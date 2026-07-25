Paulo Airaudo, chef con ocho estrellas Michelin: “La tortilla de papas no mejora solo con cebolla, sino con un puñado de jamón ibérico”

La tortilla de papas es uno de esos platos que parecen simples, pero en los que cada detalle hace la diferencia. Desde la elección de los ingredientes hasta el punto de cocción, existen muchas versiones. Sin embargo, Paulo Airaudo, el chef ítalo-argentino que suma ocho estrellas Michelin en distintos restaurantes, reveló cuál es, para él, la clave para conseguir una tortilla con mejor sabor y textura.

Durante una entrevista con el canal de YouTube Italia Squisita, el cocinero mostró cómo prepara este clásico y compartió algunos consejos.

Paulo Airaudo, chef con 8 estrellas Michelin, reveló el ingrediente que transforma la tortilla de papas

El primer secreto está en los ingredientes. Airaudo elige cebolla amarilla porque su sabor es más dulce y la corta en juliana muy fina para que pueda caramelizarse lentamente. En cuanto a las papas, recomienda la variedad Agria, ideal para frituras por su textura y capacidad para quedar crocante.

Otro de los puntos clave es el corte de la papa. En su versión, la transforma en finísimas tiras. Antes de freírlas, las lava para eliminar parte del almidón y lograr un resultado mucho más crujiente. Luego las cocina en abundante aceite de oliva hasta que adquieren un tono dorado.

Como un truco adicional, Airaudo añade jamón ibérico picado a la mezcla. Al cocinarse, la grasa del jamón se funde con el resto de los ingredientes y aporta un sabor intenso, además de pequeñas partes crujientes.

Cómo preparar la tortilla de papa

El secreto de un chef para que la tortilla de papas quede más rica y con mejor textura (Foto: imagen ilustrativa) Shutterstock

Ingredientes:

300 g de papa Agria

1 cebolla

4 huevos grandes

60 g de jamón ibérico picado

4 fetas de jamón ibérico

Aceite de oliva

Sal

Pimienta negra

2 rodajas de pan tostado

Paso a paso: