Organizó una fiesta infantil para su hija, pero lo que hizo en el momento del baile enmudeció a todos

escuchar

En la cultura latinoamericana, las fiestas de cumpleaños son para pasarlas bien al máximo. Sin importar qué tipo de celebración sea, estas tienden a estar cargadas de buenos ritmos, entretenimiento y, en algunas ocasiones, eventos inesperados.

Al menos así lo dejó al descubierto un video que se hizo viral en TikTok. Allí se vio a una madre celebrar el cumpleaños de su pequeña hija con arriesgados movimientos de baile.

Le organizó el cumpleaños a su hija pero se robó todas las miradas por un llamativo baile

En los clips que se viralizaron en las redes sociales, la mujer entró al salón acompañada por una figura de Minnie Mouse de un lado y el padre de su hija por el otro. Mientras el hombre cargó a la niña en sus brazos, ella “eclipsó” a todos en la pista de baile.

Al ritmo de “Movimento Sanfoninha”, la protagonista del clip movió las caderas hasta abajo. Desaforada, se sacó los zapatos, le dio la espalda a algunos de los invitados y continuó haciendo twerk. Los testigos de la escena grabaron y gritaron eufóricos para luego aplaudirla.

En otras imágenes, que también se hicieron virales, la mujer -que lució un vestido con muchas transparencias- se subió a una mesa para continuar con el baile. De lejos se observó cómo uno de los presentes, con amabilidad, le hizo una seña para que se baje.

El hecho tuvo lugar en un salón de Río de Janeiro, Brasil. El comportamiento de la madre causó indignación entre los usuarios, quienes señalaron que su actuación no fue acorde para una fiesta infantil y que, por el contrario, la empañó.

Le organiza fiesta temática de Minnie Mouse a su hija y protagonizó un llamativo baile

Frente a las críticas y las acusaciones, Brenna Azevedo -la protagonista del video- se defendió: “La gente está indignada, porque estaba bailando con un traje transparente. Me están atacando, maldiciendo y diciendo que me van a poner en el Consejo Tutelar. No veo nada de malo en eso. Veo muchas cosas peores”, precisó.

En ese sentido, agregó: “Mi familia está horrorizada. ¿Cómo pueden las personas lastimarse en las redes sociales? Llamándome cosas horribles. Estoy indignada, aterrorizada. Mi hija estaba súper feliz, a los invitados les gustó”.

En medio de la fiesta de su hija se puso a bailar sobre la mesa de billar (Fuente: TikTok/@superchoquedemisterio)

Según contó ante cámara, ese día decidió beber un poco de alcohol estaba feliz por poder celebrarle el cumpleaños a su pequeña. “Decidí hacer esta fiesta en dos meses, todo fue con mucho sacrificio y cariño. La hija es mía, el dinero es mío, el cuerpo es mío. Yo hago con mi vida lo que quiero”, lanzó contundente.

En ese sentido, hizo un llamado especial para quienes la criticaron y además aclaró: “La gente está diciendo que el padre de mi hija es un corn***. No saben nada de su vida, no tengo nada que ver con él, no es mi marido. No quería enviar a mi hija a la escuela con miedo de lo que la gente le diga en la calle, en la escuela. Por favor, vayan a cuidar sus vidas”.

El Tiempo (Colombia)