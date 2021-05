La historia de “Amor Narcótico”, el hit que Chichi Peralta nunca cantó

Cada generación tiene al menos una voz guardada desde su adolescencia. Los que crecieron a fines de los setenta aún se ponen nerviosos al escuchar la respiración de Darth Vader en la primera película de Star Wars; a los de los ochenta se les eriza la piel con cada frase de Mauro Viale relatando los goles de Maradona en México; los de los noventa aún cantan al ritmo de “Todas las bicis y los barcos”; y los que festejaron sus cumpleaños de 15 en 2000 rememoran con una sonrisa la voz de Chichi Peralta con alguno de sus hits. Aunque claro, este último recuerdo esconde una historia que no muchos conocen.

Con sus hits “Amor Narcótico” y “Procura”, Chichi Peralta se convirtió en uno de los artistas infaltables en las fiestas de cumpleaños y casamientos. Sin embargo, hay un dato que pocos conocen y que, al enterarse, se sorprenden: la voz que canta cada una de sus canciones no es la del propio Chichi, sino la de otra persona. Pero, ¿cómo? ¿Chichi Peralta no canta Amor Narcótico ni Procura? No, no las canta.

Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico

En 1997, después de trabajar ocho años en la banda que acompañaba cada función de Juan Luis Guerra, fue lanzado internacionalmente “Pa’ Otro La’o”, el primer disco de Chichi Peralta y Son Familia . El dominicano era la cara visible de la banda (a tal punto que él protagonizó en soledad el arte de tapa, donde aparecía “flotando”). También fue el compositor y productor de todo el álbum.

Una vez que los dos hits llegaron a la Argentina, fueron todo un éxito y el disco llegó a ser rápidamente doble platino, por lo que el nombre de Chichi Peralta se instaló definitivamente entre nosotros. Per, lo que pocos saben es que el que ponía la voz no era Chichi, sino otro. ¿Quién? El cantante debutante Jandy Feliz. No es que Peralta fingiera que cantaba, él era el percusionista de la banda, sin embargo, y a diferencia de la gran mayoría de los conjuntos, era el líder a pesar de no estar frente al micrófono.

Confusiones: ¿quién es Chichi y quién Jandy?

Mientras estuvieron juntos, las cosas entre Chichi y Feliz funcionaron a la perfección (a pesar de que posteriormente Jandy aseguró que “no eran amigos, sino compañeros”). Giras y éxito fueron de la mano hasta que, en 2001, el cantante -es decir, Feliz- inició su carrera como solista y ahí fue cuando empezaron los problemas.

Desde ese momento Jandy aseguró que él había sido el autor de “Amor Narcótico” y “Procura”, las dos canciones más emblemáticas de Chichi Peralta. Tanta era la confusión que hasta el propio cantante reveló que la gente lo saludaba con el nombre de su excompañero. Eso hizo que Chichi le prohibiera legalmente nombrarlo a él o a su ex banda. A pesar de eso, sí pudo seguir cantando sus viejos hits.

Luego de su separación, la carrera musical de Chichi Peralta dio un particular vuelco, ya que su cuarto disco tuvo un especial éxito de ventas en Japón http://fiesta106.fm/

Rápidamente Jandy sacó sus dos primeros discos como solista, y hasta un “Grandes éxitos”, algo raro teniendo en cuenta el poco material que tenía grabado. Tras algunos años sin volver a los estudios, Feliz lanzó un nuevo disco, titulado “Con Su Permiso”. Este trabajo lo acercó a otro de los grandes talentos musicales del Caribe, Chayanne, ya que sus canciones “Tu Boca” y “Dime” terminaron interpretadas por el cantante puertorriqueño en su disco “No hay imposibles”.

Jandy Feliz pegó el portazo y se abrió de la banda de Chichi Peralta.

Después de varios años más sin pena ni gloria, en donde inclusive fue jurado de un reality televisivo de música en Perú, Jandy viajó en 2015 a Australia y fundó un club con la intención de ayudar a jóvenes desfavorecidos. Sin embargo, le dio otra oportunidad a su carrera musical y lanzó un nuevo disco y hasta una versión salsera de “Amor Narcótico”.

En cambio, luego de su separación, la carrera musical de Chichi Peralta dio un particular vuelco, ya que su cuarto disco tuvo un especial éxito de ventas en Japón, lo que provocó que años después lanzara “Amor Samurái”, una canción que combina el ritmo caribeño con el folclore japonés. Además, se animó a hacer música de películas y documentales, y hasta compuso varias canciones religiosas.

Veinte años después de su polémica separación, y a pesar de todo lo ocurrido entre ellos, el ritmo de Peralta y la voz de Feliz siguen siendo la fórmula infalible a la hora de celebrar cualquier fiesta.

LA NACION