Cate Blanchett interpreta a la extremista conservadora Phyllis Schlafly en Mrs. América, la serie de FX que cuenta la batalla antifeminista de la política republicana Crédito: Instagram

Cecilia Acuña Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de octubre de 2020 • 12:37

Las feministas de los años setenta la solían acusar de ser como ellas. Lo hacían a pesar de sus impecables trajecitos, de su perfecto peinado y de autoproclamarse como la defensora de las madres, esposas y amas de casa norteamericanas. Decían que ella era lo contrario de lo que predicaba.

Phyllis Schlafly, una relevante figura política en Estados Unidos, se opuso con fuerza a la proclamación de la igualdad entre el hombre y la mujer y aseguraba que el hogar familiar era el verdadero espacio de la liberación y no el trabajo o la vida pública. La activista consagró su vida a la causa que se convirtió en su prioridad número uno, más allá de su rol como ama de casa y madre de seis hijos.

La serie Mrs. América, producida por FX y protagonizada por Cate Blanchett, cuenta la historia de una de las primeras militantes del movimiento antifeminista, iniciado por una campaña de la misma Schlafly, en la que exigía que el Gobierno protegiera los supuestos "privilegios" de las mujeres. ¿Cuáles? No estar obligadas a trabajar, ser mantenidas por sus esposos, dedicar sus vidas al cuidado de la casa y de los hijos y defender el concepto de familia tradicional.

A pesar de lo inverosímil que pueda sonar su demanda en la actualidad, en los años setenta Phyllis logró captar la atención de miles de mujeres que consideraban al feminismo como una amenaza a su estilo de vida y, en definitiva, fue la razón por la que la Enmienda de la Igualdad de Derechos (ERA, por sus siglas en inglés), que iba a ser incluida en la Constitución norteamericana, se terminara diluyendo en el tiempo, no fuera ratificada y hoy todavía resulte un asunto controvertido.

Al principio de cada capítulo de la serie, se advierte que, si bien se trata de una historia real, algunos personajes y diálogos son ficticios. El mismo papel de Blanchett parecería ser un producto de la imaginación: resulta casi imposible entender cómo una mujer pudo militar con semejante vehemencia en contra de sus propios derechos. Sin embargo, lo cierto es que Schlafly no solo existió, sino que una de sus últimas acciones públicas antes de morir en 2016 fue apoyar la candidatura de Trump.

La esposa de América

En 1972, la militante "profamilia" organizó su propio movimiento, llamado Eagle Forum, para luchar no solo contra las feministas sino también contra "las ideas de izquierda" a las que consideraba una peligrosa amenaza para los valores tradicionales de una sociedad con roles de género estandarizados, en la que creía como la única válida y verdadera. "Creo que el objetivo principal del movimiento feminista es la degradación del estatus de ama de casa a tiempo completo", solía ser una de sus frases de cabecera.

Para ese entonces, Schlafly no era una recién llegada a la política, sino que conocía muy bien el terreno: en 1950 y en 1972 se postuló para el Congreso, pero perdió las elecciones. En la conferencia de prensa del estreno de la serie, consultada por la carrera política de su personaje, Blanchett dijo que "a pesar de que tuvo una gran influencia, había algo en el sistema o algo en ella -su extremismo- como persona por lo que no pudo abrirse paso".

Republicana y conservadora, su vida a los 24 años era completamente lo opuesto a los valores que predicaba: vivía sola, era soltera, tenía un título universitario y era económicamente independiente. De hecho, Phyllis McAlpin Stewart -sus apellidos de soltera- obtuvo una licenciatura y una maestría en Gobierno gracias a un trabajo considerado "masculino". Después de clases, desde las cuatro de la tarde hasta la medianoche, se dedicaba a disparar rifles y ametralladoras para verificar la precisión, la penetración y la velocidad de las armas en una planta de artillería.

Su rutina comenzó a parecerse a la de un ama de casa típica de los años cincuenta cuando se casó en 1949 con un abogado de 39 años llamado Fred Schlafly. Según escribió Donald T. Critchlow en su libro Phyllis Schlafly and Grassroots Conservatism: A Woman's Crusade, tuvieron un "noviazgo bastante inusual". "Se veían solo los fines de semana, mientras que el resto del tiempo intercambiaban poesías y cartas. Estos textos eran intercambios intelectuales sobre cuestiones políticas y teológicas, escritas tanto para mostrar la inteligencia del autor como para transmitir conocimientos", cuenta Critchlow. En una entrevista con The New York Times de 2006, Schlafly describió a su matrimonio como una "feliz asociación intelectual".

El feminismo según Schlafly o la amenaza comunista

En su primera candidatura en 1950, los highlights por los que años más tarde se haría famosa ya estaban delineados: Phyllis se definió a sí misma como un "ama de casa", una defensora de la moralidad y de los valores cristianos y se expresó de manera radical contra el comunismo. Durante ese período, se convirtió en una experta en política nuclear muy respetada en el Partido Republicano.

"El año más productivo de mi vida fue 1964. Dirigía la Federación de Mujeres Republicanas de Illinois, escribí el libro A Choice Not an Echo, participé de la convención republicana, edité un segundo libro The Gravediggers y en noviembre tuve un bebé", contó la líder extremista en la entrevista con The New York Times.

Con seis hijos para criar y un marido para atender, Schlafly también encontraba tiempo para escribir una publicación mensual que enviaba a miles de mujeres suscriptas por correo: el Phyllis Schlafly Report. A partir de esta lista de contactos, fundó su movimiento contra la ERA, que luego se transformó en el Eagle Forum, una asociación que tuvo una enorme influencia en la elección de Reagan como presidente.

El movimiento tuvo un gran crecimiento cuando, en 1973, se legalizó el aborto en Estados Unidos y muchas mujeres religiosas se unieron a la causa antifeminista de Phyllis. Con el tiempo, la organización se convirtió en un paraguas para defender las ideas autodenominadas como "provida" o "profamilia". Mrs. América muestra un debate memorable entre Betty Friedan, la gran referente de la segunda ola del feminismo y la autora del libro La mística femenina, y Schlafly, en el que la primera se sale de sus cabales y termina insultando a la extremista conservadora diciéndole: "Me gustaría quemarte en la hoguera. Sos una traidora a tu sexo. Te considero una tía Tom".

Décadas más tarde, Phyllis le dijo al Times que seguía rechazando toda la ideología feminista porque "la mayor parte se basa en la noción absurda de que el hogar es un cómodo campo de concentración y de que la ama de casa está oprimida por su marido y por la sociedad ". Una de sus frases favoritas para comenzar sus presentaciones era agradecerle a su esposo por darle permiso para su actividad militante. En una reunión de 1977, explicó por qué la elegía: "Me gusta decir eso para provocar a las feministas, porque sé que es una de las cosas que más irrita a las 'liberadoras de mujeres'".

Las contradicciones de un discurso extremo e intolerante

La serie muestra la relación de Phyllis con John, su hijo gay, a quien siempre dio su apoyo a pesar de su discurso público contra los homosexuales. En la conferencia de prensa, Blanchett dijo que su personaje "amaba mucho a su hijo" y que era "una dinámica muy complicada: el mundo es un lugar muy complicado para todos".

Nacida en 1924, Schlafly fue criada por una madre que trabajaba hasta el cansancio para poder ofrecerles a sus hijas una buena educación y un mejor futuro. De ahí, quizás, sus contradicciones entre la experiencia y el deber ser impuesto. En este sentido, la actriz explicó que una de las premisas de la serie era crear un relato donde hubiera espacio para los grises y las coincidencias.

Schlafly escribió más de veinte libros. El objetivo de uno de los últimos, publicado en 2016 meses antes de su muerte, fue promocionar la candidatura de Donald Trump. En un encuentro del Partido Republicano aseguró: "Creo que él tiene el coraje y la energía para lograr algunos cambios. Contamos con alguien que nos llevará a la victoria".

Sin conocer el resultado de las elecciones ni el rumbo que tomaría la historia, Schlafly murió de cáncer el 5 de septiembre de 2016 a los 92 años.