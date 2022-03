Volvía de comprar y se encontró un repudiable mensaje en el parabrisas: “Tengo derecho”

La indignación de la gente lleva a niveles de agresión muy altos. En todas partes del mundo se dan a conocer este tipo de situaciones, y ahora, una condenable nota es la que se lleva todas miradas. Una joven británica expresó todo su repudio luego de encontrar una carta en el parabrisa de su auto, que estacionó fuera de un supermercado. Una persona anónima la acusó y la insultó: “Perra gorda perezosa”.

El hecho se dio cuando Paige Murray se dirigió a un supermercado junto a su bebé de tres meses. La joven de 25 años dejó su auto en el estacionamiento del lugar, en el sector prioritario para personas con niños. Y procedió a realizar sus compras. Sin embargo, luego, cuando estaba en el negocio, se dio cuenta de que había olvidado la mamadera de su hijo en el automóvil, motivo por el cual la fue a buscar.

La joven se mostró indignada (Foto Kennedy News and Media)

Al momento de llegar al vehículo notó que tenía un papel en el parabrisas. Lejos de pensar que se trataba de un folleto publicitario, lo tomó con intriga. Al desdoblarlo confirmó que era una nota personalizada, escrita a mano y creyó que alguien la había chocado y encontró ese método de comunicación para informárselo, pero no era así. En realidad, el motivo no fue noble sino todo lo contrario. “No había niños en este automóvil. Perra gorda perezosa”, decía agresivamente el papel.

Evidentemente, la agresión iba dirigida hacia la joven y la acusaba de haber ocupado un sitio de prioridad que no le correspondía. Sin embargo, no era así ya que se encontraba con su pequeño de tres meses de vida en brazos. “Al principio estaba muy avergonzada. Pensé: ‘¿No debería haberme estacionado aquí?’. Y luego, cuando lo pensé, dije: ‘Tengo derecho, soy madre y tengo un hijo, así que puedo usar el lugar’”, indicó en diálogo con el medio Liverpool Echo.

La agresiva nota que recibió una joven por estacionar en un lugar con prioridad para niños (Foto gentileza Paige Murray)

Pese a estar ,uy segura de no haber cometido un delito y no tener que dar explicaciones por haber estacionado allí, la joven se vio terriblemente afectada, ya que la agredieron al referirse a su aspecto físico. “Espero que quien haya escrito esta nota se avergüence de sí mismo. Es un golpe bajo y barato referirse a alguien por su aspecto”, expresó la joven.

A pesar de estar sumamente triste por la agresión, la joven madre teorizó sobre el motivo por el que quizás el autor de la nota estaba furioso: “Tal vez alguien me vio salir del auto y porque mi hijo estaba atado a mí con un arnés no lo notaron”. De esta forma, esgrimió que al usar un método que coloca al bebé sobre su pecho, podría haber confundido a esa persona que despotricó contra ella. Por el momento, no pudo dar con la persona que escribió la nota y aún espera las correspondientes disculpas.