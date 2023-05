Kate Middleton le negó un autógrafo a una niña: cuál fue el curioso motivo y qué hizo para compensarla

escuchar

El 22 de mayo, Kate Middleton asistió a la inauguración del Chelsea Flower Show, en Londres, que se celebró con un picnic en el parque. La princesa de Gales se rodeó de los pequeños asistentes, que le demostraron su cariño y admiración, sin embargo, el protagonismo se lo robó una niña que se le acercó para pedirle un autógrafo a la monarca, pero se encontró con un problema. La esposa del príncipe William le explicó el motivo por el cual no podía darle uno, y se le ocurrió una idea para compensarla.

“Mi nombre es Catalina. No tengo permitido escribir mi firma porque es una regla”, expresó Middleton, en referencia al protocolo real británico, a la pequeña que le pidió que le firmara un autógrafo en su hoja de papel, según consigno el medio especializado en celebridades Page Six.

Middleton se mostró cercana y divertida con los niños, con quienes compartió una soleada jornada en el jardín, en medio de un almuerzo con los “amantes de la naturaleza”.

Kate Middleton compartió un almuerzo con los pequeños en el jardín Instagram: princeandprincessofwales

Pero, ¿por qué no le dio su autógrafo a la pequeña? La respuesta es sencilla: los miembros de la familia real británica no tienen permitido hacerlo, según detalló el diario Daily Express, por motivos de riesgo de falsificación de su identidad. Lo que sí tienen permitido es sacarse selfies con sus fanáticos.

Más allá de esta norma que corresponde al protocolo, vale remarcar que el actual rey Carlos III la infringió hace 13 años, cuando escribió en un papel, dedicado a una víctima de inundaciones devastadoras, “Charles, 2010″.

El gesto de Kate Middleton con una niña

A pesar de que advirtió que no tenía permitido dedicarle un autógrafo a la pequeña, la esposa del príncipe William trató de recompensarla y le regaló un dibujo.

“No puedo escribir mi nombre, pero puedo dibujar”, le expresó, y acto seguido delineó los trazos de una flor para la niña de 7 años llamada Ruby.

En tanto, se leyó al lado una aclaración para que no queden dudas de quién hizo el diseño: “La futura reina Katherine dibujó esto”.

El dibujo que le entregó Middleton a la pequeña

Además, Middleton le regaló el dibujo de un árbol a otro estudiante y el de un estanque rodeado de plantas a un tercero.

La inesperada reacción de un guardia real

Un video se volvió viral en TikTok al mostrar cómo un guardia real de Reino Unido reaccionó ante un desconocido que pretendió sacarse una foto con él. El clip, en el que se observó a un grupo de turistas que recorrió la Torre de Londres, superó el millón de reproducciones.

El guardia real les recitó un discurso a los visitantes cuando, en un momento dado, fue interrumpido por uno de los asistentes, quien se acercó y le dijo algo incomprensible. “Disculpe, señor, aléjese. ¡Aléjese de mí, señor!”, le expresó al desconocido, en un visible tono de enojo.

"El hombre solo quería una foto", escribió el tiktoker

En tanto, el turista permaneció a su lado, aparentemente por no entender lo que el guardia real le comunicó. Fue allí cuando el beefeater rompió el protocolo y se bajó del banquito en el que se apoyaba para repetirle al hombre sus palabras, aunque sin abandonar la cortesía británica: “Señor, aléjese de mí”.

Finalmente, el turista tomó distancia y el guardia retomó su actividad. “Muchas gracias”, señaló, con un pulgar hacia arriba. Y agregó, con un tono no tan agradable: “Estoy ocupado en este momento, como podrá ver. No necesito que me moleste”.

LA NACION