Once tentadores libros de gastronomía para el arbolito

Fuente: LA NACION

21 de diciembre de 2019

Recetas, historias, fotos de esas que hacen agua la boca y dan ganas de poner las manos en la masa. Los libros de gastronomía -categoría amplia que incluye cocina, coctelería, vinos y más- están entre los best sellers de estas fechas, como regalos ideales para poner bajo el arbolito de Navidad. Libros en su mayoría de edición muy cuidada, con fotografías a página completa y bellas ilustraciones que acompañan, para ojear en todo momento del día, frente a las ollas pero también acostado en la cama e imaginando sabores y momentos. Aún en un año de contexto económico difícil para las editoriales, durante los últimos meses aparecieron en las librerías varias novedades de calidad para tener en cuenta. Aquí, los elegidos para los amantes de la gastronomía puesta en papel.

Italpast | Catapulta

Bastión de la cocina italiana en Argentina, Italpast es un verdadero templo gastronómico nacional. Dirigido por Pedro Picciau y familia, este lugar nacido en Campana (con sucursal en Cardales) funciona como destino de culto para muchos clientes que no dudan en manejar 50 kilómetros tan sólo para probar los platos caseros de la casa. Para ellos -y para los que no logran ir hasta la Zona Norte bonaerense- el flamante lanzamiento de este libro es la mejor noticia del año. Fotos preciosas y recetas perfectas para retratar lo que llaman una cocina de inmigrantes: esos platos nacidos del otro lado del Atlántico. Los gnochetti sardi alla crema de peperoni, el simple y delicioso sugo di pomodoro son dos ejemplos del puro sabor italiano que destilan estas páginas, junto a la historia de una familia que es, también, la historia de tantas otras que desembarcaron en el puerto porteño.

Viaje al sabor | Planeta

Para Patricia Courtois, la cocina es mucho más que un puñado de recetas; es un modo de acercarse a los alimentos, a los sabores de la infancia y del campo, a los productores, a su largo paso por Le Bistrot en la Alianza Francesa. Apasionada como pocas, en este libro cuenta varios de sus platos más conocidos, muchos de ellos de una simpleza a prueba de errores, pero siempre repletos de sabor casero. El índice se estructura según las distintas experiencias de Patricia: la cocina de la ciudad, del campo, del Río de la Plata, de los Esteros del Iberá, del Mar. Así, entre más de cien recetas, ahí está la siempre perfecta sopa de cebollas francesa y los famosos buñuelos de acelga, sumando un especial sobre alcauciles y una intensa terrina de campo, entre muchas más opciones.

Like it. Guía de vinos argentinos | China Box

Una guía de vinos con la mirada de los periodistas Sebastián A. Ríos y Yu Sheng Liao, dos autores que buscan identificarse con el consumidor. "Es para gente que no necesariamente sabe de vino, que no maneja el lenguaje específico de esta bebida", dice Yu. Tras una cata a ciegas de casi 800 etiquetas distintas (divididos por franja de precio), la guía propone vinos blancos, rosados, tintos, dulces y espumantes, en un formato muy visual que permite con un pantallazo permite saber de qué trata cada botella. La guía incluye grandes vinos de grandes bodegas, también vinos increíbles de bodegas mucho más chicos e incluso vinos muy económicos, clásicos en la mesa popular argentina. Una guía para ir al supermercado o vinoteca favoritos.

Sushi, Ramen, Sake | Salamandra

En un año donde los libros importados brillaron por ausencia, esta edición de Sushi, Ramen, Sake es una gran noticia para los amantes de la cocina japonesa. Escrito por Matt Goulding -periodista, para muchos el sucesor de Anthony Bourdain, apasionado por la gastronomía de Japón-, el libro recorre el país a través de lugares pequeños y personales, incluyendo la lujosa cocina kaiseki pero también los puestos callejeros de yakitoris y ramen. Hokkaido, Kioto, Osaka y Tokio, entre otras, son ciudades por donde pasa Matt en búsqueda de lo que él llama una cocina del "detallismo en su máxima expresión".

El ingrediente secreto | Periplo

En este libro la escritora Ana Pomar recorre, con amor pequeño y precioso esos sabores anclados en la infancia, cuando los aromas se perciben por primera vez. Ana va y viene por los años 50, por los personajes de Hurlingham, por los cuadrados de manzana y el pionono de Santa Fe, se mete en el caribe venezolano con sus frutas y músicas, recuerda a las muditas (dos peluqueras sordas y gemelas idénticas, que hablaban sin parar y sin que les entienda nada). El ingrediente secreto es un libro atípico: hay recetas de cocina, pero más aún, hay anécdotas y un color teñido de nostalgia. Está claro que la edición no sería la misma sin las ilustraciones de Flor Kaneshiro, que acompañan y dan nuevos significados a cada página.

Sabor | Planeta

Víctor Manual García es más conocido por seudónimo en Instagram: sí, el flaco Víctor es nada menos que El Gordo Cocina, ese maravilloso personaje que inunda Instagram con sus sándwiches, salsas, comidas completas, aderezos (su miel con ajos es una cosa de locos) y más, profundizando esa corriente que dio en llamarse pornfood, es decir, fotos de platos que hacen salivar de tan sólo verlos. El Gordo Cocina sale de la virtualidad para decir presente en el formato papel, con Sabor, un libro con muchas de sus creaciones más conocidas, siguiendo su paladar caprichoso. Así, podés pasar de un sándwich de choclo asado y panceta a unas salchichas agridulces asiáticas o el omelette de hongos y queso brie. El único conductor en común: todo es rico, simple, para hacer en casa y disfrutarlo con amigos.

Bartender de entrecasa | Monoblock

Con algunos guiños a los viejos libros de coctelería -las hermosas ilustraciones, los tonos monocromáticos- pero con una mirada actual, esta edición se presenta como un "manual ilustrado para anfitriones exigentes". Su autor es Fede Cuco, uno de los bartenders más reconocidos de la Argentina (incluso del mundo; este 2019 fue parte de la lista Bar World 100, elaborada por la revista Drinks International). En estas páginas, Federico recorre todo aquello que una persona sin experiencia debe saber para recibir amigos y hacer cócteles en el hogar, desde las primeras botellas para comprar hasta herramientas, técnicas y bares en el mundo, además de 55 recetas fantásticas. No solo una edición hermosa (como acostumbra Monoblock), sino además repleta de información práctica y real.

Mi aventura sin gluten | Grijalbo

En medio de una suerte de moda por el gluten free, la cocinera Alejandra Temporini trae sensatez, seriedad y recetas a un mundo donde no todo es lo que parece. La historia es la de muchos: hace más de una década -mucho antes de que el tema fuese tan masivo como ahora- Alejandra descubrió que ella -y también sus dos hijas- eran celíacas, lo que provocó una hecatombe en el modo de comer familiar. Desde entonces, tras mucha investigación, estudio y práctica, se convirtió en una referente del mundo sin gluten. Este libro permite comprobarlo, con un recorrido que comienza en lo más básico (qué es la celiaquía, qué es el gluten) para adentrarse en recetas con panificados, pastas caseras, tortas y repostería.

ABC, mi primera cocina | Periplo

Los libros de cocina pueden ser el regalo ideal para los más chicos, con sus páginas repletas de sabor, curiosidad, naturaleza y juego. De eso trata ABC, mi primera cocina, de Natalia Romero con ilustraciones de Yael Frankel. Un abecedario (cada letra es un plato o producto) que reúne las historias de una nena y su abuelo en ese momento mágico de cocinar. En palabras de Natalia, "la primera vez que el abuelo me dio la masa para hacer los tallarines, yo me subía a un banquito blanco de madera para llegar a la mesada. Él amasaba el bollo mayor y separaba uno chiquito para mí. Lo estirábamos juntos. Al otro día cortábamos los tallarines y él me dejaba estirar las tiritas sobre el papel manteca hasta que llegaba la hora de ponerlos en la olla. Así fui aprendiendo la forma de las palabras y las cosas, a través de la cocina".

¡Toda la carne al asador! | Sudamericana

Tres años después de su debut literario, los integrantes de Locos por el asado (la cuenta de gastronomía más popular de Argentina) vuelven a la carga, esta vez con una mirada más federal, con guiños pensados para turistas y extranjeros. Un mapa de la vaca, un capítulo patagónico (donde se suman la trucha y el cordero), el estilo y vocabulario siempre desenfadado y recetas que van de un conocido chivito uruguayo hasta el pollo colgado que Francis Mallmann puso en las primeras planas del mundo. Recetas en su mayoría simple que funcionan a la perfección, con el fuego y las brasas como protagonistas.

Hola Vino | Planeta

La carismática Agustina de Alba -elegida como mejor sommelier del país en 2008 y 2012- tiene una suerte de gran objetivo en su vida: comunicar lo maravilloso que es el vino sin snobismos innecesarios. Así lo demuestra en los talleres abiertos al público que viene dando desde 2017, en sus columnas en radio y redes sociales, en sus stand-ups vínicos en teatros. El último paso en esta búsqueda es su primer libro, Hola Vino, lanzado en septiembre pasado. "Un recorrido desde la uva al paladar para elegir, beber y disfrutar del vino", dice, mientras propone herramientas prácticas, simples y concretas para aprender sobre nuestra bebida nacional, incluyendo dónde comprar, cómo elegir, guardar, servir y acompañar.