gustaría despertar la curiosidad de la gente, expandirla a cosas que no conocían. Generar experiencias memorables y momentos de conexión profunda, salir de lo superficial".

A Bárbara Salazar le costó mucho tiempo decidir su camino: se recibió de Diseñadora de Indumentaria, pero su tesis fue sobre música. "Mis primeros trabajos fueron en vestuario y estilismo para bandas". Después hizo trabajos que no estaban relacionados con la música, pero la ayudaron a costear viajes y a comprar discos: "En paralelo, como hobby, seguía el research, pasar música y hacer playlists para locales de amigos. Empecé a trabajar en festivales asistiendo en otras áreas, y así conocí gente como Chilly de la Radio KEXP (Seattle), quien me dijo de ayudarlo con su show El Sonido, sobre música latinoamericana". En 2016 decidió capitalizar lo que hacía como hobby y una amiga la puso en contacto con SRZ: "Empecé a trabajar con ella en Modular Música con playlists para locales y en booking de bandas/DJ". Su vida, de pronto, estaba encaminada. Sin embargo, la complejidad está presente: "Nunca fui de ir a fiestas electrónicas o de seguir a DJ. Llegué por otro lado y me costó llamarme DJ". En 2017 hizo un viaje que terminó de convencerla de que dentro del mundo DJ había un lugar donde podía encajar: DJ/Selectors, coleccionistas, audiófilos. "Vi espacios y fiestas con sound systems increíbles, sets experimentales que iban desde el free jazz hasta música africana. Y el público abierto y conectado. Fue muy inspirador". Era la música que escuchaba y pasaba acá, pero pensó que no tenía mucho lugar: "Después llegaron las oportunidades. El año pasado hice un set en The Lot Radio (NYC)".

Recién volvió de San Pablo y Río de Janeiro, donde hizo varios DJ sets. También prepara la musicalización para algunos locales y planea su ciclo/proyecto de listening sessions llamado Atlas: "Es un espacio itinerante, como un oasis para oídos curiosos. También voy a seguir con las sesiones de discos de jazz en Black Forest". Su futuro es incierto: "Voy a dejar que la música me guíe y el universo me sorprenda. Fantaseo con sets por el mundo, radios, y con ser algún día music supervisor de alguna película".

MINIBIO

Bárbara Salazar tiene 29 años y es una DJ/Selector. En sus sets fusiona rare sounds de todas partes del mundo, desde jazz a ritmos latinoamericanos, pasando por África y Medio Oriente. Colabora y realiza playlists para diversos medios y proyectos, entre ellos El Sonido de la radio KEXP (Seattle) o el colectivo creativo Aurea, donde se enfoca en música argentina de todos los tiempos, y en la revista Revolt, con playlists con un enfoque feminista.

DJ

Donna Leake

Antal

Barbie Bertisch

Hunee

Discos

Moon Safari, Air

Un día, Juana Molina

Transa, Caetano Veloso

Journey in Satchidananda, Alice Coltrane

Canciones

"Unchanging Window", Broadcast

"Soul Vibrations", Dorothy Ashby

"Canto de Ossanha", Baden Powell y Vinicius de Moraes

"A qué le llaman distancia", Atahualpa Yupanqui