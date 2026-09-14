Pareja se fue a la montaña y cultiva sus alimentos: “Aquí vivimos felices, rodeados de naturaleza y tenemos todo”

Karina y Ricardo dejaron la ciudad para instalarse en una finca de Pacto, en el noroccidente de Pichincha, Ecuador, donde cultivan buena parte de los alimentos que consumen. El canal de YouTube Ecuador Y Sus Paisajes Oficial recorrió la propiedad y mostró cómo es la vida cotidiana de la pareja en esta zona rural del Distrito Metropolitano de Quito.

Ecuador: la decisión de abandonar la ciudad para vivir en la montaña

Pacto es una parroquia rural ubicada a unos 70 kilómetros al noroccidente de la capital ecuatoriana. La agricultura es una de las principales actividades económicas de la zona, donde también se produce caña y panela.

El canal de YouTube Ecuador Y Sus Paisajes Oficial mostró durante una visita de dos días cómo es la vida de la pareja y recorrió junto a ellos distintos sectores de la finca.

Karina contó que creció vinculada a esa zona y que durante su infancia solía pasar allí sus vacaciones. Por eso, regresar significó volver a un lugar que asociaba con momentos felices. Ricardo, por su parte, también se sintió atraído y fue quien impulsó la idea de permanecer allí durante más tiempo.

La adaptación terminó convirtiéndose en una elección que ambos disfrutan. “Y aquí vivimos felices, rodeados de naturaleza, aves, mis mascotas, mis gallinas; tenemos todo, tenemos frutas, tenemos paz, tenemos tranquilidad”, afirmó Karina.

Una finca que permite vivir durante meses sin salir

Uno de los aspectos destacados en el encuentro fue la cantidad de alimentos que la pareja puede obtener de su propia finca. Karina aseguró que puede permanecer largos períodos sin tener que desplazarse a una ciudad.

Para comprar algunos productos básicos, baja al pueblo aproximadamente una vez por semana o cada dos semanas. A Quito, en cambio, viajan una vez al mes o incluso cada dos meses.

La propietaria estimó que el terreno les otorga la capacidad de sostenerse sin salir hasta por seis meses gracias a sus reservas y cultivos Captura Ecuador Y Sus Paisajes Oficial

Ante la pregunta de cuánto tiempo podría permanecer sin abandonar la finca, respondió que hasta seis meses. Karina puso como ejemplo la papa china: según explicó, puede conservarla durante meses en un lugar protegido del sol o pelarla y congelarla para utilizarla después.

Entre los productos que aparecen durante el recorrido se encuentran:

Yuca.

Plátanos de diferentes variedades.

Papa china.

Maíz morochillo.

Papaya.

Guaba.

Aguacate.

Zanahoria blanca.

Café.

Huevos provenientes de sus gallinas.

La pareja también cultiva café y cuenta con una marca propia denominada Ricafé. Karina explicó que cosechan los granos, los despulpan, los lavan, los secan, los trillan, los tuestan y finalmente los muelen.

La producción de panela en Pacto

En las propiedades vecinas también hay actividad agrícola y varias familias de la zona se dedican al cultivo de caña y a la producción de panela.

La finca produce una gran variedad de cultivos que permiten a sus habitantes pasar largos períodos sin necesidad de trasladarse a centros urbanos Captura Ecuador Y Sus Paisajes Oficial

Para llegar hasta uno de esos lugares, el equipo de filmación se desplazó aproximadamente 15 minutos en automóvil. Allí se encuentran extensos cañaverales y una producción artesanal que forma parte de la economía de la comunidad.

El video también recoge el testimonio de una vecina que llegó a la zona después de casarse en Quito. Según contó, lleva aproximadamente 60 años de vida en la montaña y durante décadas trabajó en la elaboración de panela junto con su esposo, quien falleció hace 11 años.

La mujer explicó que sus hijas aprendieron el oficio y recibieron ese conocimiento como una herencia familiar. La panela que producían podía venderse a comerciantes que llegaban hasta la zona o trasladarse hasta Pacto para su comercialización.

El recorrido muestra que cada familia trabaja en su propia finca, aunque buena parte de la actividad productiva de la zona gira alrededor de la caña. Los caminos comunican distintas propiedades y el paisaje está dominado por los cultivos.