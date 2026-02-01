Parecía que llevaba un tierno disfraz, pero cuando se acercaron descubrieron que había caído en la manos equivocadas: “Estaba cubierto con pintura tóxica”

Ocurrió en el marco del festejo del Día de los Muertos en una ciudad pesquera; el animal deambulaba por la calle pintado como un esqueleto hasta que unos ojos compasivos lo encontraron

LA NACION Escuchar Nota

Fue durante la celebración del Día de los Muertos cuando lo vieron. Parecía disfrazado acorde a la ocasión pero, cuando se acercaron al animal, descubrieron la triste verdad. Deambulaba por las calles de Puerto Peñasco, una ciudad turística y pesquera de México en el golfo de California y había caído en las manos equivocadas: alguien lo había pintado con pintura tóxica para que pareciera un esqueleto.

Afortunadamente, voluntarios de Compasión Sin Fronteras, un refugio de animales que administra una red de refugios en México y California, vieron al perro. Parecía triste y casi avergonzado por lo que le había sucedido. De inmediato, lo llevaron a un lugar seguro donde pudieron bañarlo y hacerle un chequeo completo.

Dante cayó en las manos equivocadas y fue pintado con esmalte tóxico. Facebook Compassion Without Borders

Fueron necesarios tres días y tres voluntarios por turno para remover la pintura del pelaje del perro. “Era muy bueno. Se dejó bañar sin problema”, dijeron los rescatistas.

Los signos clínicos ante la exposición a un agente tóxico pueden variar según el tipo de sustancia involucrada y el tiempo de exposición. “En el caso de pinturas u otros productos químicos aplicados sobre la piel, el primer efecto suele ser una reacción local, como irritación, enrojecimiento o inflamación. Sin embargo, el riesgo aumenta significativamente si el animal se lame, ya que puede ingerir el producto. En esos casos, pueden aparecer signos gastrointestinales como vómitos, diarrea, dolor abdominal y decaimiento general”, explica Walter Comas, médico veterinario y Director de la unidad de negocios de Animales de Compañía de MSD Salud Animal.

Algunas pinturas contienen solventes u otros compuestos tóxicos que, al ser ingeridos, pueden provocar cuadros más severos. “En particular, ciertas pinturas antiguas -como en este caso- pueden contener plomo, un metal pesado altamente tóxico, cuya exposición puede generar síntomas neurológicos como temblores, alteraciones del comportamiento o convulsiones. La intervención temprana y el abordaje profesional son determinantes para reducir riesgos y proteger la salud del animal”, añade el especialista.

Fueron necesarios tres baños en días consecutivos para poder remover la pintura del cuerpo del animal. Facebook Compassion Without Borders

A pesar de haber sido tratado tan mal por los humanos, el perro, posteriormente llamado Dante, confió en quienes ahora lo estaban ayudando y fue paciente. Perdió algo de pelo y sufrió irritación en la piel en el proceso, pero afortunadamente no se vio afectado por otras lesiones.

Dante perdió pelo durante el proceso. Facebook Compassion Without Borders

Varias semanas después, Compasión Sin Fronteras -fundada en 2001 con la visión de brindar un futuro mejor a los animales necesitados en ambos lados de la frontera a través de cuatro programas: Rescate Canino en México, Rescate Canino en EE. UU., clínicas veterinarias de bienestar y servicios de esterilización- trasladó a Dante a Muttopia, su centro de rescate en Santa Rosa, California. Allí, un grupo de voluntarios, viaja cada dos meses con animales que necesitan seguimiento médico.

California se sintió como un nuevo comienzo para el perro de pelaje negro. Victoria Von Thal, responsable de redes sociales de Compasión Sin Fronteras dijo que estaba lleno de energía y era increíblemente juguetón. Por supuesto, este adorable campeón no tardó mucho en encontrar a su familia definitiva.

Dante fue trasladado a un centro que el refugio tiene en California. Facebook Compassion Without Borders

En la primavera de 2023, Dante fue adoptado por una familia con varios niños, quienes podían correr y jugar con él. Inmediatamente se sintió como en casa. “Dante está genial”, escribió su familia en una actualización a Compasión Sin Fronteras poco después de su adopción. “Es un chico muy dulce y se integra a la perfección en nuestras rutinas y actividades. El perro del vecino se ha convertido en su mejor amigo y tiene tardes de juego con cachorros en nuestro jardín”.

En la víspera de la Navidad de ese año, con nuevo pelaje y ya recuperado. Facebook Compassion Without Borders

Desde su rescate, Dante ha viajado por todo el país y ha aprendido a ser un gran aficionado a los partidos de fútbol de sus hermanos. Correr al camión de la basura es su pasatiempo favorito. Básicamente, este antiguo perro callejero ahora es un miembro importante de una familia que lo ama y respeta.

Dante fue adoptado por una familia con niños. Facebook Compassion Without Borders

En el parque. Facebook Compassion Without Borders

. Facebook Compassion Without Borders

Con un disfraz de algodón, para rememorar el día que lo encontraron. Facebook Compassion Without Borders

En su primer Halloween en Estados Unidos, la familia de Dante lo disfrazó de esqueleto para pedir dulces. “Fue una forma de recordar su origen”, dijeron sus tutores. “Además, queríamos mostrarle a la gente que si uno quiere que su perro sea un esqueleto, no hace falta pintarlo con pintura para casas, que contiene tóxicos”. Aunque el disfraz pueda ser un guiño a su pasado difícil, la sonrisa en su rostro demuestra que Dante ahora vive una vida llena de amor.

Fuente: The Dodo

Compartí una historia

Si tenés una historia de adopción, rescate, rehabilitación o ayudaste a algún animal en situación de riesgo y querés contar su historia, escribinos a bestiariolanacion@gmail.com