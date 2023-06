Pantalón de gabardina y zapatillas: el look descontracturado de la reina Máxima para salir a navegar

escuchar

En sus diez años como reina consorte de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta dejó en claro que no solo está a la altura de cumplir con los compromisos y enfrentar los desafíos inherentes a su puesto en la familia real a la que se integró al casarse con el rey Guillermo, sino que también demostró que tiene el ojo estético entrenado para hacerlo mientras luce impecable de pies a cabeza.

Desde elaborados vestidos de gala cubiertos en piedras y cristales hasta clásicos conjuntos deportivos, la argentina no deja de asombrar con sus elecciones de moda y su reciente aparición en la sexta etapa de la regata internacional The Ocean Race no fue la excepción.

Diez días atrás, cuando apenas comenzaba el mes de junio, la reina Máxima de Holanda dio el presente en la histórica boda de Hussein, el hijo mayor del rey Abdalá II, heredero de Jordania, con la abogada saudita, Rajwa Al Saif. Allí, deslumbró a más de uno con con un vestido manga larga bordado en color plata con delicados detalles en dorado.

Amalia, Guillermo y Máxima en la boda del heredero de Jordania Instagram @koninklijkhuis

Para acompañar el deslumbrante traje, eligió un collar de piedras, una pulsera y aros. Además, llevó una llamativa e imponente tiara, una de las más destacadas de su colección. Lució la Stuart, una pieza de piedras preciosas que se adapta según la ocasión: puede convertirse en una enorme corona o usarse en una versión más discreta como la que seleccionó para el evento.

Ahora, menos de un mes después, la monarca volvió a sorprender, esta vez por un look igual de chic pero totalmente opuesto al opulento vestido con el que posó en el marco de la boda árabe. En esta oportunidad, fue convocada junto a su marido a participar de una de las etapas más importantes del destacado evento deportivo naútico The Ocean Race, al que asistió ataviada con un simple pantalón de gabardina en tono azul marino de corte clásico, una chomba negra y un par de zapatillas en tono beige.

La reina Máxima y el rey Guillermo se subieron al yate del equipo Malizia instagram @ koninklijkhuis

Para acompañar el cómodo conjunto, seleccionó un par de aros dorados, una pequeña cartera a juego con el pantalón, una gorra de visera y unos amplios lentes de sol para combatir el sol. Con el fin de darle un toque de color al resultado final, ató un pañuelo de seda en tono rosa estampado con ilustraciones en naranja, amarillo y verde claro a la tira del bolso.

Según detallaron en el perfil oficial de la casa real de Orange, el rey Guillermo y la reina Máxima -padres de las princesas Amalia, Alexia y Ariane- fueron los encargados de recibir al equipo Malizia, encabezado por su compatriota Rosalin Kuiper, en la sexta etapa de la clase IMOCA de la regata The Ocean Race. La misma tuvo lugar en las costas de La Haya, donde vive Zorreguieta junto a su familia.

Una vez que el grupo de marineros llegó a destino en tercer lugar por detrás del equipo suizo y del alemán, los monarcas subieron al yate para felicitarlos, aplaudir su logro y charlar sobre el gran desafío al que se enfrentaron.

Los monarcas de Holanda junto al grupo de navegantes que participaron en The Ocean Race instagram @ koninklijkhuis

Terminada esta etapa, Malizia emprenderá la trayectoria final y cuyo resultado determinará al ganador de la tan compleja como demandante travesía, la cual consistirá en un recorrido desde La Haya hasta Génova. Es en la costa italiana en donde culminará la regata que comenzó en Alicante y que se extendió a lo largo de cinco meses.

LA NACION