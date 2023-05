Guillermo de Países Bajos se refirió a un posible reinado de Alexia y describió su matrimonio con Máxima

escuchar

Guillermo de Orange habló por primera vez sobre ciertas cuestiones que enmarcan su vida personal, al igual que hizo referencia a la relación con sus tres hijas y definió el rol preponderante de la reina Máxima en la estabilización de su familia. Luego de darse a conocer un podcast que conmemora sus diez años de reinado, el esposo de la royal argentina reveló qué piensa sobre una posible abdicación de la princesa Amalia que le dejaría el trono a su hermana Alexia.

El pasado jueves 25 de mayo, se estrenó el último capítulo de A través de los ojos del rey, una serie repartida en bloques de 20 minutos en los cuales Guillermo, de 56 años, hace un repaso de su vida, desde los inicios de su reinado hasta los momentos más duros que debió atravesar. Uno de los puntos más álgidos de la entrevista ocurrió cuando tuvo que hablar de una supuesta abdicación suya y se permitió imaginar qué sucedería si la heredera al trono, Amalia, renunciara a aquella orden en favor de la segunda en la línea de sucesión, Alexia.

El rey Guillermo de Orange se refirió a su vínculo con Máxima Zorreguieta y especuló con un posible reinado de la princesa Alexia instagram @koninklijkhuis

Es de público conocimiento que Amalia tomará el puesto de su padre una vez que Guillermo muera o abdique al trono de los Países Bajos. Sin embargo, se especuló con que llegado el momento decidiera rechazar aquella normativa. De esta manera, se pondría en desarrollo un plan para que Alexia asuma el mando monárquico, algo que según el esposo de Máxima no es para nada sencillo.

Guillermo de Holanda habló por primera vez sobre sus diez años de reinado

“Alexia dice que apoyará a Amalia en todo, pero sobre todo está muy contenta de no tener que hacerse cargo del trono”, remarcó Guillermo con humor y reflexionó acerca de que a los hermanos menores no se les cruza por la cabeza tener que asumir el cargo para el que nunca fueron asignados. En ese contexto, puso de ejemplo a su propio hermano y recordó algo que siempre repetía: “Le podés pegar a mi hermano, pero no te pases porque no quiero ser rey”.

Acerca de la exposición y el peso de la opinión pública, el esposo de Máxima advirtió: “No son ciegas ni sordas, lo ven todo en las redes sociales, lo leen todo, lo oyen todo. No las aislamos de nada. Y hablan de ello. Les afecta”. Con 19 años, Amalia es la próxima en suceder a su padre en el trono de los Países Bajos y los territorios de ultramar, por lo que se encuentra en una preparación constante para ejercer su rol de monarca sin las presiones externas ni el temor a cometer errores, aseguró el rey.

Qué dijo Guillermo de su matrimonio con la reina Máxima

No todo el foco de la charla de Guillermo estuvo centrado en su vida y su trabajo como rey. De todos sus conflictos y momentos complejos, destacó el papel crucial que tuvieron sus tres hijas, Amalia, Alexia y Ariana, al cual calificó como un “apoyo fraterno” y describió su vínculo con Máxima.

Guillermo definió a Máxima Zorreguieta como su "compañera" y celebró el apoyo que le brinda durante el día a día

Si bien aseveró que la reina es su “compañera”, aclaró: “En una labor que debo hacer solo, pero que es mucho más efectiva con su sostén y colaboración”. En cuanto a los niveles negativos de su popularidad en los Países Bajos, Guillermo lamentó que todo fue a causa de las vacaciones familiares en Grecia durante la pandemia de 2020. Esto tuvo un costo grande, pero negó su posible abdicación. Y si en todo caso existiera esa opción, recalcó que tomaría una decisión de tal magnitud solo “después de haberlo consultado a fondo con Amalia”.

