Otro problema para la corona: un documentalista tiene seis horas de grabaciones inéditas de Lady Di

Tras el estreno de la tercera temporada de The Crown (Netflix) la familia real británica experimentó algunos dolores de cabeza con la representación que la serie hacía del malogrado matrimonio entre Lady Di y el príncipe Carlos y los resquemores hacia la actual pareja del heredero al trono, Camila de Cornualles. Ahora, el rodaje de un nuevo documental con grabaciones inéditas de la Princesa de Gales podría volver a traer más problemas a los royals.

Mientras los fans de la serie que retrataba temas de la realeza renovaban su malestar contra Camila de Cornualles, desde la cuenta de Twitter de Netflix decidieron sumar más leña al fuego. Para promocionar el relanzamiento del documental Diana: In Her Own Words (2017), desde el perfil del gigante del streaming escribieron: “El documental responde a gran parte de lo que estás preguntando”, en referencia a las insinuaciones que algunos usuarios volcaban en las redes sociales sobre la no veracidad del contenido de The Crown.

En el documental Diana: In Her Own Words se presentaban audios grabados por Diana para su biógrafo, Andrew Morton, el autor del libro Diana: Her True Story (1992). Los espectadores accedieron a través de ese largometraje a imágenes de archivo acompañadas por la voz de Diana haciendo duras revelaciones. Revelaciones que iban desde el intento de provocarse un aborto arrojándose por las escaleras mientras estaba embarazada del príncipe Guillermo, o como que el príncipe Carlos habría deseado que su hijo menor, el príncipe Harry, hubiera sido una niña.

Meses después, ese mal trago que experimentó la corona estaría cerca de repetirse. O al menos en la antesala de experimentarlo: el cineasta estadounidense Tom Jennings ha asegurado que solo se utilizó una hora de esas grabaciones de Lady Di y que cuenta con otras seis horas más.

En diálogo con Daily Mail, Jennings confirmó que habrá una secuela de Diana: In Her Own Words. En este nuevo documental se mostrará el contenido de esos 360 minutos de grabaciones que aún no vieron la luz. El material estaría listo en 2022, cuando se cumplan 25 años de la trágica muerte de la Princesa de Gales.

“Estamos hablando sobre hacer algo para el próximo año, que es el 25 aniversario del fallecimiento de Diana y, casualmente, también es el 30 aniversario del libro de Andrew Morton. Habrá un interés renovado, y saldrá la quinta temporada de The Crown”, comentó ante el periódico británico.

Como era de esperar, Jennings sospecha que la secuela causará malestar en Palacio de Buckingham, una reacción similar al provocado por Diana: In Her Own Words. “Hay alrededor de 140 puntos de la historia de los que Diana habla durante las seis horas”, adelantó. La voz Princesa de Gales quiere hacerse oír.

LA NACION