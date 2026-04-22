Mario Alonso Puig, médico: “No des nunca por hecho que un gesto de amabilidad no puede devolver a alguien la ilusión”

En un presente signado por la hiper conectividad digital, el ritmo frenético de las agendas laborales y las notificaciones incesantes, el médico y conferenciante Mario Alonso Puig propone una pausa reflexiva centrada en la calidad de los vínculos humanos. Según él, la sentencia “no des nunca por hecho que un gesto de amabilidad no puede devolver a alguien la ilusión” no constituye apenas un consejo moral, sino un recordatorio biológico y psicológico: el cuidado de la mente es indisociable de la interacción con el entorno.

Para el especialista, un saludo, una sonrisa o una muestra de empatía funcionan como herramientas de alto impacto que rompen la inercia del aislamiento social, a menudo invisible en las dinámicas escolares o laborales. Para ilustrar la magnitud de esta tesis, el divulgador español compartió un relato real ocurrido en un ámbito educativo, donde un adolescente identificado como Kyle atravesaba un proceso de profunda soledad y rechazo. El joven estaba decidido a tomar una determinación drástica: quitarse la vida.

Para Puig, hay una forma muy sencilla de romper con el aislamiento social Hryshchyshen Serhii

Como medida preparatoria, vació su casillero escolar y comenzó a caminar a su hogar con todas sus pertenencias en una caja. En el trayecto, sufrió el bullying de sus compañeros, quienes derribaron sus objetos personales en el suelo. En ese momento crítico, un estudiante del grupo, movido por un impulso de humanidad, se acercó para ayudarlo, le devolvió sus anteojos y lo acompañó hasta su casa. Aquel breve intercambio derivó en una amistad que perduró en el tiempo.

Años después, durante el discurso de graduación, Kyle reveló que esa caja no contenía únicamente libros, sino que era el símbolo de su despedida final para evitar que sus padres tuvieran que buscar sus pertenencias tras el suicidio. “Aquel gesto amable, aquel instante de conexión, le devolvió las ganas de vivir”, sostiene Puig al analizar el episodio. Para el médico, este caso demuestra que la atención es un bien escaso y que la amabilidad, aunque a veces percibida como un lujo innecesario, actúa como un antídoto frente a la desesperanza extrema. La conclusión del experto es clara: “No des nunca por hecho que tu sonrisa no puede iluminar vidas. Tu sonrisa es luz. Muéstrala al mundo”.

La amabilidad actúa como un antídoto frente a la desesperanza extrema, según Puig Freepik

Mario Alonso Puig es médico, conferenciante y uno de los divulgadores más influyentes en el ámbito del crecimiento personal en España. Su trayectoria profesional se centró en el estudio de la conexión entre el cuerpo y la mente, en búsqueda de explicar cómo el bienestar interior, lejos de comprarse o planificarse, nace de la capacidad de reconocer al otro. Es autor de diversos libros orientados a la transformación personal, entre ellos El camino del despertar: Toda transformación comienza en uno mismo, donde profundiza en la idea de que la calma interior se construye al mirar al otro.

Su enfoque profesional combina la medicina con una visión humanista sobre las relaciones interpersonales, mientras sostiene que la ciencia debe integrar la calidad emocional para fomentar una verdadera salud integral. Puig enfatiza que, en el contexto social actual, reconocer la existencia del prójimo es el primer paso para cualquier proceso de sanación colectiva y de recuperación de la ilusión perdida.