“El primer módulo fue una experiencia súper enriquecedora. Los contenidos estuvieron increíbles, me llevo un montón de trabajo para mi emprendimiento y para seguir creciendo. Los oradores me encantaron”.

Lourdes Heath

“Mi balance es muy positivo. No sabía con qué me iba encontrar y me encantaron los dos profesores que tuvimos. Hablamos de temas que me resonaron mucho. Me encantó trabajar con personas que están en la misma”.